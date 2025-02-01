自由開講》陳椒華的環保理念，需回歸理性與實務

◎ 洪孝全

台電規劃基隆協和電廠更新改建（四接）案，1月17日環境部召開第6次初審會議，邀請台電與環保團體推薦專家，共同討論海洋生態等議題。然而，環團推薦的海洋生態專家因行程衝突無法出席，僅透過預錄影片表達意見。環團因此要求正反專家必須全員到場，否則拒絕繼續審查。在環評會議主席宣布進入內部審查階段後，仍拒不退場，甚至爆發激烈爭執，前時代力量不分區立委、有「環保鐵娘子」之稱的陳椒華更與環評委員口角不休。

協和四接環評案，環團堅持必須正反專家都到場，才能繼續審查，在環評會議主席宣布進入內部審查階段，仍不願撤場，前立委陳椒華（前排左1）等人甚至與環評委員爆發口角。（記者吳柏軒攝）

筆者認為，基隆協和電廠作為全台唯一燃燒重油的發電廠，改建為燃氣機組不僅是能源轉型的重要一步，也將有效減少污染。根據規劃，協和電廠將拆除4部燃油機組，改建為2部燃氣機組，並填海造地14.5公頃以設置LNG儲槽和卸收碼頭，預估可減少空污96%、碳排放量52%。此外，四接開發範圍已縮小，並避開珊瑚密集區，且規劃了堤防與人工復育措施以穩定生態。專家討論結果也顯示，該計畫不影響航道與港埠運營，實屬務實可行的能源轉型方案。

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然而，在這場超過8小時的會議中，陳椒華等環團代表以專家缺席為由，堅持程序無法進行，甚至拒絕站上發言台，試圖以程序癱瘓會議。更令人不解的是，陳椒華將國防安全疑慮視為阻撓理由，卻未能提出具體證據，重演過去「烏龍爆料」的情節。例如她在國防議題中，曾穿著非制式裝備質疑國防部設計不良，卻被當場戳破，引發尷尬。此次以國防安全為藉口干擾四接進程，恐怕又是誤導輿論的舊戲碼。

協和電廠所在地的中山區24名里長及多位民進黨民意代表在會議中表達支持，認為改建為燃氣機組可大幅減少污染，且屬原地改建，無新增廠區，不僅穩定供電，也有助吸引高科技產業進駐基隆。同時，基隆區漁會總幹事陳文欽也指出，此計畫在減少環境衝擊的同時，能滿足民生與產業用電需求，而針對漁業的影響，台電也表達了補償誠意。

值得注意的是，陳椒華擁有豐厚資產與退休金，相較於一般民眾，少了對生計的切身憂慮。她以高昂的環保理想要求他人，卻無視普通民眾追求就業與安定生活的基本需求，難免讓人質疑其立場是否脫離民眾的現實期待。

台灣已進入成熟的民主社會，早已不再是10餘年前國民黨執政期間，陳椒華因反對廢棄物掩埋場遭暴力威脅的時代。當下的民主與法治，尊重少數聲音，但也強調公民參與與公共利益的平衡。若將「環境正義」無限上綱，甚至每每以程序癱瘓公共政策，只會讓環境改善停滯不前，影響絕大多數人對能源轉型與生活品質提升的期待，妨礙社會進步。筆者呼籲，陳椒華等人應回歸理性，勿以個人執念影響公共利益的推進。

（作者為服務業）

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