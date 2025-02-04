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自由開講》雲林之殤：政治鬥爭下的悲歌

2025/02/04 11:30

◎ 廖郁賢

政治鬥爭的受害者最終還是人民，當各行各業被捲入政治漩渦，成為政治人物爭權奪利的工具，不僅失去了應有的權益，也會失去對政府的信任。我們不禁要問，政治人物的責任是什麼？

作為一個剛產下雲林之子的母親，呼籲雲林縣政府別再聯手藍白意圖癱瘓中央政府、弱化國力。那些荒謬的提案連帶都會影響縣市施政推動以及建設發展，尤其當張縣長姪女張嘉郡委員提案把農業部9千多萬業務費以及農糧署3千多萬業務費砍到剩一元，而後受到壓力才撤案的行動，真的讓地方無比心寒也恐慌。

國民黨立委張嘉郡。（記者田裕華攝）國民黨立委張嘉郡。（記者田裕華攝）

雲林縣政府，本應是農民最堅強的後盾，卻在政治鬥爭中迷失了方向。為了黨派之爭，不惜犧牲農民的利益，甚至不惜抹黑中央政府為農民所做的努力。

假訊息的散播，讓農民蒙在鼓裡，以「為農民著想」為名，卻不斷散播關於中央政府的負面消息，將農民的注意力從真正的問題上轉移開。甚至將對農民有利的政策說成是「網軍操作」，不惜把為農民做事的部長業務費扭曲成「小金庫」，企圖挑起農民對中央政府的不信任，甚至極力掩蓋事實真相，中央政府為農民提供了職業災害保險、提高了農保的喪葬補助費，這些都是實實在在的福利，可縣府卻選擇性地忽略這些事實，焦點放在對中央政府的攻擊上。

假訊息的散播，將對農民有利的政策說成是「網軍操作」，不惜把為農民做事的部長業務費扭曲成「小金庫」，企圖挑起農民對中央政府的不信任。（記者楊媛婷攝）假訊息的散播，將對農民有利的政策說成是「網軍操作」，不惜把為農民做事的部長業務費扭曲成「小金庫」，企圖挑起農民對中央政府的不信任。（記者楊媛婷攝）

連財劃法的修訂，也成為政治人物的素材，縣府與自家兵馬合作，聯合鄉鎮市長、議員們開記者會宣稱的為雲林爭取到了更多的財政收入？卻刻意隱瞞其中的內幕的原因為何？

事實上，這樣的修法得經過長期的討論和研究，然而縣府一如往常的期望將其包裝成自己的政績，試圖以此來博取選民的支持所發表的言論，那些所謂更多的財政收入，真的會用於改善農民的生活，還是會被用於其他的用途？雲林人真的要好好思量。

（作者為第十九屆雲林縣議員）

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