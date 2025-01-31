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自由開講》習近平新年賀詞 背景變動釋放訊息

2025/01/31 10:30

◎廖明輝

習近平在二〇二五年新年賀詞選擇與往年截然不同的背景呈現方式，引發外界對政治意涵與宣傳布局的廣泛揣測。從畫面背景僅能見到巨幅《萬里長城》畫作與國旗，書架與照片一概消失，這種佈景調度的變化並非首次出現。

中國國家主席習近平透過官媒《央視》發表新年賀詞。 （圖翻攝自央視）中國國家主席習近平透過官媒《央視》發表新年賀詞。 （圖翻攝自央視）

早在二〇一七年，習近平也曾以類似「純長城背景」方式發表賀詞，但當時是站立在有國徽的講台之後，如今則改為坐在桌後。這些細微的視覺要素，往往透露出領導人對內外釋放的政策訊號，特別是當畫面與歷年慣性呈現方式發生劇烈變動時，更會讓人好奇其中所蘊含的政治敘事。

以往習近平的新年賀詞常在中南海辦公室拍攝，透過環繞的書架與擺設，展現兼具「親民」與「權威」面貌。特別是那些相框照片，往往排列著與人民、軍隊合影、歷年內外訪問紀錄、甚至家人的身影，象徵領袖在國家事務與個人生活之間的多面形象。

然而，二〇二五年的賀詞畫面卻顯得極為簡潔，無書櫃、無照片，僅保留國旗與氣勢磅礡的《萬里長城》。就如同二〇一七年那般，只顯示最具凝聚力與象徵意涵的「國家圖騰」。這種去「私人化」的處理，或許意在將個人形象與古老而廣大的國土想像結合，傳遞穩健而堅固的政治立場。有人將此與國際局勢變動聯繫在一起，二〇一七年的類似做法可能是因應美國總統川普即將上任，如今二〇二五年再次重複此種形式，或許暗示北京面對川普即將就任的地緣政治挑戰，需要打造更具「中華民族」象徵性的畫面，以凝聚內部共識。

中國北京街頭一處戶外大螢幕播放習近平新年講話。（法新社）中國北京街頭一處戶外大螢幕播放習近平新年講話。（法新社）

更值得玩味的是，這種背景大幅簡化的做法，是否代表領導人的個人形象正從「溫馨包容」轉向「莊嚴威權」。昔日豐富的書架與照片，某種程度上象徵開放與多元敘事，如今則化為更單純的圖像訊號，將「個人」隱藏在「國家」與「歷史」的雄偉宏圖之後。若參考二〇一八年、二〇一九年乃至二〇二四年發表新年賀詞時不斷變化的背景相片，如今突然回歸到「單純的長城與國旗」，這種高度排他性的佈景反映中國官方正收束宣傳主軸，將宣傳重點聚焦於宏觀的家國情懷與歷史延續性，而非過往比較柔性的故事鋪陳。

面對此一宣傳策略，台灣需要留意兩個層面。首先是國際關係層面的衝擊。當北京重申以「長城」象徵民族意志，往往伴隨更強調統一、領土與主權完整的語彙，對台灣而言必須持續關注可能強化的政治動員與外交手段。其次是對內社會溝通策略，北京看似用更莊嚴的「萬里長城」意象凸顯歷史深度與威權正當性，台灣若要因應，就需在民主價值、言論自由與多元社會特色上強化敘事，提供民眾對照的思考空間。

綜上，觀察習近平在二〇二五年新年賀詞的背景變動，顯示宣傳風格的調整，延續長城意象的同時，摒除私人化書架與相框，以更單純的景深拉高政治主軸莊嚴性。對台灣而言，此舉不僅是觀察中共高層政治變化時的重要指標，更需在外交、經貿與社會對話等面向隨時應變，方能在兩岸與國際格局重塑之際，為自身的民主與多元價值爭取更大空間。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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