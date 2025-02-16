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研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅

走進研究室，只見成排頂天的木製書櫃，擺滿各式原文書和古籍。蕭高彥從書櫃後方現身，充滿笑容的他是第 34 屆新科院士，並在中央研究院人文社會科學研究中心擔任特聘研究員，專長為政治思想史、當代政治理論。今天他將帶我們閱讀 2020 年出版的重要著作《探索政治現代性：從馬基維利到嚴復》，從西方現代性邁入近代中國現代性的開端，來趟跨越 400 年的政治現代性之旅。
研之有物

研之有物

2025/02/16 13:00

◎ 研之有物

跨越 400 年的政治現代性之旅

走進研究室，只見成排頂天的木製書櫃，擺滿各式原文書和古籍。蕭高彥從書櫃後方現身，充滿笑容的他是第 34 屆新科院士，並在中央研究院人文社會科學研究中心擔任特聘研究員，專長為政治思想史、當代政治理論。今天他將帶我們閱讀 2020 年出版的重要著作《探索政治現代性：從馬基維利到嚴復》，從西方現代性邁入近代中國現代性的開端，來趟跨越 400 年的政治現代性之旅。

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅蕭高彥老師是第34屆新科院士，目前也是中研院人文社會科學研究中心特聘研究員，擁有豐富的學術、行政經歷，是國內重要的政治思想史研究者。
圖｜研之有物

穿越東西思想！綜觀政治現代性發展軌跡

在 2020 年發表的《探索政治現代性：從馬基維利到嚴復》專書中，蕭高彥從長年鑽研的西方第一波、第二波現代性說起，最終暢談嚴復與中國政治價值的形成。

這是一趟跨越 400 年的政治現代性之旅。西方面臨的第一波現代性，以 1513 年馬基維利的《君王論》揭開序幕，一直到 17 世紀陸續有格勞秀斯、霍布斯、洛克等思想家登場，持續探討主權國家的形成。

這一時期爭論的焦點環繞兩個對立概念：一派為主權論，支持王權的絕對主義；另一派主張民權論，認為國王的地位雖然高於平民，但當跨入群體時，人民整體的權力將高於國王──這正是現代社會契約論的原型。

第二波現代性是在西方國家體系穩定之後，因資本主義、商業社會的發展而興起的政治論述。蕭高彥從 1748 年孟德斯鳩《論法的精神》談起，一路爬梳至英國古典自由主義者柏捷特（Walter Bagehot）以進化論為基礎的文明觀。

有別於第一波的王權與民權對抗，第二波現代性包含歷史主義、國家有機體論、進步論等多元概念。

在清楚描繪西方現代性發展軌跡後，蕭高彥繼續邁開步伐，乘著這波現代性風潮一路向東，踏上承襲帝制千年之久的中國，將研究視角聚焦在近代中國的現代性開端。

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅在2020年發表的《探索政治現代性：從馬基維利到嚴復》專書中，蕭高彥從長年鑽研的西方第一波、第二波現代性說起，最終暢談嚴復與中國政治價值的形成。
圖｜研之有物

之所以從研究西方政治思想轉為比較政治思想，並選擇清末民初著名思想家「嚴復」為研究對象，源自他在 2010 年左右因學術工作而接觸到的人事物。

當時適逢辛亥革命百年前夕，蕭高彥與國內百餘位學者參與了《中華民國發展史》的編纂工作，在撰寫政治學發展的篇章時，廣泛閱讀了民國時期政治理論家的作品，讓他逐漸發展出研究比較思想史的興趣。

另一個轉機發生在擔任中研院學術諮詢總會副執行秘書期間，在陪同前副院長王汎森院士會見北京清華大學歷史系戚學民教授時，收到戚教授的博士論文，文中提到嚴復的《政治講義》脫胎自 19 世紀末劍橋大學政治科學家西萊（John Seeley）的《政治科學導論》（Introduction to Political Science）。

對此議題產生興趣的蕭高彥，特地找出兩本原著，進行詳細的比較分析，這不僅開拓了比較思想史的研究路徑，也成就了後續在專書中對嚴復文本的研究新頁。

揭開嚴復時刻：出生海軍的思想家，確立中國近代政治思想

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅翻開分析嚴復文本的章節，「嚴復時刻」一詞首先映入眼簾，究竟這是什麼樣的時刻呢？
圖｜研之有物

