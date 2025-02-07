自由開講》大S憾事的啟示：出國旅遊健康須知

◎ 周艾齊

很遺憾，在蛇年剛開工之際，便傳來大S在日本過世的消息。各界對事發經過仍有諸多揣測，但真相尚未獲得家屬證實。然而，這起意外讓我們不禁反思，出國旅遊時應更加注意健康與安全，特別是以下幾點：

「大S」徐熙媛春節期間隨家族赴日旅遊，不幸因感染流感併發肺炎猝逝，令外界震驚不已，也讓各界關注出國旅遊的健康與安全。（翻攝自臉書）

1.出國前，切勿忽視身體不適

曾任空服員六年的我，深刻體會機艙的密閉環境及飛機升降的氣壓變化，對感冒患者可能帶來嚴重影響。曾因輕微鼻塞登機，導致飛機下降時耳膜劇痛，甚至短暫失聰。同事中也有人因此導致耳膜破裂，需手術修補。因此，出國前務必確認身體健康，以免旅途中發生憾事。若有慢性疾病（如高血壓、糖尿病、氣喘等），務必攜帶足夠藥品，並事先諮詢醫師是否適合長途飛行。

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2.了解當地的醫療資源與就醫方式

旅遊前應先查詢目的地的衛生與醫療體系，確認是否有流行性傳染病，必要時可施打疫苗、配戴口罩或補充營養，以提高免疫力。此外，應事先查找當地設有急診的大型醫院，了解是否接受國際旅客，以及支付方式。

部分國家，如美國與加拿大，醫療費用昂貴且需預約就診，而部分歐洲國家則可能要求提供旅遊保險才能獲得醫療服務。因此，建議確認醫療費用是否可由保險支付，或是否需自行墊付後申請理賠，避免突發狀況時手足無措。

3.盤點當地人脈

若在國外發生緊急狀況，當地親友的協助可能至關重要。中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心院長黃致錕，因代訓來自世界各地的國際醫師，當其子女在國外生病時，便能迅速聯絡學生協助就醫，確保孩子獲得妥善照顧。

4.記住台灣駐外辦事處聯繫方式

台灣駐外辦事處除了辦理簽證業務，也負責照顧國人安全與健康。若在國外生病且孤立無援，可聯絡辦事處尋求幫助。除了代表處的聯繫方式，也可隨身攜帶台灣外交部提供的「急難救助專線」，或下載相關App（如「旅外救助指南」）。

國外就醫不便，出國時，務必攜帶適合自身體質的常備藥品，以避免身體不適時行程受影響。圖為示意圖。（圖取自freepik）

5.攜帶常備藥品

出國時，務必攜帶適合自身體質的常備藥品，如胃藥、止痛藥、感冒藥等。國外就醫不便，若能及時服用適當藥物，可緩解症狀，避免行程受影響。

6.購買旅行平安險與海外醫療險

國外醫療費用高昂，購買旅遊保險時，務必加保「海外突發疾病險」，以確保必要時能獲得充分醫療資源。此外，若需就醫，應遵從當地醫師指示，避免因自行決定而延誤就醫時機。

7.熟悉當地語言與緊急求助方式

若前往語言不通的國家，應事先學習基本求助用語，或準備好翻譯工具。例如，將當地語言的「醫院」、「醫生」、「過敏」、「緊急聯絡人」等關鍵詞存在手機備忘錄中，以備不時之需。此外，也可下載即時翻譯App，確保在緊急情況下能夠順利與當地醫療人員溝通。

8.注意水土不服與飲食安全

不同地區的食物、水質及氣候可能會影響身體狀況，部分人可能因飲食不適，導致腸胃不適或過敏。在旅遊時，建議多飲用瓶裝水，避免生食或街邊不潔食物，並隨身攜帶腸胃藥與過敏藥，以防突發狀況影響行程。

9.規劃緊急應變計畫

除了準備相關藥品與醫療資源，也應制定緊急應變計畫，如若生病或受傷時應聯絡何人、尋求何種醫療協助、該如何改變行程等。若與親友同行，建議共同討論應變措施，確保所有人都知道如何應對突發狀況。

出國旅遊不僅是享受，更是一場對健康與安全的考驗。希望大家在行前做好功課，確保自身健康無虞，讓每一次旅行都能平安、順利、愉快！

（作者為中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心執行長）

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