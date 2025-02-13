自由開講》打詐應如防疫 全民參與反詐才能止詐滅詐!

◎ 官政哲

打詐應如防疫作戰，唯有政府聯合反詐行動並動員全民參與反詐才能止詐滅詐！

賴清德總統出席警政署署務會報，要求加強打擊詐欺。他表示，每年破獲詐欺案件數占發生件數百分之1點多，破獲金額占財損不到10分之1，且屢傳國人赴緬甸、柬埔寨被非人道虐待，當場要求內政部及警政署務必提出對策！

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賴清德總統出席警政署署務會報，要求加強打擊詐欺。（記者林正堃攝）

詐騙危害已如瘟疫，除造成國人巨額財產損失與重大身心傷害，破壞金融安全與社會信任，且涉及組織暴力犯罪與國家安全，人民更是惶惶不安，質疑政府之治理能力。

反詐策略已升級至2.0版，行政院成立打詐指揮中心，警察機關傾力打詐，為何仍然成效不彰，詐騙愈打愈多？

主要原因是打詐能量不足以應對詐騙利用民眾風險認知不足，滲透利用管制監理弱點與科技應用之多元複雜性，且打詐行動被動緩慢，情資不足，迄今缺乏聯動打擊之聯合行動計畫，且多數詐諞來自境外，無法超越詐騙演化氾濫速度，更無法追根溯源，清剿詐騙集團核心。

施詐之環節涉及資通信與金融體系監理、產業、司法、外交、社會等，實已超越警務機關職權能力所及，實非警察所能獨力解決，也非單一機構或單一措施所能有效應對解決。

現行五大反詐面向之專業分工設計看似完整，但由於相關產業未能有效配合與各部會本位主義作祟，且無情資融合與連動整合機制，也未能以保護被害者與民眾為中心之參與策略。不僅民眾對詐騙風險理解與認知不足，反詐機構對整體詐騙之認知與理解也是如瞎子摸象，未能全般掌握詐騙集團情資動態，導致打詐有如盲劍客揮劍或瞎人騎馬，敵暗我明，敵快我慢，無法全力追緝與精準打擊詐團核心，成效自是有限！

詐騙無所不在，涉及資通信與金融體系監理、產業、司法、外交、社會等，兆豐銀與8家公股銀行聯手科技業，共組金融科技反詐大聯盟。（記者李靚慧攝）

賴總統要求警政機關拿出打詐成績，似乎劃錯重點！而應該要課責行政院打詐指揮中心發揮統籌主導能力，建構聯合反詐之情報策略，建置反詐數位情資神經系統與整合各面向反詐機構之優勢力量，展現主動積極之聯合反詐作戰能量，才是正道！

詐騙氾濫之禍害已如流行病疫情擴散，日益嚴重，民眾人人自危，擔心受怕，唯恐積蓄家產一夕之間被掏空。面對持續惡化情勢，應以現行2.0版反詐策略為基礎，客觀檢討失效因素或不足之處。並必須採取如防疫之三級防制策略: 1、全面預防； 2、重點防制；3、精準打擊。透過整體合作與聯合干預行動，以整備（Prepare）、預防（Prevent）、保護（Protect）、追緝（pursue）之4P策略，推動反詐行動策略。

詐騙猖獗，造成國人巨額財產損失與重大身心傷害，破壞金融安全與社會信任，刑事警察局表示，警方全力打詐，今年將聚焦把一六五打詐儀表板打造成全國最大防騙資料庫，強化防詐意識。（記者邱俊福攝）

諸多措施包括：建立反詐情資融合共享機制／強化監管執法機制／反詐科技創新／有效教育宣導／支持保護被害者等。尤應建構跨體系合作之反詐生態系統、強化統一領導協調機制、強制產業合作之義務責任、強化反詐專業能力建設與相關配套政策、排除反詐法律程序障礙、增補反詐與懲詐執法專業人力、國際合作執法追緝境外源頭、建立被害者保護與補償機制等。

面對日益擴大之詐騙危害已挑戰政府治理能力！唯有將反詐視同防疫大作戰，建構全民反詐網絡與提升全方位聯合行動之優勢力量，始能以快制快，超越詐騙變異速度，才能追根溯源，清剿詐騙禍害！

（作者為前警政署副署長）

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