自由開講》「以武止戈」？還是「以武逼統」？

◎ 克莉絲丁

解放軍東部戰區在大年初一發布《以武止戈》影片，內容展示中共軍事力量與過去一年對台軍演畫面，藉此強化對台威懾，片尾更明確顯示台灣地圖，強調「執戈」的態勢，配合去年兩場「聯合利劍」軍演，顯示中共加強對台施壓的決心。

解放軍東部戰區大年初一發布《以武止戈》影片，內容展示中共軍事力量與過去一年對台軍演畫面，片尾更明確顯示台灣地圖，強調「執戈」的態勢，顯示中共加強對台施壓的決心。（圖擷取自@iyrn15X「艾伊人」 社群平台「X」）

此次東部戰區發布的宣傳片，無疑是延續對台灣的心理戰與軍事威嚇，值得注意的是，這類軍事宣傳不僅是針對台灣，也是對中共內部進行輿論動員，以「統一」為號召，強調解放軍「守護國家統一」的形象，營造所謂「祖國統一勢不可擋」的氛圍。然而，此類施壓手段僅會激發台灣民眾的反感與警覺，加深台灣人民對自身民主制度的認同。

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筆者認為，面對中共不斷升級的軍事恫嚇，台灣應持續強化國防能力，深化與國際盟友的安全合作，共同對抗中共的軍事威嚇，並在國際場合揭露中共的霸權行徑，讓中共清楚明白，武力威脅不但無助於兩岸和平，反而會強化台灣人民反對兩岸統一的信念。

（作者為兩岸事務研究者）

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