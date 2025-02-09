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自由開講》桃機航廈嚴重超用 亟需擴建改善

2025/02/09 20:00

◎周文軍

疫後，國際航線客運在國人出國需求暢旺、國籍機隊航線班次運能持續擴增，雙引擎帶動下，快速回復成長。桃園機場去年旅客量4492萬人次，年成長近千萬人次，已近疫前旅客量其中轉機旅客692萬人次，年成長54萬人次，較疫前增加160萬人次。國籍機隊競爭力強，旅客逾60%由國籍機隊承運。

春節連假第一天，桃機入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次，創疫情後最高紀錄。（記者朱沛雄攝）春節連假第一天，桃機入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次，創疫情後最高紀錄。（記者朱沛雄攝）

觀察遠東地區觀光、航空市場持續回復成長；國人出國年成長逾百萬人次、來台旅客將回復疫前水準；國籍機隊訂購132架航機，陸續交機承運量續大增；美國、東南亞航線，航班航點續增，轉機旅客年成長逾50萬人次。預估未來三年，桃園機場年旅客量增加300至450萬人次，2027年可達5400至5800萬人次。

桃園機場旅客快速成長，機場確常年缺乏硬體建設，三航航廈建設一再延宕，未規劃因應措施。航廈年旅客容量3700萬人次，疫前已超量擁擠使用、通關費時。疫情期間，機場公司未如國際大部分機場，趁難得旅客量少，進行航廈擴建增加容量。去年航廈超量21%使用，其中一航廈超量43%、尖峰日超量65%使用。許多時段已出現作業、排隊空間不足、通關費時情事。

桃園機場旅客快速成長，第三航航廈建設一再延宕。（資料照）桃園機場旅客快速成長，第三航航廈建設一再延宕。（資料照）

為避免通關費時避免延誤登機，祇見機場公司呼籲旅客較班表時間提早三小時到機場，排隊等侯；未見編列預算、規劃擴建、改善。去年日平均旅客量逾十二萬人次，未來三年每年增約一萬人次，如不再擴建因應，旅客將需較班表時間提早四小時到機場，排隊等侯，極不便利。期盼交通部多多關注，積極督導協助機場公司辦理。

（作者為前中正航空站主任）


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