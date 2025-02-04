賴中強 公民力量》罷免運動的勝與敗

「罷免失敗，反而會讓濫權立委取得免死金牌」這樣的說法正確嗎？

◎ 賴中強

「罷免失敗，反而會讓濫權立委取得免死金牌」這樣的說法正確嗎？

罷免，是體制內人民對抗民選公職的最後手段。我完全同意這樣的手段不輕易出手，一出手，就要全力以赴。但是「免死金牌」的說法，不完全正確。

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罷免，是體制內人民對抗民選公職的最後手段。這樣的手段不輕易出手，一出手，就要全力以赴。 （記者羅沛德攝）

【選罷法有免死金牌嗎？】

1.罷免分為：一階提議（1%以上），二階連署（10%以上），三階投票（同意罷免票多於反對罷免票且多於原選舉人總數四分之一）。法律上，「免死金牌」問題，要分階段討論。

2.只有成功完成一、二階，進到第三階投票，才有選罷法第九十二條第二項「罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。」的適用。

也就是說，在該立委當屆任內，任何人不得再對其發動罷免。

3.如果順利通過第一階提議門檻，在第二階段放棄（領銜人未領取連署格式或未向選委會提出連署人名冊）或未過關（合格連署人數未達門檻，罷免案不成立），選罷法第八十三條第四項規定「罷免案有下列情事之一者，原提議人對同一被罷免人，一年內不得再為罷免案之提案：一、罷免案經宣告不成立。二、未於第七十九條第二項規定期限內領取連署人名冊格式，視為放棄提議。三、未於第八十條第一項規定期限內提出連署人名冊。」

也就是說，在一年內，原本列於第一階提議人名冊的人，不能再對同一立委罷免。要再罷必須換其他人提議，或原提議人等一年後再提議，二者擇一。

【從歷史經驗看罷免運動的成功與失敗】

我們可以延續這個話題，思索罷免運動成敗的標準。以太陽花運動後2014-2015年的割闌尾計畫分析，全部六位被罷免人，有兩位在第一階段「提議」就未達標或未正式提出，有三位在第二階段「連署」未達標，真正進入第三階段「罷免投票」的只有蔡正元一人，其投票結果未通過罷免。單純從中選會公告來看，勝率是零比六。這是一個失敗的運動嗎？

以2014-2015年的割闌尾計畫分析，全部六位被罷免人，有兩位在第一階段「提議」就未達標或未正式提出，有三位在第二階段「連署」未達標，真正進入第三階段「罷免投票」的只有蔡正元一人，其投票結果未通過罷免。（取自貼文）

換另外一個角度看，只要是在割闌尾計畫被號召罷免的藍委，2016年大選至今，全部無法在其選區繼續當選立委。除了黃昭順轉任一屆不分區立委外，其餘五人都離開國會，三位連任失敗（吳育昇、蔡錦隆、林國正），兩位放棄連任（蔡正元、林鴻池）。更值得注意的是，2016年立委選舉，六個選區中除了台北港湖區由同黨李彥秀接手蔡正元外，其他五個選區均由藍轉綠。

顯然，罷免運動的過程，翻攪了藍營的地方基層，重創藍委。

所以，2025年罷免運動的成敗，不應只看年中投票拉幾席藍委下來，還應該再接再厲，進一步連結2026年地方大選落選運動、連結2028年全國大選落選運動。2026年讓惡質藍委轉任縣市長失敗，讓惡質藍委的議員及鄉鎮長樁腳落選，2028年讓更多惡質藍委落選，徹底讓親中舊威權的中國國民黨退出歷史舞台，完成上世紀末台灣民主化的第一個未竟之業。

政治攻防上，當罷免聲勢過了某個臨界點時，中國國民黨是有可能選擇倒閣解散國會以「停損」，避免被罷免後「四年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人」，而最不樂見倒閣解散國會的，應該是民眾黨與翁曉玲吧！

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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