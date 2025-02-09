自由開講》防震防災重實踐而非形式

◎常遇秋

嘉義大埔鄉於近日（1月21）日凌晨0點17分，發生芮氏規模6左右的地震。

筆者剛好回嘉義照顧高齡母親，才剛在嘉義的老家睡著，就立刻被這場突如其來的大地震驚醒。

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嘉義縣大埔鄉21日凌晨00時17分發生芮氏規模6.4有感地震。（圖取自氣象署）





這場地震發生的時間，剛好是中小學已經放寒假了。如果，這是發生在放寒假前，如果是在學校上課中呢？學生是否會亂成一團？是否會徒增一些傷亡？

我們平時呼籲地震突襲時，要學生保護好頭頸部，各校在「趴下、掩護、穩住」等防災演練，是否確實？值得上級好好追蹤考核。

國小師生演練地震時疏散到戶外空地，過程中須保護頭頸部及遵守「不語、不跑、不推」三不原則。（高雄市教育局提供）

學生是國家的未來，家長心中的寶貝，學生在地震突襲時，必須已經做好防震準備，以降低傷害。

嘉義大埔這起地震，是當地61年來，規模較大的一次，這是警訊。

這起地震鄰近還有3個斷層，例如觸口斷層、六甲斷層與口宵里斷層，附近的住民，也必須隨時做好防災準備。

1906年發生的嘉義地方地震（梅仔坑地震），或稱梅山大地震，至少有1258人死亡。

印鑑不遠，豈可輕忽？

學校在事前的防災演練，以及事後的急難救助，才是面對地震之良方。

防震教育重視實踐性， 不可流於形式。

防災防震教育，不能只在學校教科書上去教學，只應付上級的視導，這是形式主義，這是反教育，這絕非國人之福。

（作者為教育工作者）

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