自由開講》大罷免 救台灣 打油詩

◎ 林正二

新春伊始 萬象更新

街頭巷尾 人聲沸騰

罷免連署 萬頭攢動

你罷我罷 人心大快



晨起問候 你罷了沒

臨睡再問 你罷了吧

全島同命 心心相連

爛黨不倒 台灣難好

罷免在立院主導各項毀憲亂政修法的國民黨立委傅崐萁，微光花蓮拔傅行動是罷免行動中最大「亮點」之一。（記者塗建榮攝）

花蓮傅王 領頭惡霸

中共隨扈 聯共制台

裡應外合 毀憲亂政

傅匪不倒 國人難安



金門玉珍 蠻橫無理

傾中遠台 顛倒是非

惡行惡語 陳千上萬

違憲傷國 首惡必罷

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台北鴻薇 志強巧芯

紅委宏危 罷聲連連

傾中為志 強力罷除

巧芯奸巧 惡運徐來

北市彥秀 新北元之

愛秀亂秀 無知怨之

罷免源源 淡水孟楷

亂政楷模 惡夢成真

新北先翔 未戰先降

隨傅親中 刪社宅錢

智倫不倫 亂刪預算

無視民意 罷免剛好

全台罷免團體3日赴中央選舉委員會，遞送罷免選區立委提議連署書。 （記者羅沛德攝）

桃園煦庭 權吉明哲

無知亂搞 胡搞瞎搞

違背民意 癱瘓政府

罷牛汰牛 除權吃滷

竹縣思銘 不思光明

竹市正鈐 為官不正

不明不正 為傅作倀

不知悔改 罷聲四起



台中四傻 隨傅亂台

難逃罷免 惡夢已來

偉翔斷翅 健豪斷劍

廷瑋停偉 關宏閉洪

南投文君 聞君起舞

凍刪軍費 癱瘓國防

無艦可用 難抵共軍

傾中弱台 非罷不可

（作者為政治評論員）

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