健康醫療網》長輩是真的身體差，還是心情出狀況？ 專家解析常被忽略的老年憂鬱

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區一般精神科主治醫師李佩頴表示，老年憂鬱症的症狀通常不如典型憂鬱症那般明顯，更常表現為認知功能障礙或身體不適。許多高齡患者並未主動表達憂鬱情緒，而是因睡眠問題、主觀記憶力減退或身體不適等症狀前往就醫。

◎ 健康醫療網

66歲的張奶奶好像常常在晚上輾轉反側，難以入睡，雖然高血壓有在規則吃藥控制，但一直抱怨全身不舒服，脖子緊、頭痛、胸悶、手腳沒力氣。覺得自己甚麼都不會，拿手的廚藝也不開伙了，朋友邀約更是能推則推，漸漸待在家裡的時間變長。帶張奶奶去看病、復健，還是改善有限。對於家裡事務，奶奶也會沒來由地煩惱，擔心兒女不結婚、退休金不夠等，就算家人一再保證生活無虞，奶奶還是愁眉苦臉，甚至突然發怒。

老年憂鬱症的症狀通常不如典型憂鬱症那般明顯，更常表現為認知功能障礙或身體不適。許多高齡患者並未主動表達憂鬱情緒，而是因睡眠問題、主觀記憶力減退或身體不適等症狀前往就醫。（取自貼文）

老年憂鬱症 症狀表現多為認知功能或身體不適

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張奶奶的兒子因為同事媽媽有類似狀況分享，警覺到媽媽可能是「老年憂鬱症」，陪伴前往精神科就醫，經過三個月的療程，張奶奶漸漸找回原本的丰采，朋友及家人都再次見到張奶奶爽朗笑容。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區一般精神科主治醫師李佩頴表示，老年憂鬱症的症狀通常不如典型憂鬱症那般明顯，更常表現為認知功能障礙或身體不適。許多高齡患者並未主動表達憂鬱情緒，而是因睡眠問題、主觀記憶力減退或身體不適等症狀前往就醫。在高齡族群中，憂鬱症的患病率可能高達7%至20%。目前台灣只有最高約3.8%的患者接受治療，顯示臨床診斷與治療方面存在不足。

常伴隨假性失智出現 需全面評估與照護

特別需要注意的是，憂鬱症可能伴隨假性失智的症狀，這種情況需與真正的失智症進行鑑別診斷，有機會認知功能得到恢復。由於高齡患者經常伴隨多重慢性疾病與複雜的藥物治療，憂鬱症的診斷與治療需要更全面的評估與照護。

多加留意家中長輩狀況 出現異狀盡快就醫

李佩頴表示，除了對於老年憂鬱症保持警覺外，網路相關資源豐富，像是老年憂鬱量表、心情溫度計等，高齡者可以自行檢測或家人可以幫長輩檢測。有需要就尋求協助、陪伴就醫。當得到適當整合照護後，生活品質得到提升，有餘力享受退休生活。



本文經授權轉載自健康醫療網／記者王冠廷報導 長輩是真的身體差，還是心情出狀況？ 專家解析常被忽略的老年憂鬱

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