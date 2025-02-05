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自由開講》不分區制度被濫用 民眾黨剩空殼

2025/02/05 10:30

◎ 史里

民眾黨成立之初，以「清廉」、「改革」為號召，吸引了對傳統政黨失望的選民。然而，隨著時間推移，這個政黨的真面目逐漸浮現：從柯文哲的貪污爭議，到吳春城「壯世代」標案醜聞，再到黃國昌代理黨主席期間的消極應對，民眾黨早已失去誠信與公信力，成為利益輸送與政治投機的工具。

上任後推動「壯世代促進法」的民眾黨立委吳春城，遭質疑直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長，且近兩年曾申請政府標案，甚至因部會未使用「狀世代」一詞，凍結多項預算提案。（資料照）上任後推動「壯世代促進法」的民眾黨立委吳春城，遭質疑直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長，且近兩年曾申請政府標案，甚至因部會未使用「狀世代」一詞，凍結多項預算提案。（資料照）

吳春城身為立委，卻利用「壯世代教科文協會」身份參與政府標案投標，明顯構成利益衝突。他甚至在就任立委短短兩個月內，就以協會名義參與勞動部標案，完全漠視公共資源公平分配的原則。這樣的行為徹底摧毀了民眾黨「清廉」的形象，也讓外界質疑該黨缺乏內部監督。黃國昌作為代理主席，對此事的沉默，更突顯這個政黨的道德與體制崩壞。

民眾黨的八位立委全數來自不分區名單，未經選舉檢驗，完全脫離民意。不分區制度本為提升國會專業性與多元性而設計，卻被民眾黨用作政治投機的工具。他們未履行應有的監督責任，反而成為國民黨的附庸，助長親中勢力，對台灣民主構成威脅。

「藍白合作」被質疑非為改革，而是利益分贓。圖為立院尾牙，國民黨團總召傅崐萁（右起）、民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城。（資料照）「藍白合作」被質疑非為改革，而是利益分贓。圖為立院尾牙，國民黨團總召傅崐萁（右起）、民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城。（資料照）

根據《政黨法》，政黨的成立應符合民主憲政精神，並促進政治健全發展。然而，民眾黨的行為不僅偏離此初衷，甚至可能觸及危害國家安全的界線。當政黨成為外來勢力的代理人，是否應依法解散，已成為值得討論的議題。

民眾黨與國民黨的「藍白合作」並非為改革，而是為利益分贓，甚至為中國勢力提供滲透機會，削弱台灣主權並破壞內政穩定。當一個政黨徹底淪為利益輸送與政治操弄的代名詞，其存續只會加劇台灣的政治危機，成為民主的絆腳石。

台灣人民應認清民眾黨的本質，推動《政黨法》改革，防止不分區制度被濫用，避免對民主穩定造成更大的威脅。

（作者為台南市市民）

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