自由開講》藍白若再次聯手修惡「排黑條款」 台灣政壇將烏雲蔽日

◎ 細菌先生

2023年立法院通過的《公職人員選舉罷免法》中的「排黑條款」，目的在於在台灣政壇中「排除」涉及重大犯罪的個人參選權，以確保公職人員的清廉與公權力的廉正。而在當時，國民黨和民眾黨及當年時代力量的部分立委，在此法案投票中竟表示「反對」或「棄權」，這引起了對其政治動機和責任意識的質疑。

從「法律」與「民主制度」的角度看，「排黑條款」旨在維護公共權力的清正廉潔。因為公職人員不僅負責資源的分配，也在政策制定和執行上對社會具有重要影響力，因此，確保公權力不落入不當利用或犯罪人士手中，是保障民主運行的基石。但當某些政黨的立法委員在面對這一條款時，採取迴避或明顯反對的立場，反映出他們對選民利益與民主制度的偏離，甚至可能是出於維護某些既得利益者的考量，而非公共利益的最大化。

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選罷法中的「排黑條款」明定觸犯「黑金槍毒」等罪者終身不得參選，在台灣政壇中「排除」涉及重大犯罪的個人參選權，以確保公職人員的清廉與公權力的廉正。（資料照，記者田裕華攝）

國民黨及民眾黨及當年的時代力量面對「排黑條款」等濫權、修惡法案的行為，有以下幾個層面：

1. 背離改革承諾：某些政黨（第三勢力）過去高喊「反黑金」，但在實際投票中卻表現矛盾，背離了他們向選民作出的改革承諾。這種行為可能會削弱選民對他們的信任，以及對整個政治體系的信心。

2. 危害民主機制：立法機構理應通過審慎的程序審查和討論立法內容，以確保法案的質量和公正性。若在缺乏充分協商和討論的情況下，通過或修正重要法案，則有「國會濫權」之嫌，對立法程序的完整性構成威脅。

3. 破壞法治原則：藍白兩黨若聯手支持違憲法案，如刑法中新增的「藐視國會罪」等，這不但契合其改革口號，更可能損害權力分立原則，挑戰憲政體制的穩定性。

若2025年藍白再次聯手，刻意修惡「排黑條款」，將會帶來許多負面效應：

一、政治資源的腐化：假如修改後的條款對有黑歷史者放寬參選限制，政壇將可能重新出現以權謀私、黑金政治橫行的亂象，嚴重影響公共政策的公正性和社會的公平性。

二、損害選民利益：當違法犯罪者能通過選舉進入權力中心，選民的切身利益將遭受損失，因為這些領導者可能無法真正代表公共利益行事。

三、削弱國際聲譽：一旦台灣的民主制度出現重大瑕疵或倒退，會影響其在國際間的形象，損害其在民主國家行列的地位和影響力。

所以「維護現有法規」的作用，並「提高立法的透明度和公正性」，對台灣的長遠政治發展至關重要。選民也需保持警覺，審慎使用手中的選票，善用「選舉」及「罷免」的公民參政權，對任何威脅民主和法治的行為進行監督和制衡。

（作者為政治幕僚）

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