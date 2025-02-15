自由開講》雲林張家的「兩面手法」及預算削減對布袋戲文化的影響

◎ 細菌先生

在地方上，雲林縣長張麗善經常公開讚揚布袋戲大師黃俊雄與黃海岱，強調對布袋戲文化傳承的重視，但在國會的行動卻似乎與之相悖。張家所屬的國民黨對於預算削減的行為，尤其是對文化部相關預算的刪減，這無疑對傳統文化的保存與推廣產生負面影響。

在地方公開讚揚 在國會刪除預算

雲林縣長張麗善經常公開讚揚布袋戲大師黃俊雄與黃海岱，張家班立委卻在國會刪減文化部相關預算。圖為布袋戲國寶大師黃海岱125歲冥誕，各界在雲林布袋戲館辦理紀念緬懷及「掌演乾坤」常設展開展，雲林縣長張麗善（前排左三）到場參與。（記者黃淑莉攝）

雲林的布袋戲文化是非常具有代表性的地方藝術，而文化預算的削減可能削弱布袋戲等傳統藝術的生存與發展能力。布袋戲作為台灣的傳統藝術形式，不僅是一種娛樂，更是文化遺產的重要組成部分。

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因為傳統藝術的推廣不易，雲林許多布袋戲團體和攝影棚尚依賴政府的補助來維持運作，削減文化相關補助預算意味著他們的經濟來源受到打擊，可能面臨更大的生存壓力。這不僅限制了藝術創作與展演的機會，也可能造成許多布袋戲從業者的生計困難。

「削減文化預算」可能導致傳統文化教育和推廣的不足。文化部的資金通常用於支持文化教育計畫和推廣活動，幫助更多人認識與欣賞傳統藝術。預算削減可能使這些計畫規模縮小，影響傳統知識的傳承和年輕一代的文化參與。此外，缺乏足夠的教育與推廣，布袋戲可能逐漸從現代社會的文化視野中消失，流失在全球化主流的文化潮流中。

雲林張家作為壟斷地方政壇的重量級力量，甚至在國會殿堂也佔有五個席次，甚至張家掌門人張榮味之女「張嘉郡」也擔任國民黨不分區立委，所以張家班的成員大幅削減預算的行動將對台灣、雲林帶來相當大的負面影響。

雲林布袋戲館「掌演乾坤」常設展開展，其中「黃海岱的時光走廊」以光雕投影介紹黃海岱大師的生平，浮現各時期的大師身影，左一為雲林縣長張麗善。（記者黃淑莉攝）

無論是農業議題、或是文化議題，對民眾操作「兩面手法」是張家班從政常見的伎倆：以文化議題來說，他們在地方上表現出「熱衷於文化宣傳」與「支持」，但在國會中卻做出反其道而行的作為。這種矛盾行為是出於張家的政治考量和利益分配的需要，但其結果卻對國家、人民產生真實的傷害。

張家在地方與國會操弄的「兩面手法」不僅毫無政治誠信，更對傳統布袋戲文化造成了潛在的衝擊與傷害。文化資產的保存需要連貫而一致的支持，不僅在言語上，更需落實到具體的政策與資金投入中。唯有如此，台灣珍貴的文化遺產才能在世代的傳承中持續閃耀光芒。

（作者為政治幕僚）

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