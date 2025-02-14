自由開講》團結防衛決心，須全國人民朝野一致

◎ 衛重華

台灣與巴基斯坦幾乎在相同時期啟動潛艦更新計畫，但選擇的路徑截然不同。巴基斯坦依靠中國技術援助，目前已接收首艘由中國建造的S20型潛艦；而台灣選擇自力建造，推動「潛艦國造」計畫，首艘國造潛艦「海鯤」於去年成功下水，進入測試階段，展現國防自主的決心與技術能力。然而，這一突破僅是開端，若後續預算無法穩定支持，不僅將延後「海鯤」的交艦時程，還可能導致國防戰力出現空檔，進一步削弱對中國的威懾能力。

我國首艘國造潛艦「海鯤號」去年成功下水，進入測試階段，展現國防自主的決心與技術能力。（記者洪臣宏攝）

潛艦國造的進展與現況

「海鯤」的成功下水，標誌著台灣突破了長期以來在潛艦技術上的封鎖，證明我國具備建造高性能軍用潛艦的能力。相較於巴基斯坦依賴外援建造潛艦，台灣選擇走上一條艱難但自主的道路，這不僅是對國防科技能力的測試，更是對國家意志的考驗。

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但潛艦從下水到全面服役尚需多項測試與完善，這需要穩定的資金與政策支持。近期，立法院因朝野分歧凍結了包括潛艦計畫在內的大筆國防預算，可能直接影響「海鯤」後續建造進度及配套武器系統的整合。若無法按時完成，恐將延長交艦時程，導致國防戰力空窗期，這對於面對中國日益增長的軍事威脅來說，將是一大風險。

潛艦的重要性與國防意義

潛艦作為不對稱作戰的重要一環，對於台灣這樣的海島國家至關重要。它們具備隱蔽性與強大的威懾能力，可在中國對台封鎖時突破敵方防線，維持戰略平衡。首艘「海鯤」的建造成功，為台灣未來潛艦量產奠定了基礎，但這只是起點，後續進一步的技術深化、戰術整合以及量產化需要大量的資源與支持。

相比之下，巴基斯坦依靠中國的支持，穩步推進潛艦建造計畫，這顯示出其在國防政策上的穩定性與一致性。台灣作為民主國家，政治多元本是優勢，但在國防議題上，若因內部分歧導致計畫延誤，不僅削弱我國自我防衛的能力，還可能影響國際盟友對我國的信任。

全民團結，朝野合作是關鍵

CNN專文指出，國防預算的穩定是國際社會判斷台灣防衛決心的關鍵之一。朝野政黨應超越黨派利益，認識到潛艦國造不僅是軍事計畫，更是國家安全的象徵。對於中國的軍事威脅，台灣無法期待任何外國全權承擔防禦責任，必須透過自主軍事建設來鞏固自我防衛的能力。

目前「海鯤」潛艦已初步展現成果，正是最關鍵的時刻，政治領袖與全體民眾必須以長遠眼光支持計畫的推進。任何預算凍結或計畫延誤，都可能對國家安全造成無法彌補的影響。

朝野政黨應超越黨派利益，認識到潛艦國造不僅是軍事計畫，更是國家安全的象徵。對於中國的軍事威脅，台灣無法期待任何外國全權承擔防禦責任，必須透過自主軍事建設來鞏固自我防衛的能力。（記者王藝菘攝）

潛艦國造計畫不僅是台灣捍衛主權的重要措施，更是國防自主的象徵。「海鯤」的下水顯示台灣在技術與決心上的突破，但要完成這項龐大的工程，還需要全國人民的支持與朝野政黨的合作。

唯有團結一致，台灣才能向國際社會傳遞清晰訊號：我們不僅有能力捍衛自己，更有決心在壓力下持續強化國防，確保國家安全不會被任何威脅所動搖。

（作者為自由評論者）

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