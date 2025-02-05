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自由開講》中共反腐為何越反越腐？

2025/02/05 11:30

◎ 張亞柔

中共在習近平的領導下高調推行反腐，試圖塑造廉潔政府形象，然而，十多年來，不但未能解決貪腐問題，近期，反而因習近平「從寬處理」的政策，激化社會矛盾，導致民不聊生的局面。暴露出中共內部貪腐的制度性問題。

中國國家主席習近平聲稱，「腐敗」是中國共產黨面臨的「最大威脅」。（歐新社）中國國家主席習近平聲稱，「腐敗」是中國共產黨面臨的「最大威脅」。（歐新社）

貪腐根源：體制問題與劣幣驅逐良幣

中國的貪腐問題並非始於習近平時代，而是長期制度問題的結果。1990年代產權改革與中央權力下放的失誤，為中共官員製造了上下其手的空間，將國有資產非法私有化，形成「塌方式腐敗」。官員勾結商人攫取利益，地方政府出現「黑道治國」的惡習，侵蝕本應屬於普通民眾的公共資源。近期金融、能源等領域的大規模貪腐案件，顯示出中共統治結構內在的矛盾，已如蛆附骨般難以根除。

「從寬處理」的矛盾信號

習近平的反腐行動表面轟轟烈烈，但其「從寬處理」的方針卻成為遮掩中共內部問題的幌子。據報導，中共對犯下「無心之失」的官員免於追究，並提出「三個區分開來」的政策，試圖區分蓄意違規與過失行為。這種政策本質上是在為貪官開脫，將原本應負責的官員重新納入權力體系，為他們提供「翻身」的機會。然而，這種做法只會助長貪官污吏的不作為與假作為，也會導致其他官員為避免涉險，選擇消極怠工，而普通民眾則成為這種低效治理的受害者。從基礎建設的荒廢到公共服務的萎縮，人民生活困難，怨聲載道。

習式反腐：清洗與權力集中的工具

習近平的反腐行動，本質上是一場清洗運動，旨在維護自身權力並鞏固對中共的控制對高官與商界人士的密集調查，實際上是在消除潛在威脅，建立絕對忠誠的官僚體系。這與毛澤東時代「繼續革命」的邏輯如出一轍，並不是真正為了改善治理、造福人民。「從寬處理」的政策更像政治工具，既能在表面上體現「人性化管理」，又能避免大規模清洗引發的統治危機。實際上，這種做法無異於變相縱容貪腐，最終由普通百姓為官員的失職買單

自由開講》中共反腐為何越反越腐？在中共的統治下，普通民眾成為貪腐問題的最大受害者。資源分配不公使貧富差距擴大，公共服務低效削弱人民的生活質量，中共的反腐行動更像是一場華而不實的表演。（彭博）

民生困頓：貪腐的真實代價

在中共的統治下，普通民眾成為貪腐問題的最大受害者。資源分配的不公使貧富差距擴大，公共服務的低效削弱人民的生活質量，而地方政府的「黑道化」治理更是直接威脅人民安全。習近平所謂的「嚴管與厚愛結合」，實際上只是中共逃避責任的手段。面對日益沉重的民生困境，中共的反腐行動更像是一場華而不實的表演，既不能根治問題，也無法恢復人民對政府的信任

貪腐問題是中國社會長期積累的痼疾，僅靠表面的反腐行動無法解決。中共的「從寬處理」政策，不僅無助於解決根本問題，反而加劇民眾的不滿與生活的困頓。只有真正的制度改革與公開透明的治理，才能為中國帶來希望，然而，在中共當前的統治下，似乎遙不可及。

（作者為自由業）

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