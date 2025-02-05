自由開講》2025中俄結盟與美國再現強勢的全球博弈

◎鄭書堯

美國總統川普於2025年1月20日正式就任後，幾乎立刻引爆新一波國際政治震盪，中俄兩國領袖同一時間（1月20日）習近平與普廷隨即高調宣示「深化戰略協作、堅定相互支持」，顯示在美中俄三角博弈中，中俄試圖加強互補，以因應美國「優先」政策的衝擊。

川普1月20日宣誓就職，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷隔天就透過視訊談話。（美聯社）

事實上，中國與俄羅斯雖分別擁有龐大的市場規模與能源資源，但各自面臨結構性難題與國際制裁，中俄合作更像是一種暫時的「利益結盟」：中國在高科技與國際金融領域遭美圍堵，俄羅斯被歐美孤立，兩者都需要政治與經濟支援；然而彼此間的戰略互信並不牢固，歷史與地理因素加上相互提防，結盟深度充滿變數。

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川普再次掌權後延續「美國優先」，透過控制關鍵技術、課徵高關稅、打擊非法移民並推動能源生產自給，勢必壓縮中俄的經濟發展空間，中國試圖在國際舞台扮演更關鍵角色，一方面透過與俄羅斯抱團來鞏固能源與地緣政治優勢，一方面又不得不保持對歐盟與全球市場的合作。俄羅斯則依附中國龐大的市場，同時也盼以軍事與能源實力換取政治支持。然而兩國的上述互補關係僅能減緩美方壓力，尚不足以真正對抗美國主導的全球化體系。

川普強勢回歸重返白宮。（美聯社）

對臺灣而言，三國角力升溫將帶來幾項影響：

1、 美方可能強化印太地區的軍事布局與外交施力，臺灣需持續深化與美國的安全協作，同時維持國防自主以確保自身戰略地位。

2、 美中對峙若延續，臺灣供應鏈將面臨重整壓力，但也可能藉國際產業重組拓展多元市場，因此必須積極佈局東南亞、歐洲與美洲市場，以強化防禦經濟風險的韌性。

3、 中俄在區域的軍事或經濟聯動對臺灣的直接衝擊雖非立即性，但展現在外交、能源與虛擬資訊戰層面的威脅不容忽視，需確保網路防護、輿論穩定與國家安全共識。

在此美國強勢政策下，中俄暫時攜手緩解壓力，但雙方歷史上常有利益分歧，能否形成堅實反美陣營仍未可知。臺灣面對大國競賽，應把握時勢創造機會：

第1， 鞏固國防，持續強化與美方的軍事與情報合作；

第2， 建立更靈活且多元的貿易佈局，涵蓋區域經濟整合與新興市場；

第3， 重視對內共識與對外信息戰防範，嚴防假訊息滲透，並善用民主價值拓展國際連結。唯有堅持務實、自主且多面向的策略，才能在新一輪國際權力角力中立於不敗之地，同時確保臺灣在區域中握有充分的發言權與安全後盾。

（作者為國立中山大學博士生，海洋實務工作人）

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