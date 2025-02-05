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自由開講》啟動赴美受訓計畫 臺灣加速國防現代化

2025/02/05 19:00

◎ 茜茜

面對中共在臺海周邊活動日益頻繁及威脅升級，臺灣持續強化國防戰力，展現自我防衛的決心；此次由總統賴清德視導的東部戰備操演及空軍第7聯隊展示，F-16V Block 20與最新採購的「狙擊手」莢艙引發廣泛關注，未來F-16V Block 70的接裝及派遣人員赴美受訓，將進一步提升空防能力；本文將探討這些先進武器系統對應共軍威脅的效能、赴美受訓的戰略意涵及其對臺美關係深化的影響，並提出未來國防布局的建議。

總統賴清德首次進行國軍春節勗勉，與掛載「狙擊手」莢艙的F-16V BLK20戰機同框。（總統府提供）總統賴清德首次進行國軍春節勗勉，與掛載「狙擊手」莢艙的F-16V BLK20戰機同框。（總統府提供）

F-16V Block 70與「狙擊手」莢艙的戰力優勢

F-16V Block 70具備最新的主動電子掃描陣列（AESA）雷達及加強的機體結構，顯著提升偵察能力及武器掛載需求，尤其在臺海周邊緊張情勢升高的背景下，這些改進大幅增強了我空軍的作戰效能；而「狙擊手」莢艙更是目前空軍反制共軍的重要利器，能精準標定遠距目標並導引精確攻擊；這些技術可有效對抗中共的區域封鎖與拒止戰略，確保臺灣在面對共軍挑釁時具有強大反制能力，進一步提升我國空防的可信賴度。

派遣飛行員赴美接受F-16V Block 70相關訓練，顯示我國在新型戰機操作與戰術運用上的未雨綢繆；受訓人員作為未來的種子教官，將肩負起技術傳承的重任，確保整體空軍部隊能迅速掌握新型戰機的操作要領及戰術應用；同時，此舉也強化了臺美之間的軍事合作，進一步深化雙方在武器採購、技術移轉與專業訓練上的互信與聯繫，為長期國防現代化奠定穩固基礎

臺美在國防層面的合作正逐漸走向多層次與全面化，從武器採購到人員訓練均展現出高度互信；未來，我國應進一步推動與美國的聯合演習，強化跨國軍事協同能力；同時，透過軍事合作平臺建立常態性溝通管道，加強對武器系統後續升級的需求反饋，確保採購系統的持續適用性，這將不僅提升臺灣防衛能力，也向國際社會釋放臺美同盟穩固的信號。

空軍七聯隊展示F-16V戰機，並懸掛「狙擊手」莢艙。（記者田裕華攝）空軍七聯隊展示F-16V戰機，並懸掛「狙擊手」莢艙。（記者田裕華攝）

未來國防布局的關鍵方向

面對中共日益增強的軍事壓力，我國應加速國防自主及軍事現代化進程；短期內，應持續引進高效武器系統並進行相關人員訓練；長期則應聚焦於國防工業的自主化，尤其是在飛彈與防空系統領域；同時，透過外交努力鞏固與美國及其他盟友的關係，爭取更多技術支持與戰略合作；此外，持續強化全民國防教育與軍事備戰意識，將有助於臺灣在多層次的威脅中建立穩固的安全網。

F-16V Block 70及「狙擊手」莢艙的導入，搭配派員赴美受訓，展現出臺灣持續強化國防的決心，也為臺美關係的深化創造了新契機；未來，唯有在國防戰力、外交合作及國防自主上齊頭並進，臺灣才能在瞬息萬變的國際局勢中穩步向前，確保國家安全及區域穩定。

（作者為研究生）

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