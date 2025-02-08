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自由開講》回歸「護理專業」才能照顧好病人！

2025/02/08 13:00

◎ 張天泰

近日，彰化秀傳醫院胸腔外科權威醫李佳穎，相當氣憤地分享，竟有患者在過年期間因家人無法來照顧等原因，堅持住加護病房，導致加護病房本來可以休假返家過年的護理人員又不能休假。

在台灣醫療第一現場，有很多家屬、病人發現住ICU（加護病房）一來費用不貴、二來幾乎馬上有床、三來沒有安養床，一般健保房還要自己顧或請看護顧，之後都會要求住ICU，過年期間，看護加收50%，ICU還是原價，於是合理化濫用，這是真實的急診現況。

春節期間，醫院常遇到病患暴增，考驗著醫院的人力調度。圖為嘉基急診農曆春節期間不打烊，醫護人員堅守崗位服務民眾。（記者王善嬿攝）春節期間，醫院常遇到病患暴增，考驗著醫院的人力調度。圖為嘉基急診農曆春節期間不打烊，醫護人員堅守崗位服務民眾。（記者王善嬿攝）

照護病人的台灣護理師工作，一直是個高壓力、高風險的行業。台灣臨床執業護理人員常見的職業傷害可分為四大類：生物性傷害（1.針扎，2.感染性疾病）；物理性傷害（1.下背痛，2.輻射傷害）；化學性傷害（1.藥物氣膠，2.消毒劑，3.化學抗癌藥）；身體或心理性職業傷害（1.暴力事件，2.性騷擾，3.自殺，4.憂鬱）；嚴重影響護理人員的安全與健康，也是護理人員不願執業的重要理由之一。

台灣護理師工作已經這麼辛苦了，更不能讓其過勞，該放假要放假，讓加護病房的護理人員能放假回家和家人團聚，這也是護理師的權益。

而醫院要讓其外部顧客（病人）滿意，當然要確保病人安全；但病人照護的提供者（護理人員）無法快樂工作，就會影響其就業意願與護理品質，最終可能危害到病人安全，也損及醫院利益。

繞了一大圈，最後醫院會不得不兼顧內部顧客（護理人員）滿意度，也就是說，不能本末倒置，必須回歸從「護理專業」出發：想要有快樂的病人，就得實質改善護理工作條件；要改善護理勞動條件，則須重視「護理專業」才行，而不是合理化台灣護理師過勞。

台灣護理師是白衣天使，但不是不需休息的超人，該放假要放假，不能配合患者無理要求。

（作者為政治工作者、教育博士）

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