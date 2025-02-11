識眾寡之用》2024年原住民人口年增率3.84％為歷年之冠

◎ 陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學系博士

2024年12月原住民人口數統計資料，數日前在網路上公開。此次公開至關重要，原因是《原住民身分法》在2024年1月3日修正實施，因此12月底公開的原住民人口數統計，真實反應此次修正後一年間發生的實際狀況。

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2024年初身分法修正公告，是為了因應111年憲判字第4號「原住民與非原住民結婚所生子女之原住民身分案」的違憲判決結果，其中最關鍵修正是新增第三條第一項第二款：

「取用漢人姓名並以原住民族文字並列父或母所屬原住民族之傳統名字。」此新增條文是為了更替子女應從具原住民身分之父或母之漢姓、或原住民傳統名字，始能夠取得原住民身分的違憲條文判決結果。簡而言之，子女若以此新增條文取得原住民身分，無須從原住民父或原住民母的漢姓。

根據2024年12月原住民人口數統計資料，2024年原住民人口年增率3.84%為歷年之冠。（資料照）

整理以下數點，提示2024年因身分法修訂後，原住民人口出現較以往不同的變化：

1.原住民人口年增率3.84%為歷年之冠

2024年原住民人口從589,038人增加至611,674人，增加22,636人，年增率3.84%，是自從原住民被人口統計開始，最高的年增率。相較之下，2023年原住民人口年增4,913人，年增率0.84%，一年之間人口年增率成長4.57倍。

2.非原民地區原民人口年增率比原民地區創歷史新高

原住民人口年增數從4,913人（2023年）擴大至22,636人（2024年），可以想見無論是原民地區或是非原民地區，原住民人口都有增加。然而，年增率卻存在極端差異。原民地區原民人口從297,647人增加至299,073人，增加1,427人，年增率0.48%；非原民地區原民人口從291,391人增加至312,601人，增加21,210人，年增率7.28%。兩地區年增率差異高至15.16倍。也因如此，2024年我國非原民地區原民人口正式超過原民地區。

3.原住民男性年增數罕見高過女性

我國原住民人口過去長期女多於男，致使2024年底原住民男性人口為295,443人，仍低於女性的316,231人。原因在於身分法修正前，漢父原母所生女兒較兒子多數選擇從原母姓、取得原住民身分。但是2024年原住民男性增加11,374人，高於原住民女性增加的11,262人，是近年來首次逆轉。逆轉原因是補申請身分的年增人口中，男多於女。

4.申請並列傳統名字人數高過人口年增數

公開資料中，並包含申請傳統名字人數統計。2024全年申請並列傳統名字總數22,674人，男性數11,715人，女性數10,959人。請注意，以上總數、男性數，高於年增總人口數、年增男性人口數。此現象顯示，2024年原住民年增總人口中，絕大多數選擇「並列傳統名字」規定。除此之外，更有修正前已具有身分、2024年改從非原民父或母漢姓但並列傳統名字者，其中又以男性居多。

5.傳統名字申請回復漢人姓名人數歷年最高

公開資料中，亦包含傳統名字申請回復漢人姓名人數統計。身分法修正前，子女要維持原住民身分，只能從原民父或母之漢姓或取用傳統名字。但根據姓名條例，若原民父或母單列傳統名字，其子女亦必須單列傳統名字。身分法修正後此桎梏亦消失，可從非原民父或母的漢姓但並列傳統名字即可。2024年傳統名字申請回復漢人姓名人數統計有96人，為歷年最高。其中男性申請回復人數為63人，高於女性申請回復人數的33人。

6.山原平原、各族人口比例幾乎不變

即使原住民人口年增率大幅成長，但山地原住民與平地原住民人口比例、各原住民族人口比例，幾乎不變。2023與2024年山地原住民比原民總人口皆為53.34%、平地原住民皆為46.66%。一年間各原住民族比原民總人口差異最大者為泰雅族，從16.22%增加為16.31%（0.9%），其餘各族皆不超過0.9%。原因是2024年新增人口無論是出生或補登記，都與2023年原住民有親屬關係，身分連動，一年間比例差異絕對不致過大。

本文目的在整理歸納《原住民身分法》修正一年後原住民人口改變狀況。該法修正後對原住民族社會造成的實際影響，需要更長期的追蹤觀察。

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