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自由開講》川普團隊 視中為美最大威脅

2025/02/07 20:00

◎ 廖明輝

川普總統行事雖然以「不可預測」著稱，經常以強烈個人風格發言打破傳統政治規則。然而，仔細觀察川普團隊及其政策宣示，卻可以預測川普2.0的可能行動。因為川普本人看似隨興，實際上卻有核心政策和價值取向。

川普20日上任，再度回到白宮橢圓形辦公室。（法新社）川普20日上任，再度回到白宮橢圓形辦公室。（法新社）

川普團隊的核心成員，包括副總統范斯、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯及中央情報局局長拉特克利夫，皆認為中國是美國的最大威脅。國家安全顧問沃爾茲甚至認為，中國對美國的首波攻擊將在空中和網路，中國間諜行動與駭客組織都將嚴重威脅美國。

與川普關係密切的保守派智庫 「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute, AFPI）在去年五月出版《美國優先的國家安全戰略》（An America First Approach to U.S. National Security）具體闡述「美國優先」的中國政策著眼於擊敗中國的惡意影響，減少中共政策對美國人民生活影響並確保中國不對美國造成威脅。

美國總統川普上任前提名智庫「美國優先政策研究所」執行長羅林斯出任農業部長，完成其內閣人事佈局的最後一塊拼圖。（路透檔案照）美國總統川普上任前提名智庫「美國優先政策研究所」執行長羅林斯出任農業部長，完成其內閣人事佈局的最後一塊拼圖。（路透檔案照）

書中主張，美國應確保經濟繁榮、供應鏈安全、能源獨立、文化韌性及軍事威懾力，以應對來自中國的威脅並避免戰爭。在經濟層面，「美國優先」的政策核心是實現「戰略脫鉤」，包括取消中國最惠國待遇，對中國商品實施更高關稅，以達到貿易平衡並阻止美國財富流向中國。

AFPI指出，川普在首任總統執政期間，美國並未捲入新的海外戰爭，國際局勢相對穩定。然而，在拜登政府時期，美軍自阿富汗倉促撤軍，被視為「美國軟弱」象徵，導致俄羅斯侵略烏克蘭、中國對台灣施壓升級、北韓加速核武研發等安全挑戰，讓全球局勢變得更加不穩定。AFPI認為根源並非俄烏戰爭本身，而是中國日益增長的全球影響力以及其挑戰國際秩序的行動。

川普團隊認為，中國對台灣的野心造成印太區域緊張，而台灣的戰略地位直接關係印太地區穩定。面對中國威脅，美國必須確保台灣擁有足夠防衛能力，包括先進武器與戰術訓練。

國務卿盧比歐，日前在參院任命聽證會闡明中國威脅。（法新社）國務卿盧比歐，日前在參院任命聽證會闡明中國威脅。（法新社）

國務卿盧比歐，日前在參院任命聽證會闡明中國威脅。他指出，中國透過欺騙與掠奪性經濟政策，快速取得超級大國地位。中國在關鍵產業的壟斷，如醫藥、科技和能源，讓美國經濟安全面臨嚴峻挑戰。他警告，如果美國不立即改變現有政策，十年內美國的生活將完全依賴中國，從日常藥品到文化產品，無一例外。

為了對抗中國威脅，盧比歐主張擴大美國工業能力，減少對中國依賴，並透過技術創新與供應鏈重組來增強國家競爭力。同時，他強烈支持「豪豬戰略」，運用不對稱戰力讓中國認知侵略台灣須付出高昂代價。主張以小型但高效武器對抗規模更大的解放軍，以在成本與效率上形成優勢。

總體而言，川普團隊的政策思維核心就在於「美國優先」並「建立世界最強大軍隊以擊敗美國敵人」。運用強大軍事實力防止中國進犯台灣，藉由明確且可落實的軍事戰略阻止衝突爆發。然而，中國迅速崛起與日益增強的國際影響力，讓「美國優先」路線面臨中國挑戰與威脅。在此情境下，川普團隊指稱中國是美國最大威脅，無疑是希望塑造「中國威脅論」印象，透過強調外部挑戰來凝聚內部共識，也為未來的外交與軍事動作奠定廣泛的美國民意基礎。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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