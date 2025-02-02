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自由開講》「吉伊卡哇」可取代TikTok與抖音

2025/02/02 13:00

◎ 張經偉

資安、統戰、學業、健康…大人們對「抖音世代」的許多質疑，我們這個「網咖世代」也曾遭受。故我願讀者諸君先思索：為何抖音、TikTok…能廣為全球青少年喜愛？一部短影音分秒即逝，內容當然也多是無厘頭小趣味、難以說教於其中。觀眾喜歡這般創作，其實並非當今世道獨有，而是千百年來皆存在之現象。

動漫《吉伊卡哇》每一集約一分鐘，內容平易逗趣，能治癒奔波勞累的觀眾。今年高雄元宵燈會即以「吉伊卡哇」為主題，所推出的小提燈非常搶手。（高市府提供）動漫《吉伊卡哇》每一集約一分鐘，內容平易逗趣，能治癒奔波勞累的觀眾。今年高雄元宵燈會即以「吉伊卡哇」為主題，所推出的小提燈非常搶手。（高市府提供）

清少納言在平安宮廷侍奉皇后，《枕草子》統整了她們喜愛事物的三要義：小、短暫、令人愉悅，例如「櫻花瓣紛飛」、「小動物跳躍」等等。至江戶時代仍後繼有人：歌川國芳畫的貓、圓山應舉畫的狗…日本開國後，莫內、竇加、梵谷皆醉心日本藝術。梵谷尤其值得一提：一生困苦的他，會被浮世繪吸引，顯然「小、短暫、令人愉悅」能療癒傷痕累累的心靈，不該徒然輕視之為無腦、洗腦云云。

許多日本動漫仍然「小、短暫、令人愉悅」以治癒奔波勞累的觀眾。最明顯者即為當紅的《吉伊卡哇》（日語「小可愛」之意），每一集僅一分鐘左右，且內容平易逗趣，儼然是一部「短影音動畫」。TikTok在美國、台灣…引起國家級爭議，在日本似乎就相對平緩？或許《吉伊卡哇》、《Hello Kitty》等作品使「小、短暫、令人愉悅」不為TikTok壟斷。

言至此，吾人與其指責「抖音世代」，或許大人們更該自省？娛樂產業總是《臺灣吧》這種「寓教於樂」、「文以載道」之作，豈能有TikTok之娛樂效果？好萊塢經典《蘇利文遊記》諷刺了想「教化」而非「娛樂」觀眾的電影人，號稱「美式」的曾博恩竟是《臺灣吧》曾經的製作人，實在不可思議。

眼下台海局勢，只怕沒空等待台灣娛樂界反省，不如借用「小、短暫、令人愉悅」方面最為資深的日本動漫。吾鄉高雄2025元宵燈會以《吉伊卡哇》為主題，實在及時雨。

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

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