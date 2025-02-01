自由開講》蛇年到 請讓蛇重獲自由與尊嚴

◎ Jason Baker

隨著農曆蛇年到來，在中國傳統生肖文化中，蛇象徵著智慧與蛻變。而隨著蛇成為本年度的焦點，我們也應當反思並改變那些將蛇僅僅視為「寵物」或用於展示的過時觀念了。

近年飼養寵物蛇的民眾愈來愈多，但若照顧不甚便易出現脫逃的情況。圖為蛇在探索新環境時會嘗試鑽過孔洞。（新北市動保處提供）

在台灣，異國寵物（如爬蟲、蛇）市場的需求使得無數條蛇從其自然棲息地被抓捕，然後被運送到世界各地的供應商手中。這些蛇被迫生活在狹小且骯髒的環境中，隨後再被出售給經銷商、繁殖者和寵物店。他們被剝奪的不僅僅是自由，許多蛇甚至因此無法存活；即使倖存下來，大多數也會經歷極大的痛苦，並且比在自然環境中更早結束生命。

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在自然環境中，蛇會享受陽光、鑽入土壤、攀爬樹木、游泳以及進行長距離的移動——這些活動對於他們的心理和生理健康至關重要。然而，在圈養環境下，包括動物園內展示的蛇類，經常被限制在不適宜的人工環境中，這些設施很少能真正滿足他們的需求。無論如何精心設計的水缸，都難以複製其天然棲息地的複雜性。

蛇需要特定的光照、溫度、濕度和飲食。圖為標蛇黃褐色的身體在光線照射下會反射出美麗的虹色金屬光澤，十分美麗。（玉管處提供）

蛇需要特定的光照、溫度、濕度和飲食，並且必須能夠滿足探索、完全伸展及尋找藏身之處的本能需求。但是，有些商家誤導消費者認為蛇可以在小型玻璃容器中生存，這樣的環境導致蛇隻受苦、患病甚至死亡。不適當的光照、次級的溫度控制和錯誤的飲食選擇都會引發一系列健康問題，如肥胖、呼吸道感染和免疫系統弱化等。

與人類的接觸對蛇來說是一種壓力來源，因為他們天生就避免與人直接接觸。根據研究，至少有75%被當作「寵物」飼養的爬行動物，包含蛇在內，在一年內就會因圈養所帶來的壓力而死亡。

當人們發現飼養蛇所需的時間和費用超出預期時，他們往往被遺棄在黑暗的地下室或車庫裡多年，或是被放歸野外，對當地生態造成破壞。在美國，由於不負責任的飼主釋放緬甸蟒，已經嚴重影響了佛羅里達州的本土野生動物群體，造成了生態災難。這些曾經的寵物現在成了被鎖定消滅的目標。

此外，蛇還可能攜帶人畜共患病，如沙門氏菌，此病原體可通過直接或間接接觸傳播給人類。沙門氏菌感染不僅可以通過接觸蛇本身發生，也可能通過接觸其居住環境及水源而傳播。

對於那些已經持有蛇或其他異國動物作為同伴動物的人士，應該研究如何負責任地照顧這些高需求的生物。如果你無法提供足夠的照顧，最仁慈的做法或許是將他們交給一家信譽良好的收容所。

我們每個人都應以拒絕消費的方式抵制寵物店、繁殖場、異國動物展覽、動物園或其他任何剝削動物的商業機構以幫助保護蛇類。

讓我們在這個具有象徵意義的蛇年做出明智的選擇吧！改變那些傷害動物的舊習，讓蛇免於剝削而自由生活。每一個生命都是珍貴的，值得尊重和保護。

（作者為亞洲善待動物組織高級副總裁）

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