翻開分析嚴復文本的章節，「嚴復時刻」一詞首先映入眼簾，這是蕭高彥借用思想史家波考克（J.G.A. Pocock）提出的「馬基維利時刻」概念，將 1895 至 1902 年間命名為「嚴復時刻」。如果說馬基維利之於文藝復興，那麼嚴復便是站在近代中國轉型時代的起點，為身處的社會帶來劃時代的開創性。

這個時期的中國遭逢甲午戰敗、戊戌政變、八國聯軍攻克北京等一連串動亂，此時的嚴復正積極反思中國傳統政治觀、引進西方政治社會經典，確立了中國近代的政治思想論述結構。

蕭高彥談起嚴復文本的特殊性：「戊戌變法失敗後，中國知識份子掀起一波留日潮，許多人會將西方經典從日文本再譯成中文。當時能直接從英文翻譯西方經典的，卻只有嚴復，這是一段特殊的歷史。」

在那個中國社會剛開始接觸西方文化的時代，嚴復怎麼有辦法精通英文？這與他出生的時代環境有關。

嚴復於 1854 年出生，此時的中國剛經歷鴉片戰爭，驚覺國內的科技及軍事發展遠落後於西方，於是發起「師夷之長技以制夷」的洋務運動，在閩浙總督左宗棠、船務大臣沈葆楨的主持下，於 1866 年成立「求是堂藝局」，也就是後來的海軍搖籃──福建船政學堂。

嚴復是第一屆錄取的學生，這是中國最早施行西式現代教育的學校之一，聘請英、法兩國的教師，以外語及原文書教授航海知識。畢業後，嚴復被送往英國皇家海軍學院深造，一路接受的西式教育與留學經驗，奠定他直接從英文翻譯西方經典的能力。

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅嚴復 1905 年第二次赴英國時拍攝
圖｜Wikimedia

蕭高彥分享，有機會到倫敦時，不妨搭地鐵到格林威治公園，皇家海軍學院就在公園往泰晤士河的路上、海事博物館旁。信步走到港灣邊，設想嚴復目睹船堅炮利的英國艦隊在此進出，對比當時中國的落後，必然深有所感。

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅從泰唔士河眺望皇家海軍學院
圖｜Wikimedia（Hzh, CC BY-SA 4.0）

嚴復的中心思想是「以自由為體，以民主為用」，對生在民主社會的我們來說，自由民主是理所當然的存在，但在古代中國社會，著重的是三綱、親親、孝治及尊主，並沒有自由民主的觀念。

嚴復認為這將阻礙民智、民力與民德的成長，因而主張每個人應該「自治」，並在自治的基礎上完成「利民」之舉、使國家富強。

除了提出在當時頗為驚人的見解，嚴復更系統性翻譯西方政治社會經典，重要譯作包含《天演論》、《原富》、《群己權界論》、《法意》等。他也撰寫〈論事變之亟〉、〈辟韓〉、〈救亡決論〉等評論文章，積極探討中西治道的根本差異。

《天演論》談的不是演化，而是救亡圖存的可行出路？

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅嚴復《天演論》，1897 年 12 月首刊於《國聞報》的增刊《國聞彙編》，次年 4 月正式出版。為此，嚴復撰寫〈天演論自序〉，又在譯文中加上許多按語，表達本人意見。
圖｜Wikimedia（Mountain, CC BY-SA 3.0）

想要了解嚴復的思想，就不能錯過《天演論》。你可能沒聽過這本書，但在上生物課時，每當讀到演化論，耳邊就會響起「物競天擇、適者生存」這句名言，而這正是出自嚴復的翻譯。

事實上，嚴復《天演論》在 1897、1898 年發行後，不到幾年時間便風靡全國，還被做成中學生的讀物，連胡適名字中的「適」字，也是取自「適者生存」的金句。然而卻少有人真正理解原作者赫胥黎的原意，以及嚴復的翻譯動機。

《天演論》譯自 19 世紀英國生物學家、思想家赫胥黎（Thomas Henry Huxley）的《演化與倫理》（Evolution and Ethics），是嚴復時刻的重要開端。它不僅是嚴復早期思想的系統建構，更鼓動了近代中國的政治思維。

事實上，演化論對西方社會的震撼不限於生物學，更被哲學家斯賓賽（Herbert Spencer）用來探討教育及階級衝突，發展出社會達爾文主義。然而赫胥黎並不是要附和此論點，反而是要挑戰斯賓賽的學說，辯論演化論是否適用於人類社會及其倫理。

