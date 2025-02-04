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自由開講》轉型中的高雄：教育投資缺失恐成城市發展隱憂

2025/02/04 19:00

◎ 極光

根據菱傳媒日前公布的縣市長滿意度調查結果，高雄市長陳其邁以滿意度超過六成成為六都之冠，展現其治理能力廣受市民肯定。然而，該調查亦揭示一個令人憂心的現象：教育在高雄市民最滿意項目中僅占3.22%，排名最末，這數據反映出高雄市在教育政策上面臨顯著挑戰。

新世代父母對教育的需求更加注重多樣性與創新，親子天下的調查（2024年）顯示，47%的新世代父母考慮將子女送至學區外的學校，其中14%傾向實驗教育學校，4%考慮私校。

自由開講》轉型中的高雄：教育投資缺失恐成城市發展隱憂根據媒體調查顯示，教育在高雄市民最滿意項目中僅占3.22%，排名最末，反映出高雄市在教育政策上面臨顯著挑戰。圖為高雄市政府送給全市國小、幼兒園學童「吉伊卡哇」小提燈，讓小朋友提前感受年節的歡樂。（高雄市教育局提供）
  

高雄市私立中學的就讀比例在六都中最低，僅佔6.1%，遠低於鄰近台南的20.1%；同時，高雄市實驗教育辦學單位的數量排名六都之末，也無任何公辦民營學校或公立實驗學校，導致無法滿足部分家長的需求。顯見高雄市仍存在過往藍領城市以學費低廉的公校為主的政策思維，對新式教育的支持不足成為市民對教育不滿的重要原因。

高雄市正處於產業轉型的關鍵時期，新興白領階級的移入對於城市發展至關重要。然而，這類移民通常對教育有較高需求，他們期待城市提供多元且優質的教育選擇。在高雄市實驗教育與私校比例皆低的情況下，這些家庭可能更傾向於選擇教育資源更豐富的城市，進一步影響高雄市在新白領階級中的吸引力。

總結來看，高雄市在教育政策上的不足已成為城市發展的潛在障礙。市府應正視民眾對教育的期待，加強對實驗教育的支持、鼓勵私校的投資，並評估設立公辦實驗學校，提升教育政策的多樣性與創新性，才能在城市競爭中保持優勢，吸引更多家庭選擇高雄作為定居與發展的首選地。

（作者為社團法人高雄市自學家庭支持協會理事長）

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