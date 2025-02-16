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曹興誠八不居士》共產黨來了會怎樣？（三）

如果我們知道中共種種殘殺、迫害百姓的歷史，就該了解，胡錫進、盧沙野的講話不是嚇唬人。他們真的有那種殺人的狠心和犯意；因爲他們都是共產黨員，具有那樣的傳統、兇殘和訓練。 要避免我們陷入「被解放」的慘狀，請大家站出來，連署、罷免正在為解放軍開路的那些紅藍白立委。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/02/16 11:30

◎曹興誠

1950年10月10日，毛澤東在這一天發表指示，要肅清「舊政府的殘餘勢力」、「特務」、「土匪」和其他「反革命份子」。

在接下來的整整一年裡，大整肅將連同土改，一起橫掃全國，無人可以逃避。

毛規定了一個大概的殺人指標，作為各地行動的依據。毛認為，應該殺掉總人口的千分之一。各地對殺人的情況進行統計後上報中央，中央有時會要求殺得更多。

毛指示：「在殺得不多的省份，應該大殺一批，絕不可停得太早」。

至1951年4月，全國已有五分之三的省份達到或超額完成了千分之一的殺人指標；貴州有千分之三的人口被消滅。任何人只要和舊政權有一點關係，哪怕是微不足道的聯繫，也可能招致殺身之禍。

薄一波在1952年秋天提到，這場整肅被殺者超過200萬人。此外，還有數百萬人被送進勞改營，更有數不清的人成了政治賤民。

原有的社會結構被政治仇恨撕裂，千百萬人被貼上「地主」、「富農」、「反革命」和「罪犯」的標籤，劃入「黑色階級」。這些「賤民」的政治身分將代代相傳，因此他們的子女仍將面臨各種指控和歧視，在學校裡受到老師的另眼相看，遭到同學的欺負，甚至在放學路上會受到共青團員的攻擊。

社會結構被政治仇恨撕裂，千百萬人被劃入「黑色階級」，政治身分代代相傳，且在批鬥大會上被唾罵，早在文革之前已上演。圖為文化大革命。（美聯社檔案照）社會結構被政治仇恨撕裂，千百萬人被劃入「黑色階級」，政治身分代代相傳，且在批鬥大會上被唾罵，早在文革之前已上演。圖為文化大革命。（美聯社檔案照）

這些人還將成為日後歷次政治運動的鏢靶，被拉著遊街，或者在批鬥大會上接受眾人的唾罵。這樣的批鬥大會在1966年文革之前不下300次。讓他們活著，是為了以他們來警示眾人：如果有人膽敢與黨作對，這就是他們的下場。

那些在鎮壓運動中倖存下來的人，內心從此充滿了恐懼，因為一個人就算是清白的，也不一定能保住性命。在黨看來，錯殺幾個人根本無所謂。

因此，沒有人能確保自己不會被捲入其中，而這種不確定性正是這場運動最令人深感恐怖的地方。這場運動對正常的人際關係造成了顯著的破壞，之前的各種社會組織，如今已支離破碎，人們變得彼此孤立，互不信任。為了指控一個人，人們不得不出賣朋友，與家人反目。中國人之間的傳統溫情已經蕩然無存。

大家得到的教訓是：朋友越多越危險。人們開始嚐到被群體孤立的滋味，也感受到個人在國家權力面前是多麼渺小無助。

以上摘自馮客著「解放的悲劇」第五章「大整肅」。

中共環球時報前總編輯胡錫進於2022年6月6號說，解放軍一旦攻入台灣，將殺光台獨，不留活口。中共駐法大使盧沙野也於2022年八月說，解放台灣後，要「再教育」台灣人。

前中國駐法大使「戰狼」盧沙野曾說，解放台灣後，要「再教育」台灣人。（歐新社檔案照）前中國駐法大使「戰狼」盧沙野曾說，解放台灣後，要「再教育」台灣人。（歐新社檔案照）

如果我們知道中共種種殘殺、迫害百姓的歷史，就該了解，胡錫進、盧沙野的講話不是嚇唬人。他們真的有那種殺人的狠心和犯意；因爲他們都是共產黨員，具有那樣的傳統、兇殘和訓練。

要避免我們陷入「被解放」的慘狀，請大家站出來，連署、罷免正在為解放軍開路的那些紅藍白立委。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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