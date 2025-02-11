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自由開講》英國會議員：台灣與中國「兩個各自獨立的國家」

2025/02/11 13:00

◎ 茜茜

臺灣與英國的交流歷史深厚，特別是在民主價值觀的基礎上，雙方建立了穩固的夥伴關係；英國國會議員柴萍恩（Sarah Champion）近期公開強調，臺灣與中國是「兩個各自獨立的國家」，並呼籲英國對臺灣的支持不應受到中方施壓限制，這番言論在國際間引起關注；面對中國持續對臺灣施壓以及在國際組織中的混淆視聽，臺灣與英國需在此基礎上深化合作，特別是在科技、經濟及國際事務上的戰略聯結，並採取有效反制措施共同對抗中國的威脅。

英國國會議員柴萍恩（Sarah Champion）近期公開強調，臺灣與中國是「兩個各自獨立的國家」。（中央社，Sarah Champion提供）英國國會議員柴萍恩（Sarah Champion）近期公開強調，臺灣與中國是「兩個各自獨立的國家」。（中央社，Sarah Champion提供）

臺英合作的歷史基石：民主與價值觀的連結

臺灣與英國的關係建立在共同的民主價值與法治基礎上；自1990年代臺灣民主化以來，英國對臺灣展現高度支持，特別是在國際參與、人權保障及經濟交流方面，雙方不僅在人員互訪、文化交流上日益緊密，且在科技創新、金融及醫療領域的合作逐年加強；柴萍恩多次訪臺的經驗，反映出英國國會對臺灣在區域穩定中的重要角色的高度重視，未來臺英關係可從民主國家間團結合作的歷史中汲取經驗，進一步鞏固雙邊夥伴基礎，特別是在面對專制威脅時的共同因應策略。

柴萍恩言論的國際影響：破除中共施壓的框架

柴萍恩公開將臺灣與中國定義為「兩個各自獨立的國家」，挑戰了中共對國際社會施壓的「一中原則」框架，其勇於發聲的立場為國際間的挺臺力量注入了新動能；此言論不僅再次突顯臺灣作為民主國家在全球的重要性，亦為其他國家及議會提供榜樣，鼓勵其對抗中國對臺灣的孤立策略；然而，這也反映出國際間對臺灣認識的不足，多數國會議員尚未完全意識到臺灣所面臨的複雜威脅；此情況下，臺灣須善用國際支持聲音，展現自身作為民主標竿的價值，以爭取更多實質援助與合作。

深化臺英合作的方向：科技創新與國防交流

面對中國對國際體系的滲透，臺灣與英國應在既有合作基礎上，進一步深化在科技、國防與經濟領域的聯結；柴萍恩提到人工智慧（AI）與永續能源是雙方合作的潛力領域，這不僅與英國當前政策方向契合，也能為臺灣帶來技術升級及經濟轉型的契機；同時，雙方應強化國防交流，包括資訊戰與網絡安全領域的合作，以應對中國的灰色地帶行動及對臺灣基礎設施的威脅；此外，透過雙邊自由貿易協定（FTA）或經濟合作架構，臺英亦可在經貿上建立更具韌性的供應鏈聯結。

聯手反制中國的策略：從國會倡議到國際聲援

臺英合作的另一重點在於共同反制中國對臺灣的國際孤立策略；柴萍恩強調，必須在國會層面積極發聲，向政府施壓以確保其政策對臺灣友好，同時凸顯臺海穩定對全球經濟的關鍵影響；此外，英國在聯合國及其他國際組織中的角色，也可成為協助臺灣打破中國霸凌的重要籌碼；臺灣應加強對英國議會及媒體的溝通，提供準確資訊，並借助英國的國際影響力，確保自身議題持續受到重視，避免重蹈香港的覆轍。

英國會通過挺台動議「2758不涉台」，並敦促英國政府加強對台灣的支持。（法新社檔案照）英國會通過挺台動議「2758不涉台」，並敦促英國政府加強對台灣的支持。（法新社檔案照）

結語

臺灣與英國的關係深植於共同的民主價值及互補的經濟合作中，面對中國的持續威脅，柴萍恩呼籲臺英雙方需再進一步深化合作，並制定長期應對策略，從科技創新、經濟聯結到國際聲援，形成共同反制專制勢力的聯盟，守護臺灣的主權與安全。

（作者為研究生）


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