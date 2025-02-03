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自由開講》藍白亂砍總統府預算 形同叛亂

2025/02/03 13:00

◎ 陳啟濃

藍白兩黨大砍中央部會預算，還不過癮，繼續將刀口砍向總統府，總統府被刪除、凍結共七成三業務費。另外114年中央政府總預算中的總統府「國務機要」費編列3000萬元，立法院三讀通過刪減2000萬、凍結1000萬元。連總統府都不放過，就是要讓總統府停擺，無法善盡總統可以發揮的職責。

藍白兩黨大砍中央部會預算，總統府被刪除、凍結共七成三業務費，恐無法正常運作。國民黨卻還製造假新聞，散佈是在「幫人民看緊荷包」的說法。（記者廖振輝攝）藍白兩黨大砍中央部會預算，總統府被刪除、凍結共七成三業務費，恐無法正常運作。國民黨卻還製造假新聞，散佈是在「幫人民看緊荷包」的說法。（記者廖振輝攝）

藍白兩黨亂砍預算用盡心機想讓政府自亂陣腳，整個國家的行政資源被砍的國不成國，國民黨卻還製造假新聞，散佈是在「幫人民看緊荷包」的說法要讓國家無法運作跟幫人民看緊荷包，根本是天壤之別的差異。就像黑道做壞事，總是會找些冠冕堂皇的理由，欺騙社會他們是在替天行道主持正義。

國務機要費等同是總統的公共關係費，砍掉了就是不想讓總統可以照顧總統府同仁，讓特殊榮譽的人失去了可以受到總統的召見頒送，連同贈品鼓勵，等同就是讓總統失去了可以激勵民心士氣的資源，成為一個完全跛腳的總統。

地方政府小小的一個行政機關，如果被砍七成三的業務費，應該就無法運作，設施壞了無法維修，需要更新設備沒錢採購，可能連電梯保養的錢都沒有。更何況是堂堂國家的最高指揮機構總統府，代表國家的門面，國民黨砍了七成三的業務費，等同是羞辱了全體的國人，因為他們認為總統府的存在，對他們永遠是心中的痛，只因為國民黨沒選上總統，就以仇恨對待所有的台灣人，就要踐踏台灣的門面。

讓總統府無法正常運作，讓總統失去照顧同仁、激勵人民的資源，讓總統府停擺，就等同向總統府宣戰，這不是叛亂又是甚麼？

（作者為政治評論員）

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