赫胥黎將我們生活的世界區別出「自然狀態」（state of nature）、「人文化成世界」（state of art），他認為物競天擇是前者無可逃避的規律，雖然人文世界也有興衰現象，但其發展會經歷一段關鍵的「倫理過程」（ethical process）。

赫胥黎以「園丁整理花園」、「行政長官開墾殖民地」比喻倫理過程的運作，兩者皆以人文化成之術，對抗自然的天演流變。根據嚴復的翻譯，這是藉由壓抑人類的「自營」（self-assertion）、通過「善相感通」（sympathy）和「以己效物」（mimic）來營建一個相互合作、追求共善幸福的社會。

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅赫胥黎以園丁整理花園，比喻人文化成世界的倫理過程。
圖｜研之有物

由於赫胥黎的說法，能與中國聖王之道加以連結，因此嚴復將「聖人明君」的形象與園丁相互比擬。君主以各種公共政策治理人民，並透過教育啟發人民的德性，最後成就烏托邦；正如同園丁整理花園時，創造合宜的環境、保留良好的善種，最終長成美好園地。

透過此種比喻，嚴復成功改造赫胥黎的論述，在中文語境中將之脈絡化，試圖扭轉傳統中國對君主的認知，提供中西思想交匯嫁接的可能。

嚴復的論述，對於當時急欲救亡圖存的中國來說，無疑是一條可行出路。他積極發展全新的政治論述，將西方提倡的自由、平等、民主思想，標舉為新興聖王之道，並首度引入社會契約論的觀念，試圖說服中國知識份子了解時運趨勢。

《論法的精神》中譯本故事：從歷史脈絡讀懂譯者動機

訪談過程中，蕭高彥數度提到從「歷史脈絡」看《天演論》的重要性：「《天演論》不是單純的翻譯，假如我們用翻譯的概念去理解它，執著於內容的錯誤與否，會產生問題！」如果從歷史脈絡追溯嚴復翻譯赫胥黎著作的深意，就能了解這與清末時局及國情有關。

研究時注重文本的歷史脈絡，是蕭高彥的特色，他採行劍橋學派脈絡主義（contextualism）研究方法，主張將所有文本回歸時代的語境脈絡、以及它潛在對話的對象。

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅蕭高彥以脈絡主義方法研究政治思想史，致力將文本回歸時代的語境脈絡、以及它潛在對話的對象。
圖｜研之有物

為了讓我們體會脈絡主義方法如何應用在思想史研究，蕭高彥說了孟德斯鳩《論法的精神》最初中譯本的故事。

1902 年留日學者張相文首度將此著作節要翻譯成《萬法精理》，這是一本啟發三權分立原則的重要著作。譯本中將政府體制翻成：共和、立憲、專制，但當中的「立憲」一詞卻讓嚴復頗有微詞。

原來張相文將原文中的「monarchy（君主制）」翻成「立憲」，聽起來這似乎是兩個不同的概念，但這真的是張相文翻錯了嗎？

圖｜研之有物（圖片來源｜DALL-E 3 生成）圖｜研之有物（圖片來源｜DALL-E 3 生成）

蕭高彥發揮柯南辦案精神，找來最初的日文本兩相比較，終於揭曉謎底：「張相文是按照日文本翻譯過來的，但日文本將『monarchy』翻成『立君』，並沒有譯錯，那麼『立憲』一詞又是怎麼來的？其實他是故意這麼翻的！」

原來曾與張相文共事的學者多是政界名人，如蔡元培、吳稚暉、孟森等，他們的政治立場偏重康有為、梁啟超等君主立憲派，反對激烈革命，因而有意選用「立憲」字眼為其主張奠定理論基礎。

事實上，孟德斯鳩的君主制強調君主需尊重基本法，透過議會等中介組織來治理國家，翻譯成立憲並不突兀。張相文因而運用孟德斯鳩文本，藉由翻譯《萬法精理》讓西方經典為其立憲主張背書。

闔上《探索政治現代性》專書，蕭高彥談起書寫過程的嘗試與期許。這次他並非純然以脈絡主義方法從事研究，而是期望著作能與當代對話，確立現代價值的正當性，因而在重新組織書籍內文時，發展出自身獨有的敘事，成為以脈絡主義為本、保有部分個人寫作風格的學術作品。

看見哥倫布指往的方向！政治理論的無窮魅力

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅蕭高彥對照文獻說明自身論述出處，言行之間展現他治學嚴謹、熱愛所學的風範。
圖｜研之有物

