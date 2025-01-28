健康醫療網》過年手機滑不停「遠視儲備量」恐快速消耗 3招守護孩子視力家長必看！

現在3C產品相當普及，許多孩子也常使用手機、平板等電子產品，但國健署示警這樣其實很容易快速消耗孩子的「遠視儲備量」，增加近視的可能性，並提升未來發展成高度近視的風險。

◎ 健康醫療網

現在3C產品相當普及，許多孩子也常使用手機、平板等電子產品，但國健署示警這樣其實很容易快速消耗孩子的「遠視儲備量」，增加近視的可能性，並提升未來發展成高度近視的風險。

尤其寒假、春節期間，孩子空閒的時間越長，使用3C產品的機會也可能隨之增加。因此，國健署提供3招守護孩子遠視儲備量的方法，國健署署長吳昭軍也提醒，家長應利用農曆春節假期，多帶孩子參與戶外活動，減少近距離用眼，將有助於預防及延緩近視的發生。

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孩子常使用手機、平板等電子產品，容易快速消耗「遠視儲備量」。（取自貼文）

第一招：了解「遠視儲備量」 定期檢測追蹤很重要

「遠視儲備量」是眼睛的健康存摺，國健署表示，出生時嬰幼兒的眼睛就具有200－300度的生理性遠視，可以幫助孩子抵禦近視的發生，每個年齡層都有不同的遠視儲備量，未滿7歲應有100－200度的遠視儲備量；7－12歲應有50－100度的遠視儲備量，如果過快消耗遠視儲備量就會進入近視危險期。

因此，若要守護孩子的遠視儲備量，第一步就是要掌握遠視儲備量並定期追蹤。國健署表示，遠視儲備量需要經由眼科醫師檢測，先點散瞳劑讓眼睛放鬆後再做散瞳驗光才能檢測出真正的度數。

國健署提醒家長，每年應定期帶孩子至眼科進行散瞳驗光檢查，建議4歲以後應每年接受1－2次，掌握孩子的遠視儲備量，若有視力問題才能及時預防或治療。

第二招：避免長時間近距離用眼 充分休息降風險

不只是使用3C產品，只要長時間近距離用眼過度，就有可能導致遠視儲備量快速消耗。國健署表示，臨床眼科醫師指出，近視原因與長時間且近距離用眼有關，如果連續用眼超過2小時，近視風險就會增加30%，長時間畫畫、玩積木、閱讀、寫作業等都可能會導致近視發生。

因此，應減少長時間近距離用眼、充分休息才能降低近視風險，尤其是3C產品的使用，吳昭軍署長建議，2歲以下兒童應避免觀看螢幕，2歲以上每日使用不可超過1小時，而且每用眼30分鐘就應休息10分鐘，提醒家長平日應多注意孩子的視力保健。

第三招：多多外出、遠眺 有助預防及延緩近視

除了減少長時間近距離用眼、充分休息外，外出活動、多遠眺，對於近視的預防也有幫助。國健署表示，陽光中的自然光線會增加視網膜多巴胺的分泌，並抑制眼軸伸長，透過戶外遠距離的視野，也能促進眼球肌肉放鬆、眼睛屈光度的調整，有助於預防及延緩近視的發生。

國健署建議，每天應戶外活動120分鐘以上，提醒家長可以把握寒假、年節期間，多為孩子安排戶外活動，趁著假期多帶孩子出去走走，增加遠眺機會，並減少近距離用眼的時間。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者吳儀文報導 過年手機滑不停「遠視儲備量」恐快速消耗 3招守護孩子視力家長必看！

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