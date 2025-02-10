晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》藍白若再次聯手修惡「排黑條款」 台灣政壇將烏雲蔽日

2025/02/10 15:00

◎ 細菌先生

2023年立法院通過的《公職人員選舉罷免法》中的「排黑條款」，目的在於在台灣政壇中「排除」涉及重大犯罪的個人參選權，以確保公職人員的清廉與公權力的廉正。而在當時，國民黨和民眾黨及當年時代力量的部分立委，在此法案投票中竟表示「反對」或「棄權」，這引起了對其政治動機和責任意識的質疑。

從「法律」與「民主制度」的角度看，「排黑條款」旨在維護公共權力的清正廉潔。因為公職人員不僅負責資源的分配，也在政策制定和執行上對社會具有重要影響力，因此，確保公權力不落入不當利用或犯罪人士手中，是保障民主運行的基石。但當某些政黨的立法委員在面對這一條款時，採取迴避或明顯反對的立場，反映出他們對選民利益與民主制度的偏離，甚至可能是出於維護某些既得利益者的考量，而非公共利益的最大化

選罷法中的「排黑條款」明定觸犯「黑金槍毒」等罪者終身不得參選，在台灣政壇中「排除」涉及重大犯罪的個人參選權，以確保公職人員的清廉與公權力的廉正。（資料照，記者田裕華攝）選罷法中的「排黑條款」明定觸犯「黑金槍毒」等罪者終身不得參選，在台灣政壇中「排除」涉及重大犯罪的個人參選權，以確保公職人員的清廉與公權力的廉正。（資料照，記者田裕華攝）

國民黨及民眾黨及當年的時代力量面對「排黑條款」等濫權、修惡法案的行為，有以下幾個層面：

1. 背離改革承諾：某些政黨（第三勢力）過去高喊「反黑金」，但在實際投票中卻表現矛盾，背離了他們向選民作出的改革承諾。這種行為可能會削弱選民對他們的信任，以及對整個政治體系的信心。

2. 危害民主機制：立法機構理應通過審慎的程序審查和討論立法內容，以確保法案的質量和公正性。若在缺乏充分協商和討論的情況下，通過或修正重要法案，則有「國會濫權」之嫌，對立法程序的完整性構成威脅。

3. 破壞法治原則：藍白兩黨若聯手支持違憲法案，如刑法中新增的「藐視國會罪」等，這不但契合其改革口號，更可能損害權力分立原則，挑戰憲政體制的穩定性。

若2025年藍白再次聯手，刻意修惡「排黑條款」，將會帶來許多負面效應：

一、政治資源的腐化：假如修改後的條款對有黑歷史者放寬參選限制，政壇將可能重新出現以權謀私、黑金政治橫行的亂象，嚴重影響公共政策的公正性和社會的公平性。

二、損害選民利益：當違法犯罪者能通過選舉進入權力中心，選民的切身利益將遭受損失，因為這些領導者可能無法真正代表公共利益行事。

三、削弱國際聲譽：一旦台灣的民主制度出現重大瑕疵或倒退，會影響其在國際間的形象，損害其在民主國家行列的地位和影響力。

所以「維護現有法規」的作用，並「提高立法的透明度和公正性」，對台灣的長遠政治發展至關重要。選民也需保持警覺，審慎使用手中的選票，善用「選舉」及「罷免」的公民參政權，對任何威脅民主和法治的行為進行監督和制衡。

（作者為政治幕僚）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書