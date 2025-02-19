自由開講》統戰的無形之網：從「花瓶政黨」到文化滲透的權力遊戲

◎ 衛重華

中國特色的多黨合作制度，將8個民主黨派置於共產黨領導之下，表面上構成中國的「協商民主」格局，實則成為共產黨統戰工作的延伸工具。這些政黨包括民革、民盟、民建、民進、農工黨、致公黨、九三學社和台盟，雖然名義上是獨立政黨，但實際運作中緊密服務於共產黨的政策目標。從近期的多則新聞可以看出，中共利用這些民主黨派以及其他社會團體，將統戰工作深入到文化、宗教、經濟等各個領域，形成一套完整的影響和控制機制。

「臺灣高校傑出青年赴大陸參訪團」活動，看似為兩岸青年提供文化交流的平台，實際上是通過精心設計的參訪路線和活動安排，展示大陸的經濟成就、文化魅力和社會穩定，意圖影響臺灣青年對中國的觀感。（圖擷取自台灣高校傑出青年赴大陸參訪團臉書）

這種統戰策略的一個顯著特徵，就是利用民主黨派和非政府組織的名義，包裝為多元交流的形式，實際上卻暗藏政治意圖。例如，民革主導的「臺灣高校傑出青年赴大陸參訪團」活動，看似為兩岸青年提供文化交流的平台，實際上是通過精心設計的參訪路線和活動安排，展示大陸的經濟成就、文化魅力和社會穩定，意圖影響臺灣青年對中國的觀感。參訪團經常參觀大陸的高科技企業、歷史文化遺址以及經濟開放地區，營造「中國繁榮進步」的形象，並透過精心組織的接待和對話，傳遞「中國是臺灣的根」、「兩岸一脈相承」的訊息，進一步淡化臺灣青年對本土文化的認同。

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此外，中共還將統戰手段深入到宗教領域。從近期「全國性宗教團體聯席會議」的內容來看，中共不僅傳達中央經濟工作會議精神，還對宗教院校的資格認定和學術評審進行統一部署，進一步將宗教教育納入黨的控制體系。宗教本應具有超越政治的獨立性，但中共以「法治建設」和「規範管理」為名，實際上是將宗教納入黨的政策框架，通過對宗教界人士的教育與引導，強化對宗教信仰者的政治影響力。同時，宗教團體和院校也成為對外交流的工具，例如邀請臺灣宗教界人士參加大陸宗教活動，進一步推動統戰工作向深層滲透。

統戰工作的核心在於掌控思想與意識形態，文化和教育領域是其重要抓手。大學生新聞營、兩岸青年創業論壇等活動，雖然以「交流」為名，但實際上通過內容設計與信息傳遞，將中共的政策主張潛移默化地傳遞給參與者。參加者在參觀大陸的名勝古蹟、科技園區和文化中心時，往往被強調「中國的現代化進步」和「與臺灣的文化同源性」。這種「軟性統戰」的策略，不僅成本低，還具有高效的輿論效果。通過營造「中國是友善的」、「中國是機遇的」氛圍，中共試圖從思想和心理層面影響臺灣人對中國的認同，進而削弱臺灣的本土意識。

中國通過對宗教界人士的教育與引導，強化對宗教信仰者的政治影響力，圖為首屆閩台城隍文化活動2024年11月在平潭登場。（圖取自網路）



值得注意的是，中共的統戰政策並非僅僅依靠官方系統的運作，而是以經濟利益和個人發展為誘餌，將臺灣的工商界、文化界和宗教界人士納入其影響範圍。例如，透過民建與工商聯，為臺灣企業家提供市場合作機會，吸引其對大陸經濟依賴；通過文化交流活動，吸引臺灣學者和藝術家參與，削弱其批判立場。這種方式的關鍵在於，以非政治的名義實施政治統戰，降低對象的警惕性，達到潛移默化的效果。

統戰工作的全面滲透，反映了中共對內外輿論掌控的高度重視，並體現其對臺灣政策的長遠佈局。以民主黨派為工具，通過多樣化的活動形式，中共試圖構建一個看似多元實則統一的社會結構。這種結構不僅在中國國內強化了中共的領導地位，也成為其對外統戰的出口工具。從兩岸交流到國際文化活動，中共的統戰手段無處不在，其目的始終如一：以經濟和文化為紐帶，促進思想認同，最終實現其政治目標。

在觀察這些現象時，不能僅僅停留於表面的「交流」層面，而需要深入分析其背後的政治意圖。統戰工作的多樣化形式和滲透性，使其成為中共實現內外政策的關鍵手段。無論是宗教、文化還是經濟領域，統戰工作的終極目標始終是服務於中共的政治需要。對於臺灣而言，理解並揭露這些統戰手段，既是防範思想侵蝕的第一步，也是維護本土認同和社會自主的重要舉措。

（作者為自由評論者）

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