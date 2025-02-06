自由開講》台灣駐南非代表處搬不搬 中國說了算？

◎ 張亞柔

2024年10月，南非政府在中國的政治壓力下，要求台灣駐南非代表處撤離首都普勒托利亞，當時經過協商，南非政府暫時撤除遷處期限，但今年1月，南非外交部再度致函台灣代表處，要求於3月底前遷離，顯示中共持續對南非施壓，試圖孤立台灣。

我國駐南非代表處。（擷取自Google Maps）

與此同時，南非第二大執政黨「民主聯盟」（Democratic Alliance, DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因近期訪台，遭中國報復性制裁，被禁止入境中國、香港、澳門，並禁止與中國公民及機構進行經貿往來。中共的行為不僅是對個別政治人物的打壓，更是對所有支持台灣的國際勢力發出威脅信號，意圖透過高壓手段遏止國際支持台灣。

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中國利用經濟與政治影響力，迫使南非政府配合其「一中政策」，已引發國際社會關注。南非作為民主國家，卻在中國壓力下違反過去26年來的默契，改變對台政策，這種屈服於中共威脅的行為，無疑對其國際形象造成傷害。

美國、歐洲及其他民主國家對中國日益強硬的外交脅迫深感憂慮。美國政府近年來已多次譴責中國利用經濟手段施壓他國配合其對台政策，並強調台灣應該在國際社會擁有更大的空間。中國對南非的施壓，使國際社會看清，中共的「戰狼外交」不僅危害台灣，也威脅到全球民主國家的外交自主權。

面對南非配合中國打壓台灣，美國聯邦參議員布蕾波恩於社群媒體發文挺台，呼籲美國政府支持台灣，共同對抗南非的霸凌。（圖擷取自Marsha Blackburn X）

南非自1997年與台灣斷交以來，雙方仍維持正常交流，此次中國強勢介入南非與台灣的關係，引發台灣人民強烈不滿。多年來，中共持續透過經濟、政治及軍事手段孤立台灣，這次南非事件是其長期「打壓台灣國際空間」策略的一環。南非因中國壓力而改變立場，令人警惕中國對全球民主國家的滲透力道已逐漸擴大。

面對中國的持續打壓，台灣應該採取更積極的外交策略，強化與民主國家的合作，以反制中共的脅迫外交。具體措施包括深化與南非民主聯盟（DA）等友台勢力的關係，該黨長期對台友善，並在中國壓力下仍堅持支持台灣，台灣應該加強與該黨的合作，並向南非其他政黨與公民社會傳達台灣的立場，避免單方面被中國影響政策方向。

此外，台灣應積極向美國、歐洲及其他民主國家說明中國對南非的干預，爭取國際支持，透過國際輿論壓力，讓南非政府意識到，屈服於中國只會損害自身的民主形象。同時，台灣可以透過擴大與南非及非洲國家的經貿合作，提供更多經濟誘因，減少南非對中國市場的依賴，藉此降低其因經濟利益而屈服於中國。

面對中國的持續打壓，台灣應該採取更積極的外交策略，強化與民主國家的合作，以反制中共的脅迫外交。（資料照）

中國對南非的施壓與對梅爾的報復，顯示其打壓台灣國際生存空間的手段不斷升級。台灣應該積極透過外交手段反制，強化與民主國家合作，共同抵抗中國的脅迫。南非政府若選擇屈服於中國的壓力，將損害其國際聲譽，也會讓其他國家看到中國對外交自主權的嚴重干預。

除此之外，台灣也必須提升警覺，防範中國的滲透與統戰。中共不僅在國際上打壓台灣，也透過各種方式滲透台灣內部，試圖影響台灣民眾對中國的認知。政府與民間應持續提升對中國統戰手法的警覺，確保台灣人民對自身民主價值的信心不被削弱。面對中國的步步進逼，台灣必須更加團結，堅定守護自身的國際地位，讓世界看見台灣的價值。

（作者為自由業）

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