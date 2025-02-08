自由開講》從格陵蘭到蘭嶼的啟示

◎衛重華

地球上兩個位置極遠的島嶼同因他國政治目的登上新聞舞台。一個是北極圈的格陵蘭島（Greenland），另一個是太平洋上的台灣蘭嶼。雖然兩地背景與影響層次不同，但其共同點在他國試圖透過象徵性行動或威脅，對另一國的主權認同進行干預，進一步引發文化與地緣政治的緊張局勢。

美國總統川普為了格陵蘭，與丹麥總理佛瑞德里克森在通話時爆發爭執。圖為美國太空軍在格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（路透檔案照）

近期美國總統川普揚言購買甚至不排除以武力奪取格陵蘭島，此行為無疑將被視為對國際法與丹麥主權的公然威脅；而中國居民在台灣蘭嶼噴漆「中華台灣省」，則是試圖以文化輸出的方式進行政治表態。兩者形式不同，但背後的政治目的一脈相承：以戰略溝通的手段強化自身立場，同時削弱對方的主權意識或文化認同。

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川普若以武力奪取格陵蘭島的假設，本質上是一場主權完整的公開挑戰，其後果將引發國際社會的普遍譴責，並可能促使相關國家採取制裁措施，進一步破壞國際秩序。而蘭嶼的噴漆事件，雖未涉及直接的武力威脅，但其背後的文化輸出意涵同樣具有強烈的戰略性。

這種行為試圖在文化層面對台灣的認同進行干預，是對台灣文化自信與主權感的一種隱性攻擊。雖然噴漆行為的直接影響力有限，但此類象徵性溝通的累積，可能加深台灣內部的反中情緒，促使其強化對外聯繫與國際支持，甚至在兩岸關係中增加緊張局勢。

戰略溝通的挑戰在於，當其表現為不平等或缺乏尊重時，往往容易導致對抗升級。川普假設中的武力奪島，若成為現實，將直接衝擊丹麥的主權完整，引發地緣政治危機；而蘭嶼噴漆事件則挑戰了台灣文化與政治的底線，可能成為中共「武力解放」輿論鋪墊的一部分。

這些戰略溝通的共同點在於，它們無助於實現所謂的政治目標，反而可能適得其反。例如，中共的象徵性行動可能使台灣更加依賴國際社會，甚至促使國際間對台灣安全的干預升級，最終讓中共面臨更大的統一難度。

和平共處的必要性：從格陵蘭到蘭嶼的啟示

戰略溝通的核心應該是促進理解，而非製造對抗。格陵蘭與蘭嶼的事件提醒我們，和平共處的基礎不在於壓制對方，而是如何在分歧中找到平衡與包容的契機。

對於台灣與中國而言，避免以對抗性溝通代替理性對話至關重要。中共應避免利用象徵性行為挑釁台灣的文化與政治底線，因為這只會加劇台灣的反感與抗拒，並在國際輿論中進一步削弱自身的正當性。同時，台灣也應透過強化文化教育與法治手段，增強內部的文化自信，並對戰略溝通進行適當回應，以避免落入對方設下的輿論陷阱。

結語：從戰略溝通看和平的價值

格陵蘭島與台灣蘭嶼的事件，儘管性質與影響不同，但本質上反映了地緣政治與文化差異中的不安與對立。戰略溝通的目的應該是促進對話與理解，而非加劇分歧。

台東縣蘭嶼鄉日前許多景點被發現遭人噴漆，景點告示牌上被用白漆噴上「中國台灣省」。（民眾提供）

和平共處的關鍵在於尊重差異與建立對話機制，無論是在國際間還是兩岸關係中，這一點尤為重要。唯有在彼此尊重的基礎上，才能找到共同利益，化解對立，並在分歧中尋求合作的可能性。這不僅是兩岸和平的出路，更是維護全球穩定的必要選擇。

（作者為軍人）



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