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自由開講》中共國粹「坑矇拐騙偷」

2025/02/13 09:00

◎ 愚工

三十多年前應聘到中國北京某跨國公司上班。餐敘時，台灣朋友的中國籍妻子以「坑矇拐騙偷，吃喝嫖賭抽」的順口溜提醒我注意中國官場歪風。當時我對中國一片空白，只當是趣聞。

隨著時間推移，台商資金被坑的事件時有所聞，中國官員藉勢藉端，吃拿卡要的案例，也只當是個別官員的操守問題，世界各國都有，只是中國「盛產」而已。

中國勢力橫行國際，靠著「坑矇拐騙偷」智慧產權、資金設備，甚至政權。（美聯社檔案照）中國勢力橫行國際，靠著「坑矇拐騙偷」智慧產權、資金設備，甚至政權。（美聯社檔案照）

近年美中對抗加劇，國際抗中力量匯集，中國橫行國際的黑材料逐漸曝光，原來他是「坑矇拐騙偷」智慧產權及資金設備，甚至政權的慣犯，這才驚覺原來「坑矇拐騙偷」是中國國粹。

茲以新近的事件為例，德國《明鏡》週刊日前報導，德國聯邦檢察院指控三名德國人為中國從事間諜活動。據稱，他們獲取了有關軍事技術的資訊，以便將其傳遞給中國情報機構；又據《紐約時報》報導，日前召開的白宮會議認為中國駭客組織「鹽颱風」已深入美國電信系統，且盜取的電話名單可能使中國得以知曉美國已掌握的中國間諜名單。

事實顯示，不只是中國各式各樣的間諜滲透英美法德等強國，即便連捷克也不放過，捷克媒體Lupa.cz的科技線記者塞德拉克（Jan Sedlák）題為「我願意出錢買有關你們的晶片、政治人物與台灣的情報：我如何與一名中國間諜進行數月的對話」的文章，揭露中國對捷克半導體的間諜活動。

中共假交流真滲透，其豢養的藍白徒眾盤據國會毀憲亂台，國人應團結一致，用大罷免整頓國會。圖為全台罷團3日赴中選會遞送第一階段罷免提議書。（記者塗建榮攝）中共假交流真滲透，其豢養的藍白徒眾盤據國會毀憲亂台，國人應團結一致，用大罷免整頓國會。圖為全台罷團3日赴中選會遞送第一階段罷免提議書。（記者塗建榮攝） 

除了間諜活動，中國推出的一帶一路更是「坑矇拐騙偷」的神級應用，很多沿路國家受騙上當掉入債務陷阱，斯理蘭卡甚至賠上港口供中國使用，恍如盜匪搶走財物，還把受害者妻女擄走當押寨夫人；期間，中國更藉機輸出其貪腐文化與過剩產能，這種行徑堪稱吃乾抹淨還連骨頭都吞下去。

由於地理與歷史原因，台灣是中共「坑矇拐騙偷」的重災區，平常假交流真滲透，今日其豢養的藍白徒眾盤據國會，欲置台灣於死地的陽謀引發眾怒，全國掀起罷免藍委潮。危機即轉機，國人應團結一致，先用大罷免挫其惡氣，急救台灣，整頓國會，逐步恢復台灣的元氣。

（作者從商）

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