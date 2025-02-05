晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》2025中俄結盟與美國再現強勢的全球博弈

2025/02/05 20:00

◎鄭書堯

美國總統川普於2025年1月20日正式就任後，幾乎立刻引爆新一波國際政治震盪，中俄兩國領袖同一時間（1月20日）習近平與普廷隨即高調宣示「深化戰略協作、堅定相互支持」，顯示在美中俄三角博弈中，中俄試圖加強互補，以因應美國「優先」政策的衝擊。

川普1月20日宣誓就職，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷隔天就透過視訊談話。（美聯社）川普1月20日宣誓就職，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷隔天就透過視訊談話。（美聯社）

事實上，中國與俄羅斯雖分別擁有龐大的市場規模與能源資源，但各自面臨結構性難題與國際制裁，中俄合作更像是一種暫時的「利益結盟」：中國在高科技與國際金融領域遭美圍堵，俄羅斯被歐美孤立，兩者都需要政治與經濟支援；然而彼此間的戰略互信並不牢固，歷史與地理因素加上相互提防，結盟深度充滿變數。

川普再次掌權後延續「美國優先」，透過控制關鍵技術、課徵高關稅、打擊非法移民並推動能源生產自給，勢必壓縮中俄的經濟發展空間，中國試圖在國際舞台扮演更關鍵角色，一方面透過與俄羅斯抱團來鞏固能源與地緣政治優勢，一方面又不得不保持對歐盟與全球市場的合作。俄羅斯則依附中國龐大的市場，同時也盼以軍事與能源實力換取政治支持。然而兩國的上述互補關係僅能減緩美方壓力，尚不足以真正對抗美國主導的全球化體系。

川普強勢回歸重返白宮。（美聯社）川普強勢回歸重返白宮。（美聯社）

對臺灣而言，三國角力升溫將帶來幾項影響：

1、 美方可能強化印太地區的軍事布局與外交施力，臺灣需持續深化與美國的安全協作，同時維持國防自主以確保自身戰略地位。

2、 美中對峙若延續，臺灣供應鏈將面臨重整壓力，但也可能藉國際產業重組拓展多元市場，因此必須積極佈局東南亞、歐洲與美洲市場，以強化防禦經濟風險的韌性。

3、 中俄在區域的軍事或經濟聯動對臺灣的直接衝擊雖非立即性，但展現在外交、能源與虛擬資訊戰層面的威脅不容忽視，需確保網路防護、輿論穩定與國家安全共識。

在此美國強勢政策下，中俄暫時攜手緩解壓力，但雙方歷史上常有利益分歧，能否形成堅實反美陣營仍未可知。臺灣面對大國競賽，應把握時勢創造機會：

第1， 鞏固國防，持續強化與美方的軍事與情報合作；

第2， 建立更靈活且多元的貿易佈局，涵蓋區域經濟整合與新興市場；

第3， 重視對內共識與對外信息戰防範，嚴防假訊息滲透，並善用民主價值拓展國際連結。唯有堅持務實、自主且多面向的策略，才能在新一輪國際權力角力中立於不敗之地，同時確保臺灣在區域中握有充分的發言權與安全後盾。

（作者為國立中山大學博士生，海洋實務工作人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書