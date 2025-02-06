自由開講》川普不確定的確定及不可預測的可預測

◎ 涂醒哲



川普再度當選美國總統，按照川普總統自己的說法，這是美國黃金時代的開始，他一定會讓美國再度偉大。在川普選舉總統的期間，有很多美國人不喜歡川普，也有很多其他國家的人不喜歡川普。但他的美國再度偉大（MAGA）已經贏得過半美國人民的支持，甚至帶動衆議院、參議院的全面勝利。顯然川普領導美國及全世界的時代已經開展。

美國總統川普。（歐新社）

對川普當選非常不滿的當然是中國共產黨以及台灣一些親中政客及媒體，到現在還有很多親中人士繼續在散發疑美及仇美言論，甚至配合中國共產黨，極力要把台灣搞垮搞爛。

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很多人，不管是喜歡川普還是討厭川普的，都說川普是不可測的，說川普是不確定的。對川普沒有很小心謹慎的發言、不遵守君無戲言的歷史政治規則，對川普總是口出驚人非常不以為然。例如川普說要增加各國關稅、要向丹麥買下格陵蘭、要把墨西哥灣改名為美國灣，要把所有的非法移民驅逐出境等一系列的驚人之語，讓大家對川普就職後，可能會使出什麼手段都摸不著邊也不知如何因應。

因為一般人只要自己想不到而川普想到的，他就說川普是不可測的，而看到川普講的話變來變去，就說川普是不確定性的。其實這些都是對川普的不夠了解。我發現這正是全世界各國領袖以及台灣的眾多政治名嘴沒有辦法做到的，因不夠了解而衆說紛紜，弄得大家丈二金剛摸不著頭腦。

其實只要你清楚了解川普的心理及個性，就會從不可確定中發現確定，從不可測中發現可以預測。如此一來，也就比較能夠正確的因應。

我們來談談川普的可確定性及可預測性

一、川普絕對美國優先，凡事以美國人民的利益為最佳思考，也就是讓美國再次偉大（MAGA），因此不會允許別的政黨及別的國家阻撓MAGA。

二、川普是商人性格，絕對不做賠本的生意。他願意去保護全世界，但是你的國家自己要出力更要出錢。他願意跟你做生意，但不可以不顧貿易逆差。簡單講，在川普執政下，美國不可以再吃虧。絕對沒有美國出錢養聯合國及世界衛生組織，而讓中國上下其手，把病毒散播到全世界的道理。也絕對不允許由美國人出錢出力出命蓋巴拿馬運河，再愚蠢地把經營權送給巴拿馬，現在巴拿馬又再轉送給中國去掌控，這是川普無法忍耐的。只要算來算去不划算的，川普都會想辦法搶回來。

美國總統川普批評中國正在營運巴拿馬運河，並重申美國將會收回運河。（法新社）

三、川普把自己當成談判的高手，最喜歡討價還價。最近他講出很多外界質疑一定做不到的政策，被批評說可能會朝令夕改。只要了解川普，他其實並不一定怕朝令夕改，因為他把價碼抬高，只是當成談判的籌碼。川普做一個談判高手的生意人，他用這樣子的態度來討價還價，以達到他原來想要的目的，外界看起來好像是不確定性高，甚至於說君無戲言，批評川普不會做總統。這些批評對川普來講是沒有意義的，因為只有達到他原本設定的目標才是他的目的。

四、川普是務實的、不用意識形態打高空的。你可以說環境保護很重要，你可以說開採石油是不好的，會造成空氣污染，但是放著自己的頁岩油不開採，而讓其他國家用石油、天然氣當成戰略物資來掌控其他的國家，這是川普不能忍耐的。川普更不能忍耐：為了人權理念，花美國人的納稅錢去保護別的國家的邊界，而不保護自己的邊界。

五、川普是保守的、他信守的是傳統的共和黨的想法。他可以接受宗教自由，但認為一定要尊重上帝，他可以接受性別平權，但認為美國只有男女兩種性別。川普可以允許移民，但不允許非法移民，尤其因爲失敗的邊界控管，引致不少非法移民，還帶來非法毒品毒害美國。他言必稱上帝，而且他認為上帝救了他的生命，一定是要他來做一些對美國對世界更有意義的事情。這種保守派的傳統觀念不一定能取悅很多自由派人士，但卻贏得有宗教信仰的美國人的支持。

六、川普以不確定中的確定來達到他確定想要得到的結果。譬如說當媒體問他就職以後，中國會不會對台灣出兵？他用開玩笑的語氣說：習近平是好朋友、習近平也是聰明人，故不會出兵，因為習近平知道川普我是多麼的瘋狂。他甚至說如果習近平敢出兵台灣，他就轟炸北京。像這種看起來好像不確定，其實是達到很確定的結果。反而拜登總統的做法讓中國很好判斷，因為看起來反中很確定，但是中國確定拜登絕對不敢出兵，中國認為拜登只敢嘴巴恐嚇。但是川普的不確定個性，讓中國很確定的是他是敢動手的人，這種不確定中的確定讓川普能夠得到更大的成果

面對媒體詢問中國會不會對台灣出兵？川普用開玩笑的語氣說：習近平是好朋友、習近平也是聰明人，故不會出兵。（法新社檔案照）

因此說川普的個性是不可測，其實是可測的，不是你自己想不到的就叫做不可測，不是你認為這個想法是瘋狂的，就叫做川普不可測。其實如果你能調整你自己的心態，以川普的心態去思考，把不可測的一些心理因素排除，就可以了解他是可測的。

其實從川普不確定的做法中也可以看到確定，川普有時候還故意利用他的不確定性來達到確定的結果，或用他的不可預設性達到他想要得到的確定結果。這就好像兵法上所說的故弄玄虛、先禮後兵。

研究川普、了解川普，看出其可測性及確定性，一定是今年全世界的顯學。

（作者曾任衞生署長、立法委員、國策顧問）

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