法操》女高中生逃家，男友幫隱瞞遭判刑8月，何謂略誘與和誘？

社會時常會有未成年人離家出走的新聞，有些未成年人可能遭到拐騙去打工，也可能因為父母管教過嚴而選擇脫離家庭，但拐騙或是慫恿未成年人離家都很有可能觸犯刑法。

◎ 法操司想傳媒

社會時常會有未成年人離家出走的新聞，有些未成年人可能遭到拐騙去打工，也可能因為父母管教過嚴而選擇脫離家庭，但拐騙或是慫恿未成年人離家都很有可能觸犯刑法。



近期有則新聞報導指出，17歲女高中生小芳（化名）疑似課業壓力太大，她不想上學，陳姓男友鼓勵她「出來走走」，小芳不告而別逃家，陳男為了「穩住」芳爸，竟傳訊給芳爸謊稱「你女兒根本不在我身邊、我是一個人」等，但2天後就被警方尋獲，陳男被法官依和誘未成年人脫離家庭罪判刑8月。

17歲女高中生小芳（化名）疑課業太大逃家，陳姓男友幫忙掩護被判刑8月。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

判決指出，小芳和有多項前科的陳姓男子透過網友交友軟體結識後，兩人進一步發展為男女朋友，2021年9月，小芳疑似課業壓力太大，不想去上學，也不想被家人管教，她向陳男訴苦後，陳男慫恿她逃家庭，先來雲林找他，小芳同意後，連夜搭火車從高雄北上雲林，跟陳男過了一夜後，再帶她到高雄市楠梓區的另一個住處躲藏。警方則在接獲芳爸報案後，於一日後在該住處尋獲兩人。



誘拐未成年人會犯什麼罪？



誘拐未成年人在我國刑法屬於「妨害家庭罪」的一種，依照誘拐的情狀不同又分為「和誘」與「略誘」兩種行為。和誘罪是指得到被誘人同意後，使其脫離家庭之行為，例如經同意後叫未成年的女朋友搬家與自己同住。不過如果是主動脫離家庭，而不是經過他人引誘的情況下，就不會產生和誘的問題。



略誘罪是指違反被誘人意思，像是以強暴脅迫或是施以詐術，迫使被誘人脫離家庭的行為。而且依刑法第241條之規定，對16歲以下之人和誘，仍然會算是略誘罪。



和誘罪規定在刑法第 240 條：「和誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處三年以下有期徒刑。（第一項）和誘有配偶之人脫離家庭者，亦同。（第二項）意圖營利，或意圖使被誘人為猥褻之行為或性交，而犯前二項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。（第三項）前三項之未遂犯罰之。（第四項）」。



略誘罪則是規定在刑法第 241 條：「略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處一年以上七年以下有期徒刑。（第一項）意圖營利，或意圖使被誘人為猥褻之行為或性交，而犯前項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金。（第二項）和誘未滿十六歲之人，以略誘論。（第三項）前三項之未遂犯罰之。（第四項）」。



這起案件之所以能算是和誘罪而非略誘罪，是因為小芳遭到陳男慫恿後才行事，而不是主動脫離家庭，所以成立和誘罪而非略誘罪。

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先前也有另一起案例是未成年人躲在網友家，但還是有跟家裡保持聯絡，不像上述案件陳男還對芳爸傳遞假訊息「使未成年人脫離其家庭，移置於己力支配之範圍內」，因此就被認定不算「使其脫離家庭」而不成立犯罪。

法操也要提醒各位未成年人，不要輕信網路上打工賺錢的訊息，網路上交友也要特別小心，有任何問題應該隨時告知父母，避免父母心急如焚找不到人。



本文經授權轉載自法操 女高中生逃家，男友幫隱瞞遭判刑8月，何謂略誘與和誘？

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