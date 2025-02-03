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自由開講》川普重磅回歸，戰狼習近平如何自處？

2025/02/03 10:30

◎ 陳財能

川普重磅回歸，川普「MAGA」美國優先的四年任期，對應中國習近平永久任期領導下的「中國夢」戰狼外交，將在哪些方面呈現對抗交鋒與相互挑戰？

美國總統川普重返執政。（歐新社） 美國總統川普重返執政。（歐新社）

在經濟與貿易戰方面，川普在2018年發動美中貿易戰，主要反應「貿易逆差和智慧產權保護」兩方面。川普要求「公平貿易」並批判中國利用「自由貿易」逆差利潤擴張軍備的認知，絕非短期，而是中長期的警覺；因此，川普對中國商品徵收60%關稅、要求中共停止強迫外國企業技術轉讓及在美國偷竊智慧財產的行為，未來沒有妥協空間。

在軍事與地緣政治方面，在台灣問題上，川普直接衝擊「中國夢」戰狼外交。即便習近平向川普強調，台灣是中國領土爭議中的核心利益。但是，準國務卿Marco Rubio在國會聽證會上表示：美國必須透過「豪豬戰略」幫助台灣，威懾中國入侵台灣「代價很高」

南海問題既是美中競爭的焦點，更是穩定印太安全及經貿架構的關鍵。印太安全架構，由日本前首相安倍晉三與川普總統任期內建構完成。民主黨拜登接續將高科技供應鏈納入而形成印太經濟架構（IPEF）與中國脫鉤；另美日印度澳洲四方會議（QUAD）的建制，及澳英美國（AUKUS）已經建立的軍事安全同盟等，清晰可見川普未來對中國強勢挑戰地緣政治的態度。

在人權與價值觀方面，川普「MAGA」再現1980年代雷根「國家自豪」及「反共價值觀」。雷根結合軍事威懾、外交交往及經濟制裁的「綜合戰略」，在全球展開削弱蘇聯國際影響力的反共行動而導致蘇聯垮台。如今，面對習近平對西方價值觀挑戰的「東升西降」，未來在維護「自由世界」對抗「極權主義」這一立場，川普是否再現政治導師雷根的歷史成就，引人注目。

川普（左）的「MAGA」美國優先與習近平（右）的「中國夢」戰狼外交存在根本性差異，且互視對方為全球霸權的挑戰者，隨著川普重返執政，美中之間的對抗已經展開。（路透） 川普（左）的「MAGA」美國優先與習近平（右）的「中國夢」戰狼外交存在根本性差異，且互視對方為全球霸權的挑戰者，隨著川普重返執政，美中之間的對抗已經展開。（路透）

以現實主義總體來看，川普的「MAGA」美國優先與習近平的「中國夢」戰狼外交存在根本性差異，且互視對方為全球霸權的挑戰者。即便戰爭形式已經改變，但美中之間隱性及顯性的對抗，已在經濟、軍事、價值觀、地緣政治及全球新秩序等多方面展開。

問戰狼習近平怎麼辦的同時？也問問自己站哪一邊？

（作者為台灣東社發言人）

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