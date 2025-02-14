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自由開講》大罷免展現台灣民主第三波的成熟里程碑

2025/02/14 09:30

◎ 陳啟濃

戒嚴時代靠著黨外民主人士街頭衝撞，無懼於國民黨牢獄的高牆，喚醒人民也得到了美國支持，讓蔣經國不得不解嚴，台灣人民迎接台灣第一波民主改革的到來。兩千年阿扁當選總統，台灣順利完成第一次的政黨輪替，展開第二波的民主改革。阿扁任內政府用更少經費提供更高的服務品質，並大力進行台灣本土化的政治工程。

2024年賴清德贏得總統選舉，人民選擇相信民進黨執政，並沒有產生政黨輪替。然而由於立法委員席次未過半，國民黨和民眾黨聯手在立法院復辟似的修法，除了大大擴充地方政府經費，並大砍中央政府特定部門特定項目的大部分經費。這種無視國家發展的需要，等同癱瘓政府的叛亂行徑，已經造成全國公民團體的罷免浪潮。守護民主落實公民權利，這是台灣第三波的民主改革。

大罷免是台灣公民力量的團結展現，守護民主落實公民權利，這是台灣第三波的民主改革。（記者塗建榮攝）大罷免是台灣公民力量的團結展現，守護民主落實公民權利，這是台灣第三波的民主改革。（記者塗建榮攝）

台灣公民社會的民主操作實務與風範已然成熟，在面對立法院剝奪公民日常生活權利的當下，能夠徹底覺醒，針對藍白兩黨立委不成熟的議事表現，串聯全國各縣市的大罷免。共同團結一致抵制藍白兩黨在立法院的專制行為，不讓國家的未來被他們的私心偷走了，更是在他們受到中共背後「立法院才是真正戰場」的唆使下，利用公民的自主行動勇敢的捍衛並守住國家議事殿堂的尊嚴。

這是公民力量的團結展現，人民基於對國家的熱愛，犧牲過年與家人團聚出外度假的機會，堅定地倡導連署提出罷免來守護國家的民主。這不是像蔣萬安所謂的受到政黨的煽動，更不是仇恨的表現，而是台灣人用行動來表達對國家政治的關心，是台灣民主走向更加成熟的里程碑。

（作者為政治評論員）

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