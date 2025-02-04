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賴中強 公民力量》罷免運動的勝與敗

「罷免失敗，反而會讓濫權立委取得免死金牌」這樣的說法正確嗎？
賴中強

賴中強

2025/02/04 13:00

◎ 賴中強

「罷免失敗，反而會讓濫權立委取得免死金牌」這樣的說法正確嗎？

罷免，是體制內人民對抗民選公職的最後手段。我完全同意這樣的手段不輕易出手，一出手，就要全力以赴。但是「免死金牌」的說法，不完全正確。

罷免，是體制內人民對抗民選公職的最後手段。這樣的手段不輕易出手，一出手，就要全力以赴。 （記者羅沛德攝）罷免，是體制內人民對抗民選公職的最後手段。這樣的手段不輕易出手，一出手，就要全力以赴。 （記者羅沛德攝）   

【選罷法有免死金牌嗎？】

1.罷免分為：一階提議1%以上，二階連署10%以上，三階投票同意罷免票多於反對罷免票且多於原選舉人總數四分之一。法律上，「免死金牌」問題，要分階段討論。

2.只有成功完成一、二階，進到第三階投票，才有選罷法第九十二條第二項「罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。」的適用

也就是說，在該立委當屆任內，任何人不得再對其發動罷免

3.如果順利通過第一階提議門檻，在第二階段放棄領銜人未領取連署格式或未向選委會提出連署人名冊或未過關合格連署人數未達門檻，罷免案不成立，選罷法第八十三條第四項規定「罷免案有下列情事之一者，原提議人對同一被罷免人，一年內不得再為罷免案之提案：一、罷免案經宣告不成立。二、未於第七十九條第二項規定期限內領取連署人名冊格式，視為放棄提議。三、未於第八十條第一項規定期限內提出連署人名冊。」

也就是說，在一年內，原本列於第一階提議人名冊的人，不能再對同一立委罷免。要再罷必須換其他人提議，或原提議人等一年後再提議，二者擇一

【從歷史經驗看罷免運動的成功與失敗】

我們可以延續這個話題，思索罷免運動成敗的標準。以太陽花運動後2014-2015年的割闌尾計畫分析，全部六位被罷免人，有兩位在第一階段「提議」就未達標或未正式提出，有三位在第二階段「連署」未達標，真正進入第三階段「罷免投票」的只有蔡正元一人，其投票結果未通過罷免。單純從中選會公告來看，勝率是零比六。這是一個失敗的運動嗎？

以2014-2015年的割闌尾計畫分析，全部六位被罷免人，有兩位在第一階段「提議」就未達標或未正式提出，有三位在第二階段「連署」未達標，真正進入第三階段「罷免投票」的只有蔡正元一人，其投票結果未通過罷免。（取自貼文）以2014-2015年的割闌尾計畫分析，全部六位被罷免人，有兩位在第一階段「提議」就未達標或未正式提出，有三位在第二階段「連署」未達標，真正進入第三階段「罷免投票」的只有蔡正元一人，其投票結果未通過罷免。（取自貼文）   

換另外一個角度看，只要是在割闌尾計畫被號召罷免的藍委，2016年大選至今，全部無法在其選區繼續當選立委。除了黃昭順轉任一屆不分區立委外，其餘五人都離開國會，三位連任失敗吳育昇、蔡錦隆、林國正，兩位放棄連任（蔡正元、林鴻池）。更值得注意的是，2016年立委選舉，六個選區中除了台北港湖區由同黨李彥秀接手蔡正元外，其他五個選區均由藍轉綠。

顯然，罷免運動的過程，翻攪了藍營的地方基層，重創藍委。

所以，2025年罷免運動的成敗，不應只看年中投票拉幾席藍委下來，還應該再接再厲，進一步連結2026年地方大選落選運動、連結2028年全國大選落選運動2026年讓惡質藍委轉任縣市長失敗，讓惡質藍委的議員及鄉鎮長樁腳落選，2028年讓更多惡質藍委落選，徹底讓親中舊威權的中國國民黨退出歷史舞台，完成上世紀末台灣民主化的第一個未竟之業。

政治攻防上，當罷免聲勢過了某個臨界點時，中國國民黨是有可能選擇倒閣解散國會以「停損」，避免被罷免後「四年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人」，而最不樂見倒閣解散國會的，應該是民眾黨與翁曉玲吧！

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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