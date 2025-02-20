健康醫療網》他B肝「肚子變大」就醫已是末期！ 醫籲「及早做1事」活更久

衛生福利部公布最新國人死因統計結果，癌症仍位居10大死因之首，而肝癌已經連續44年名列前2名，每年約有1萬3,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，主因皆為B型肝炎及C型肝炎，而死於肝癌的病患中，超過三分之二的人為B型與C型肝炎帶原者。

◎ 健康醫療網

48歲的李先生，年輕時候就知道自己有B型肝炎，因為工作忙碌關係，偶爾想起時才會前往消化內科檢查肝臟。前幾年新冠疫情打亂了生活習慣，更是忘記之前醫師叮嚀的規律追蹤，直到最近食慾變差、常常疲累不堪，且家人發現李先生肚子愈來愈大，才急忙前往醫院求治。經過腹部超音波檢查發現，李先生的肝臟裡佈滿了大大小小的腫瘤，再接受後續一連串的檢查確診為末期肝癌，經過半年的治療，最終還是無法挽回李先生寶貴生命。

肝癌是一個「早期發現早期治療」就可以活很久的疾病；但中晚期肝癌的治療常常不如人意。（取自貼文）

脂肪肝引發慢性肝炎 恐變成肝癌

衛生福利部公布最新國人死因統計結果，癌症仍位居10大死因之首，而肝癌已經連續44年名列前2名，每年約有1萬3,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，主因皆為B型肝炎及C型肝炎，而死於肝癌的病患中，超過三分之二的人為B型與C型肝炎帶原者。

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臺北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌認為，除了常見的B型與C型肝炎，脂肪肝也逐漸成為醫學界重視議題。在台灣，平均每3個人就有1人有脂肪肝，因為大多無症狀，所以許多人也不以為意，然而放著不管，若引發慢性肝炎，還是會傷害肝臟，甚至導致肝癌。

不只肝硬化、慢性肝炎 這些人都應定期檢查

B型肝炎帶原者如持續有肝炎發作，有15-20%會發生肝硬化，大幅增加肝癌的機率；而C型肝炎病毒感染至少會有一半以上變成慢性肝炎，其中約20%會導致肝硬化，而肝硬化者每年有3-5%會變成肝癌。

謝文斌特別建議，有肝硬化者，每3個月找消化內科醫師抽血並接受腹超檢查；有慢性肝炎者（B、C肝帶原者、脂肪肝、酒精肝），則每6個月追蹤1次；其餘40歲以上民眾，也建議規律定期健康檢查、特別要接受腹部超音波檢查。

早發現早治療預後佳 重視身體健康刻不容緩

肝癌是一個「早期發現早期治療」就可以活很久的疾病；但中晚期肝癌的治療常常不如人意。謝文斌深深體會出，每一個癌症患者的死亡不只是一個病人本身的痛苦，也包含了一整個家庭無盡的淚水與數個破碎的心，與其事後的懊悔、千金難買早知道，倒不如一年之中花一點點時間，敲敲消化內科醫師的門，多重視一下自己的身體，規律的追蹤檢查，才能活得健康、活得久。



本文經授權轉載自健康醫療網／記者王冠廷報導 他B肝「肚子變大」就醫已是末期！ 醫籲「及早做1事」活更久

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