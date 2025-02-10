自由開講》台灣正面臨中共前所未見的資安攻擊

◎ Icarus

日前國安局發布「2024年中共網駭手法分析報告」，報告指出資通訊領域尤其電信業者遭受的攻擊最為嚴重，攻擊次數達前一年度的6.5倍、其次是交通與國防供應鏈，這些領域的攻擊也呈現增長趨勢，顯示中共網軍已將這些領域列為新的攻擊重點。

國安局發布「2024年中共網駭手法分析報告」，報告指出資通訊領域尤其電信業者遭受的攻擊最為嚴重，攻擊次數達前一年度的6.5倍。（圖擷取自國安局2024年中共網駭手法分析報告，作者提供）

其次，國安局也羅列中共的侵駭手法，包括：

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1. 鎖定政府部門：中共網軍利用政府機關的網通設備漏洞，進行駭侵與竊資。採用「離地攻擊」（Living off-the-land）手法隱匿攻擊行為，並利用電郵伺服器漏洞發動攻擊。

2. 針對資服業及國防供應鏈：主要攻擊目標為電郵、公文書系統、密碼產製及差勤系統等供應商，擴大攻擊範圍。

3. 關鍵基礎設施攻擊：網軍使用進階滲透技術、釣魚郵件、零時差漏洞等手段，攻擊交通、港務等基礎設施，意圖干擾運輸秩序。

4. 軍民融合犯罪手法：結合民間駭客組織，透過勒索軟體等手段對製造業廠商進行駭攻，獲取經濟利益。

近來還發現中共駭入學研單位，進行密碼破解，並修改市話系統設定進行詐騙。

5. 暗網揭露及駭入：竊取我國人員個資，並於暗網販售，執行「駭入及洩漏」（Hack & Leak）攻擊，打擊國家威信。

6. 軍演與網攻結合：中共藉軍演時機，結合網路攻擊部署，對交通、金融等基礎設施發動分散式阻斷服務攻擊（DDoS），加強軍事威懾。

7. 竊取高科技專利：中共對全球高科技新創企業發動駭攻，竊取專利技術，如攻擊思科公司等企業的內部技術資訊。

8. 全球駭攻網路建設：透過物聯網設備的密碼漏洞進行駭侵，建立殭屍網路執行攻擊活動。

中共持續加強對我國網路的攻擊，並運用多種駭客手段，對我政府、關鍵基礎設施和重要民間企業進行偵查、設伏及竊取資源。我國政府必須透過資通安全聯防機制，整合多元情報來源，掌握網路安全威脅並及時與相關部門共享應對資訊；同時，提醒國民提高資安意識，警覺中共的網路威脅，共同維護我國的網路安全。

（作者為外送員）

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