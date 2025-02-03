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民主之盾》兩岸觀光交流應走制度正軌，拒絕中國政治干預

中國可能藉此議題再次施壓台灣政府，強推九二共識，並藉由國內政治操作施壓政府，將觀光議題政治化。然而，觀光應回歸專業與制度性的互動，而非政治操弄。若無法建立穩固的制度基礎，將難以確保兩岸觀光的可持續性，甚至可能引發誤解與衝突，對兩岸人民均無益處。
民主之盾

民主之盾

2025/02/03 19:00

◎林子堯／台大政治系博士生

根據媒體報導，中國方面傳出，中國政府即將在春節開放來自上海的旅遊踩線團，並預計於今年2月來台參訪、交流。外界解讀為是為兩岸的觀光開放預先準備。

但從目前的時程與進度來看，未見中國方面有具體的協商行動，特別是重啟小兩會的磋商，也就是交通部2006年捐助成立的財團法人台灣海峽兩岸觀光旅遊協會，代表政府與中國海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）盡快展開溝通，這是雙邊旅遊交流合作協議的重要平台。重啟該平台，對於後疫情時代的兩岸觀光合作至關重要。

賴總統在新年談話後指出，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，建議先由「兩小會」進行協商。圖為賴總統出席2024 ITF台北國際旅展。（資料照）賴總統在新年談話後指出，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，建議先由「兩小會」進行協商。圖為賴總統出席2024 ITF台北國際旅展。（資料照）

針對兩岸觀光，相信只要秉持健康有序，以及對等尊嚴的前提，朝野都會樂見，畢竟兩岸的互動溝通確實有存在必要，以減少誤判。但這個交流，必須建立在不設立政治前提，不能有九二共識基礎，必須秉持對等尊嚴的角度來進行。

事實上，從疫情解封以來，我們也已經多次聽聞，兩岸觀光可能有進一步開放的可能性，但到底是怎麼開放？制度如何進行？多是台灣政府願意先拋出善意，但得不到回應，就只好收回。例如2024年時，當時的交通部長王國材就曾表示願意開放中國觀光客組團來台，但必須要有航線、法規等細則的溝通，更不可能是我們片面開放，中國卻禁止，等同是我們失格。

如今，狀況比起去年雖然略好，也就是中國國台辦已經有表示2月可能開放，但細節就是不協商，不依據目前政府的既有管道聯繫，這傷害的不只是台灣人民的權益，甚至是中國人來台團客的人身安全，相關風險都必須納入。中國政府只片面開放，並提出所謂「申請」案，反而可能誤了中國人民的權益。而這個部分又可以按照兩岸現況來分別討論。

從中國觀光客來台的角度來說，航線安排、保險機制及接待量能等問題，都必須要有進一步協商。圖為中客來台愛去的日月潭。（資料照）從中國觀光客來台的角度來說，航線安排、保險機制及接待量能等問題，都必須要有進一步協商。圖為中客來台愛去的日月潭。（資料照）

從中國觀光客來台的角度來說，航線安排、保險機制及接待量能等問題，都必須要有進一步協商。因為中國團客若來台，勢必也會影響目前既有旅運人潮。假使因為沒有規劃，導致中國來台觀光品質下降，甚至發生曾有幾次因為監管疏漏，造成的旅遊不幸事件，都是我們所不樂見。

此外，公共衛生議題亦為重要考量。目前中國一直傳出仍有新型的類似COVID -19變種病毒在流行，如果中國人是大量的團客來台，是否有機場檢疫需求，這些都是大事，也同樣都需要兩岸溝通協商與事務性的交流。

另一方面，就是中國旅客來台的旅宿問題也必須解決。雖然台灣目前國旅環境仍然未完全復甦，但以這次春節連假，許多飯店入住都有達到六成以上，但這還是尚未開放中國團客的數據。假使真的觀光旅宿業也接待團客，當然必須盤點目前的旅宿量能，以衡酌可以接待的中國團客數，對於兩岸的旅遊品質才有保障。

至於從台灣方面，我們還是相當擔心許多航線問題，特別是軍機艦繞台不止，中國片面劃設的諸多航線，甚至直接危及台灣的飛航安全。這些都是必須溝通的範圍，完全不容小覷。

不過，我們最為擔憂的還是，中國再以此題操作九二共識，並且給予民進黨政府壓力，再由國民黨釋放輿論來逼迫政府接受九二共識，否則政府就是打假球等。

更值得關注的是，中國可能藉此議題再次施壓台灣政府，強推九二共識，並藉由國內政治操作施壓政府，將觀光議題政治化。然而，觀光應回歸專業與制度性的互動，而非政治操弄。若無法建立穩固的制度基礎，將難以確保兩岸觀光的可持續性，甚至可能引發誤解與衝突，對兩岸人民均無益處。

隨著2月到來，雙方應儘早展開務實溝通，以確保旅遊行程順利進行。當前國際局勢趨於複雜，美中關係亦有諸多變數，兩岸更應針對非政治性議題進行接觸，確保觀光交流的順利推進。同時，也希望中國政府在推動旅遊政策時，避免如馬英九訪中團等情況，將政治意圖混入觀光交流，避免虛假訊息對台灣政府造成困擾，影響雙方互信基礎，這才是雙方應共同努力的目標。

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