採訪過程中，每談到一個案例，蕭高彥便起身翻找書櫃，瀏覽書頁對照說明自身論述，言行之間展現他治學嚴謹、熱愛所學的風範。這讓我們不禁好奇，當初是什麼原因讓他投入政治學領域？

回顧自己的求學之路，蕭高彥從臺大商學系工商管理組轉念政治學系，而後研究領域又從黑格爾、共和主義，跨至中國近代政治思想，人生充滿驚喜及變化。他與我們侃侃而談當初邂逅政治學的過程：

「大學時期，我參加臺大三民主義研究社，這個社團並不是真的在研究三民主義，而是廣泛研讀各種政治社會經典，形成我對政治學理論的興趣。」

社團培養出的興趣，讓蕭高彥決定轉念政治系，學生時期的他鑽研馬克思、韋伯的社會理論，大四時卻選定碩士論文要研究黑格爾。

「那時候韋伯與批判理論是很熱門的題目，但我想研究以馬克思為核心的批判理論。另一方面，我又知道馬克思的思想根源是黑格爾，因此我決定對黑格爾有更完整的理解。」

這股想完整理解西方政治理論的動力，推動蕭高彥踏上海外求學之路。1988 年服完兵役後，蕭高彥前往美國攻讀博士班，那個時期耶魯大學政治系還沒有臺灣畢業生，他和江宜樺先生是最早學成歸國的學子之一。

他的留學生活聽起來相當刻苦且自律，但言談間卻能感受到他的甘之如飴：「我把每週的課集中在三到四天上完，午餐就吃自己做的三明治。週末前往費城找太太、採買準備一週的食物，接著再坐火車回到耶魯。」

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅充滿歷史人文氣息的耶魯校園
圖｜Wikimedia（Namkota, CC BY-SA 4.0）

問起有什麼給年輕研究生的求學建議，長年在大學任教的蕭高彥分享自己的經驗談：「我常告訴研究生，年輕的時候找到喜歡的理論家很重要。如果決定繼續深造，就要好好考慮人生中想要的最高學歷是什麼。」

蕭高彥說到，如果想念博士就要有覺悟，自己將進入很專精的領域、需要投入一筆高額成本，且未來的職涯可能沒有想像中寬廣。

他以亞里斯多德提到的「外在善」（external good）形容求學過程需克服的難題。亞里斯多德認為，想達成目標除了具備德性，還要有錢財、權力或名聲等外在善的配合，這是很現實殘酷卻又必須設法解決的問題。幸好臺灣近年來提供了多重管道的獎學金，讓有志留學的學生申請，應該善加運用。

僅管有不易之處，學習政治理論、思考政治思想議題還是一件令人著迷的事，聽著蕭高彥充滿洞見的談話，就可感受到豐富的學識能讓人產生與眾不同的觀點。只見他的思路踅入另一條小徑，輕鬆又寫意地聊起旅行見聞：

「這個暑假我去了一趟西班牙，在巴賽隆納有一條著名的蘭布拉大道，大道靠近海港處，有一座哥倫布雕像。很多聲音在討論雕像究竟指向何處，是大海還是美洲？但我認為這並不重要，假如我們從歷史的角度來看，我認為他指向的是未來。」

蕭高彥以旅途所見所聞，回答他對西方現代性的看法。哥倫布在 1492 年發現新大陸，這是一個明確表徵西方現代性的歷史事件。世界看似在逐漸「進步」，但當歷史發展到後頭，我們會發現殖民的真相與原先的認知截然不同。

研之有物》解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅蘭布拉大道上的哥倫布雕像
圖｜Wikimedia（RayAdvait, CC BY-SA 4.0）

除了給出這個浪漫的隱喻，蕭高彥也分享對思想家的看法，他認為歷史上有兩種思想家非常重要：

一種是集大成的思想家，比如亞里斯多德、黑格爾；另一種則是衝撞時代的思想家，比如馬基維利、盧梭。研讀前者可以訓練思考力，但後者在傳統無法指引方向時，有能力提出改變洞見，閱讀時充滿樂趣。

最後他為自己的追求下了註解：「我選擇了自己的志業，這本身是一件幸福的事。雖然讀書有時很辛苦，特別是還沒讀通時會很苦惱，但我不會後悔，因為困思之後豁然體悟是無比愉悅的經驗！」

採訪撰文｜劉庭妤
責任編輯｜田偲妤
美術設計｜蔡宛潔

本文經授權轉載自研之有物 解讀嚴復時刻！跟著蕭高彥院士來趟現代性思想探索之旅

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