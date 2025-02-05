自由開講》中共反腐為何越反越腐？

◎ 張亞柔

中共在習近平的領導下高調推行反腐，試圖塑造廉潔政府形象，然而，十多年來，不但未能解決貪腐問題，近期，反而因習近平「從寬處理」的政策，激化社會矛盾，導致民不聊生的局面。暴露出中共內部貪腐的制度性問題。

中國國家主席習近平聲稱，「腐敗」是中國共產黨面臨的「最大威脅」。（歐新社）

貪腐根源：體制問題與劣幣驅逐良幣

中國的貪腐問題並非始於習近平時代，而是長期制度問題的結果。1990年代產權改革與中央權力下放的失誤，為中共官員製造了上下其手的空間，將國有資產非法私有化，形成「塌方式腐敗」。官員勾結商人攫取利益，地方政府出現「黑道治國」的惡習，侵蝕本應屬於普通民眾的公共資源。近期金融、能源等領域的大規模貪腐案件，顯示出中共統治結構內在的矛盾，已如蛆附骨般難以根除。

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「從寬處理」的矛盾信號

習近平的反腐行動表面轟轟烈烈，但其「從寬處理」的方針卻成為遮掩中共內部問題的幌子。據報導，中共對犯下「無心之失」的官員免於追究，並提出「三個區分開來」的政策，試圖區分蓄意違規與過失行為。這種政策本質上是在為貪官開脫，將原本應負責的官員重新納入權力體系，為他們提供「翻身」的機會。然而，這種做法只會助長貪官污吏的不作為與假作為，也會導致其他官員為避免涉險，選擇消極怠工，而普通民眾則成為這種低效治理的受害者。從基礎建設的荒廢到公共服務的萎縮，人民生活困難，怨聲載道。

習式反腐：清洗與權力集中的工具

習近平的反腐行動，本質上是一場清洗運動，旨在維護自身權力並鞏固對中共的控制。對高官與商界人士的密集調查，實際上是在消除潛在威脅，建立絕對忠誠的官僚體系。這與毛澤東時代「繼續革命」的邏輯如出一轍，並不是真正為了改善治理、造福人民。「從寬處理」的政策更像政治工具，既能在表面上體現「人性化管理」，又能避免大規模清洗引發的統治危機。實際上，這種做法無異於變相縱容貪腐，最終由普通百姓為官員的失職買單。

在中共的統治下，普通民眾成為貪腐問題的最大受害者。資源分配不公使貧富差距擴大，公共服務低效削弱人民的生活質量，中共的反腐行動更像是一場華而不實的表演。（彭博）



民生困頓：貪腐的真實代價

在中共的統治下，普通民眾成為貪腐問題的最大受害者。資源分配的不公使貧富差距擴大，公共服務的低效削弱人民的生活質量，而地方政府的「黑道化」治理更是直接威脅人民安全。習近平所謂的「嚴管與厚愛結合」，實際上只是中共逃避責任的手段。面對日益沉重的民生困境，中共的反腐行動更像是一場華而不實的表演，既不能根治問題，也無法恢復人民對政府的信任。

貪腐問題是中國社會長期積累的痼疾，僅靠表面的反腐行動無法解決。中共的「從寬處理」政策，不僅無助於解決根本問題，反而加劇民眾的不滿與生活的困頓。只有真正的制度改革與公開透明的治理，才能為中國帶來希望，然而，在中共當前的統治下，似乎遙不可及。

（作者為自由業）

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