自由開講》由立委混淆了註冊商標與「專利費」談起

◎ 陳逸南

依自由時報1月24日A5版「吳春城：當立委後 未參與任何政治標案」報導指出，民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」年初完成立法三讀，吳卻被揭露其創立的「壯世代協會」過去幾年拿到許多政府標案，引發各界質疑圖利、違反利益迴避。吳春城澄清，申請專利是職志，他沒有收取任何一毛專利費，在擔任立委後更無參與任何政治標案；對於外界抹黑他難以澄清，信者恆信，不信者就不信。

民眾黨立委吳春城。（記者王藝菘攝）

又指出，「針對外界質疑他註冊『壯世代』商標，吳春城說，他沒有跟任何人收取一毛專利費，申請專利是職志，是為防止有心人拿去做壞事，若自己沒拿到專利，大家愛怎麼用就怎麼用，還推什麼社會運動？」

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查「專利費」（專利授權金）與「商標授權金」是完全不同的法律概念。而前述報導有關註冊「壯世代」商標（按查商標註冊在第18、21、25、30、35類）有註冊商標卻「沒收一毛專利費」，出自立法委員的陳述，可見立委的法律常識低落，就連「註冊商標」與「專利費」毫無關係的常識，而立法委員竟然搞不清楚，那以後如果專利法與商標法的修正立法，送到立法院審議時，如此素質低落的立法委員們，如何審議呢？看樣子，立委及助理們應該多看些書吧！

最近憲法訴訟法修正立法，藍白立委對於憲法訴訟法的「修惡」，引起台中一中、板橋高中等高中生的注意與關心，那是好現象。我國憲法訴訟制度之建立，係參考德國法制，司法院2021年12月出版《德國聯邦憲法法院法逐條釋義（中譯本）》全書1080頁，甚有參考價值，期盼大家在討論「憲法訴訟法」規定之爭議時，也讀一下該書吧！盼能減少無謂的「口水」爭議，以避免國家資源的浪費。

（作者為仲裁人）

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