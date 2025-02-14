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自由開講》團結防衛決心，須全國人民朝野一致

2025/02/14 15:30

◎ 衛重華

台灣與巴基斯坦幾乎在相同時期啟動潛艦更新計畫，但選擇的路徑截然不同。巴基斯坦依靠中國技術援助，目前已接收首艘由中國建造的S20型潛艦；而台灣選擇自力建造，推動「潛艦國造」計畫，首艘國造潛艦「海鯤」於去年成功下水，進入測試階段，展現國防自主的決心與技術能力然而，這一突破僅是開端，若後續預算無法穩定支持，不僅將延後「海鯤」的交艦時程，還可能導致國防戰力出現空檔，進一步削弱對中國的威懾能力

我國首艘國造潛艦「海鯤號」去年成功下水，進入測試階段，展現國防自主的決心與技術能力。（記者洪臣宏攝）我國首艘國造潛艦「海鯤號」去年成功下水，進入測試階段，展現國防自主的決心與技術能力。（記者洪臣宏攝）

潛艦國造的進展與現況

「海鯤」的成功下水，標誌著台灣突破了長期以來在潛艦技術上的封鎖，證明我國具備建造高性能軍用潛艦的能力。相較於巴基斯坦依賴外援建造潛艦，台灣選擇走上一條艱難但自主的道路，這不僅是對國防科技能力的測試，更是對國家意志的考驗。

但潛艦從下水到全面服役尚需多項測試與完善，這需要穩定的資金與政策支持。近期，立法院因朝野分歧凍結了包括潛艦計畫在內的大筆國防預算，可能直接影響「海鯤」後續建造進度及配套武器系統的整合。若無法按時完成，恐將延長交艦時程，導致國防戰力空窗期，這對於面對中國日益增長的軍事威脅來說，將是一大風險

潛艦的重要性與國防意義

潛艦作為不對稱作戰的重要一環，對於台灣這樣的海島國家至關重要。它們具備隱蔽性與強大的威懾能力，可在中國對台封鎖時突破敵方防線，維持戰略平衡。首艘「海鯤」的建造成功，為台灣未來潛艦量產奠定了基礎，但這只是起點，後續進一步的技術深化、戰術整合以及量產化需要大量的資源與支持

相比之下，巴基斯坦依靠中國的支持，穩步推進潛艦建造計畫，這顯示出其在國防政策上的穩定性與一致性。台灣作為民主國家，政治多元本是優勢，但在國防議題上，若因內部分歧導致計畫延誤，不僅削弱我國自我防衛的能力，還可能影響國際盟友對我國的信任。

全民團結，朝野合作是關鍵

CNN專文指出，國防預算的穩定是國際社會判斷台灣防衛決心的關鍵之一朝野政黨應超越黨派利益，認識到潛艦國造不僅是軍事計畫，更是國家安全的象徵。對於中國的軍事威脅，台灣無法期待任何外國全權承擔防禦責任，必須透過自主軍事建設來鞏固自我防衛的能力。

目前「海鯤」潛艦已初步展現成果，正是最關鍵的時刻，政治領袖與全體民眾必須以長遠眼光支持計畫的推進。任何預算凍結或計畫延誤，都可能對國家安全造成無法彌補的影響

朝野政黨應超越黨派利益，認識到潛艦國造不僅是軍事計畫，更是國家安全的象徵。對於中國的軍事威脅，台灣無法期待任何外國全權承擔防禦責任，必須透過自主軍事建設來鞏固自我防衛的能力。（記者王藝菘攝）朝野政黨應超越黨派利益，認識到潛艦國造不僅是軍事計畫，更是國家安全的象徵。對於中國的軍事威脅，台灣無法期待任何外國全權承擔防禦責任，必須透過自主軍事建設來鞏固自我防衛的能力。（記者王藝菘攝）

潛艦國造計畫不僅是台灣捍衛主權的重要措施，更是國防自主的象徵。「海鯤」的下水顯示台灣在技術與決心上的突破，但要完成這項龐大的工程，還需要全國人民的支持與朝野政黨的合作。

唯有團結一致，台灣才能向國際社會傳遞清晰訊號：我們不僅有能力捍衛自己，更有決心在壓力下持續強化國防，確保國家安全不會被任何威脅所動搖。

（作者為自由評論者）

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