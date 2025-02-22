自由開講》解析川普核心智庫 美國優先政策研究所

◎ 廖明輝

美國優先政策研究所（America First Policy Institute，簡稱AFPI）成立於2021年，是川普核心政治理念的延伸，也是他重返權力中心的重要支柱。AFPI的誕生得到川普大力支持，川普本人亦多次在AFPI主辦的活動發表重要講話，包括在2024年勝選後的首次公開演說。在該活動中，川普重申美國優先政治主張，稱2024年的選舉為「最具影響力的選舉」，強調自己這次贏得普選票的重要意義。

美國優先政策研究所（America First Policy Institute，簡稱AFPI）是川普核心政治理念的延伸，也是他重返權力中心的重要支柱。（法新社）

AFPI高層幾乎完全由川普第一任政府時期的核心官員組成。主要任務是為川普第二任期制定政策並準備人事安排。該智庫對拜登政府每一項行政命令進行深入分析，並起草超過百份行政命令，為川普2.0政府上任第一天施政做好充分準備。

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AFPI的崛起挑戰長期以來的共和黨智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）。傳統基金會過去數十年來在共和黨政策制定佔據主導地位，然而在為川普第二任期服務的競爭卻敗給AFPI。

傳統基金會的「2025計畫」雖然聲勢浩大，提出對美國行政機構進行極端改革建議，引起民主黨賀錦麗競選團隊注意並將「2025計畫」與川普綁在一起，反覆警告川普「2025計畫」是威權主義藍圖。隨後「2025計畫」政策引發大眾強烈抗議，川普競選團隊徹底否定傳統基金會。

AFPI則低調運作並透過更加務實且貼近川普政治需求的策略贏得支持，最後贏得川普信任並成為核心智庫。

AFPI於2024年推出新書《美國優先的美國國家安全方法》。書中指出，美國應透過加強軍事威懾力、確保供應鏈安全以及推動能源獨立來削弱中國對全球秩序挑戰。該書將中國定位為美國的「首要國家安全威脅」。書中討論範圍涵蓋對華貿易、科技、軍事與地緣政治威脅，並提出九項具體政策建議，包括加快與中國戰略脫鉤、加強美國軍事威懾、捍衛台灣的「獨立」、禁止孔子學院以及推進稀土和製造業供應鏈回流等。

這些政策建議清晰表達對中國政策的強硬立場，並試圖將美國經濟安全與國家安全掛鉤。川普第一任期的貿易代表萊特希澤在書中另闢專章，強調與中國的經濟角力。建議重建美國工業基礎，確保美國經濟不再依賴中國供應鏈。AFPI智庫的行動與川普的政策方向高度一致，隨著川普再次入主白宮，AFPI已成為川普團隊倚重的政策智庫。

美中貿易戰的本質不僅僅是關稅和經濟制裁，而是以科技為主軸的「價值戰爭」。（美聯社檔案照）

從川普核心智庫的主張來看，主要價值取向為遏制中國崛起。值得注意的是，美中貿易戰的本質不僅僅是關稅和經濟制裁，而是以科技為主軸的「價值戰爭」。中研院院士朱敬一在其著作《價值戰爭：極權中國與民主陣營的終極經濟衝突》指出，美中衝突的深層原因是雙方在意識形態與價值觀的根本差異。中國透過國家主導的補貼政策，試圖在高科技產業取得領先地位，從而改變全球產業格局。而美國則透過限制技術出口與重組供應鏈來捍衛自身經濟與國家安全。因此，川普2.0並非如大家對川普「美國優先」政策的表面認知，認為川普「只談價格、不談價值」。若進一步深思，美中貿易戰其實就是「科技戰」，更是場「價值選擇」的戰爭。



總體而言，AFPI的崛起將加劇美中對抗，影響未來四年國際局勢走向。對此，台灣應該建立與AFPI聯繫管道並掌握政策走向，為應對情勢演變做好準備。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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