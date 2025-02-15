晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》雲林張家的「兩面手法」及預算削減對布袋戲文化的影響

2025/02/15 11:30

◎ 細菌先生

在地方上，雲林縣長張麗善經常公開讚揚布袋戲大師黃俊雄與黃海岱，強調對布袋戲文化傳承的重視，但在國會的行動卻似乎與之相悖。張家所屬的國民黨對於預算削減的行為，尤其是對文化部相關預算的刪減，這無疑對傳統文化的保存與推廣產生負面影響

在地方公開讚揚 在國會刪除預算

雲林縣長張麗善經常公開讚揚布袋戲大師黃俊雄與黃海岱，張家班立委卻在國會刪減文化部相關預算。圖為布袋戲國寶大師黃海岱125歲冥誕，各界在雲林布袋戲館辦理紀念緬懷及「掌演乾坤」常設展開展，雲林縣長張麗善（前排左三）到場參與。（記者黃淑莉攝）雲林縣長張麗善經常公開讚揚布袋戲大師黃俊雄與黃海岱，張家班立委卻在國會刪減文化部相關預算。圖為布袋戲國寶大師黃海岱125歲冥誕，各界在雲林布袋戲館辦理紀念緬懷及「掌演乾坤」常設展開展，雲林縣長張麗善（前排左三）到場參與。（記者黃淑莉攝）

雲林的布袋戲文化是非常具有代表性的地方藝術，而文化預算的削減可能削弱布袋戲等傳統藝術的生存與發展能力。布袋戲作為台灣的傳統藝術形式，不僅是一種娛樂，更是文化遺產的重要組成部分。

因為傳統藝術的推廣不易，雲林許多布袋戲團體和攝影棚尚依賴政府的補助來維持運作，削減文化相關補助預算意味著他們的經濟來源受到打擊，可能面臨更大的生存壓力。這不僅限制了藝術創作與展演的機會，也可能造成許多布袋戲從業者的生計困難。

「削減文化預算」可能導致傳統文化教育和推廣的不足。文化部的資金通常用於支持文化教育計畫和推廣活動，幫助更多人認識與欣賞傳統藝術。預算削減可能使這些計畫規模縮小，影響傳統知識的傳承和年輕一代的文化參與。此外，缺乏足夠的教育與推廣，布袋戲可能逐漸從現代社會的文化視野中消失，流失在全球化主流的文化潮流中。

雲林張家作為壟斷地方政壇的重量級力量，甚至在國會殿堂也佔有五個席次，甚至張家掌門人張榮味之女「張嘉郡」也擔任國民黨不分區立委，所以張家班的成員大幅削減預算的行動將對台灣、雲林帶來相當大的負面影響

雲林布袋戲館「掌演乾坤」常設展開展，其中「黃海岱的時光走廊」以光雕投影介紹黃海岱大師的生平，浮現各時期的大師身影，左一為雲林縣長張麗善。（記者黃淑莉攝）雲林布袋戲館「掌演乾坤」常設展開展，其中「黃海岱的時光走廊」以光雕投影介紹黃海岱大師的生平，浮現各時期的大師身影，左一為雲林縣長張麗善。（記者黃淑莉攝）

無論是農業議題、或是文化議題，對民眾操作「兩面手法」是張家班從政常見的伎倆：以文化議題來說，他們在地方上表現出「熱衷於文化宣傳」與「支持」，但在國會中卻做出反其道而行的作為。這種矛盾行為是出於張家的政治考量和利益分配的需要，但其結果卻對國家、人民產生真實的傷害。

張家在地方與國會操弄的「兩面手法」不僅毫無政治誠信，更對傳統布袋戲文化造成了潛在的衝擊與傷害。文化資產的保存需要連貫而一致的支持，不僅在言語上，更需落實到具體的政策與資金投入中。唯有如此，台灣珍貴的文化遺產才能在世代的傳承中持續閃耀光芒。

（作者為政治幕僚）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書