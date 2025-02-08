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自由開講》中共認知作戰的多層次目標：內部分化到外部孤立

2025/02/08 20:00

◎ 鄧艾儒

認知作戰是以資訊操控為核心的現代戰略手段，其目的在於改變目標群體的認知、態度與行為，進而對其決策產生影響。中共透過結合假訊息、輿論操控與心理壓力，將認知作戰滲透至政治、經濟、軍事及社會等層面，企圖對台灣造成長期影響。

中共透過結合假訊息、輿論操控與心理壓力，將認知作戰滲透至政治、經濟、軍事及社會等層面。示意圖。（路透檔案照）中共透過結合假訊息、輿論操控與心理壓力，將認知作戰滲透至政治、經濟、軍事及社會等層面。示意圖。（路透檔案照）

中共利用敏感議題激化台灣社會矛盾，如炒作能源政策、族群問題或選舉爭議，分化民眾對政府及國軍的信心，藉此破壞台灣內部團結、削弱國際支持及降低台灣民眾的抗拒能力。同時，中共透過散播台灣孤立無援的虛假訊息，試圖影響國際社會對台灣的支持。此外，利用假訊息與心理攻勢動搖台灣人民的心理防線，在輿論中製造恐慌，並打擊全民防衛意志。

中共的操作手法結合多平台滲透與高科技應用，手段多樣且層層深入。他們透過異常帳號在社交平台如PTT、Facebook與YouTube等散播假訊息，誘導輿論朝有利於中共的方向發展；通過親中媒體或代理人操控報導內容，干擾台灣民眾對局勢的判斷；甚至運用人工智慧生成擬真影片或圖片，使假訊息更具迷惑性與滲透力，提升認知作戰的效率。

他們透過異常帳號在社交平台如PTT、Facebook與YouTube等散播假訊息。圖為4大社交平台。示意圖。（路透檔案照）他們透過異常帳號在社交平台如PTT、Facebook與YouTube等散播假訊息。圖為4大社交平台。示意圖。（路透檔案照）

這些作法對台灣社會造成顯著影響。一方面，操作敏感議題讓社會裂痕進一步擴大，削弱內部團結，尤其在選舉期間，假訊息的氾濫可能誤導選民判斷，侵蝕台灣的民主體制穩定性。另一方面，輿論攻擊與灰色地帶手段讓台灣民眾心理防線受到長期壓迫，造成疲憊與恐懼，進一步降低抵抗外來威脅的意志。

為應對認知作戰的挑戰，台灣國防戰略需要全面調整。提升全民防衛教育是首要之務，透過學校與社會教育增強國民的資訊素養及對認知作戰的警覺，打造堅韌的防衛心理。此外，加強與美、日等民主國家的情報共享及數位聯防合作，將有助於遏制中共的滲透行為。國內層面則需運用高科技手段建立假訊息偵測與反制機制，迅速封鎖異常帳號及散播渠道，阻止假訊息的擴散。

國防部應強化官兵教育，共同抵禦中共認知作戰的侵害，透過結合全民防衛意識，讓全體國民共同參與對抗中共滲透的行動。

最後，筆者想說，認知作戰雖然不見硝煙，但其危害卻能深刻影響國家的穩定與安全。唯有全民一心，堅定守護自由與民主價值，才能在這場隱形戰爭中立於不敗之地，捍衛台灣的未來。

（作者為兩岸事務研究者）

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