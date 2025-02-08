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自由開講》從格陵蘭到蘭嶼的啟示

2025/02/08 15:00

◎衛重華

地球上兩個位置極遠的島嶼同因他國政治目的登上新聞舞台一個是北極圈的格陵蘭島（Greenland），另一個是太平洋上的台灣蘭嶼。雖然兩地背景與影響層次不同，但其共同點在他國試圖透過象徵性行動或威脅，對另一國的主權認同進行干預，進一步引發文化與地緣政治的緊張局勢。

美國總統川普為了格陵蘭，與丹麥總理佛瑞德里克森在通話時爆發爭執。圖為美國太空軍在格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（路透檔案照）美國總統川普為了格陵蘭，與丹麥總理佛瑞德里克森在通話時爆發爭執。圖為美國太空軍在格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（路透檔案照）

近期美國總統川普揚言購買甚至不排除以武力奪取格陵蘭島，此行為無疑將被視為對國際法與丹麥主權的公然威脅；而中國居民在台灣蘭嶼噴漆「中華台灣省」，則是試圖以文化輸出的方式進行政治表態。兩者形式不同，但背後的政治目的一脈相承：以戰略溝通的手段強化自身立場，同時削弱對方的主權意識或文化認同。

川普若以武力奪取格陵蘭島的假設，本質上是一場主權完整的公開挑戰，其後果將引發國際社會的普遍譴責，並可能促使相關國家採取制裁措施，進一步破壞國際秩序。而蘭嶼的噴漆事件，雖未涉及直接的武力威脅，但其背後的文化輸出意涵同樣具有強烈的戰略性。

這種行為試圖在文化層面對台灣的認同進行干預，是對台灣文化自信與主權感的一種隱性攻擊。雖然噴漆行為的直接影響力有限，但此類象徵性溝通的累積，可能加深台灣內部的反中情緒，促使其強化對外聯繫與國際支持，甚至在兩岸關係中增加緊張局勢。

戰略溝通的挑戰在於，當其表現為不平等或缺乏尊重時，往往容易導致對抗升級。川普假設中的武力奪島，若成為現實，將直接衝擊丹麥的主權完整，引發地緣政治危機；而蘭嶼噴漆事件則挑戰了台灣文化與政治的底線，可能成為中共「武力解放」輿論鋪墊的一部分。

這些戰略溝通的共同點在於，它們無助於實現所謂的政治目標，反而可能適得其反。例如，中共的象徵性行動可能使台灣更加依賴國際社會，甚至促使國際間對台灣安全的干預升級，最終讓中共面臨更大的統一難度。

和平共處的必要性：從格陵蘭到蘭嶼的啟示

戰略溝通的核心應該是促進理解，而非製造對抗。格陵蘭與蘭嶼的事件提醒我們，和平共處的基礎不在於壓制對方，而是如何在分歧中找到平衡與包容的契機。

對於台灣與中國而言，避免以對抗性溝通代替理性對話至關重要。中共應避免利用象徵性行為挑釁台灣的文化與政治底線，因為這只會加劇台灣的反感與抗拒，並在國際輿論中進一步削弱自身的正當性。同時，台灣也應透過強化文化教育與法治手段，增強內部的文化自信，並對戰略溝通進行適當回應，以避免落入對方設下的輿論陷阱。

結語：從戰略溝通看和平的價值

格陵蘭島與台灣蘭嶼的事件，儘管性質與影響不同，但本質上反映了地緣政治與文化差異中的不安與對立。戰略溝通的目的應該是促進對話與理解，而非加劇分歧。

台東縣蘭嶼鄉日前許多景點被發現遭人噴漆，景點告示牌上被用白漆噴上「中國台灣省」。（民眾提供）台東縣蘭嶼鄉日前許多景點被發現遭人噴漆，景點告示牌上被用白漆噴上「中國台灣省」。（民眾提供）

和平共處的關鍵在於尊重差異與建立對話機制，無論是在國際間還是兩岸關係中，這一點尤為重要。唯有在彼此尊重的基礎上，才能找到共同利益，化解對立，並在分歧中尋求合作的可能性。這不僅是兩岸和平的出路，更是維護全球穩定的必要選擇。

（作者為軍人）


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