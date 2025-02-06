自由開講》民族主義輸出惡果 中國小粉紅讓全球傷腦筋

◎ 茜茜

近年來中國小粉紅在世界各地屢屢引發爭議，從搶奪他國國旗到暴力衝突，種種行為已不僅僅是民族情緒的表現，更成為全球秩序的威脅；此次在泰國EDC電音節中，臺灣國旗被粗暴奪走並亂丟的行徑，再次凸顯中共洗腦式民族主義輸出的惡果，也讓小粉紅成為國際社會的共同頭痛問題；本文將剖析小粉紅滋事現象的背景與影響，並探討各國及臺灣應如何採取有效措施，聯手遏制此類行為的蔓延。

在泰國EDC電音節中，中國人硬搶台灣人的國旗，並組成「收復台灣+青天白日滿地紅」旗。

（圖擷取自「小鄭在日本」YT）

小粉紅現象的根源與國際影響

小粉紅行為的根源在於中共多年來利用教育與媒體，灌輸極端民族主義與大中國思想；這些人普遍對國際秩序缺乏基本尊重，將自身情緒化的「愛國行動」強加於他國，從奧運賽場到文化活動，屢屢挑起爭端；這些行為不僅破壞了他國的和平環境，也損害了中國的國際形象，使「小粉紅」成為中國式民族主義的負面標籤，讓受害國如泰國、澳洲、英國等疲於應對。

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小粉紅事件的放大效應與背後問題

小粉紅的滋事行徑不僅是個體行為，更是中共民族主義輸出的結果，這種行為對受害國造成的困擾，不僅在於事件本身，更在於其背後隱藏的地緣政治意圖；中共透過煽動海外華人及留學生，意圖影響國際對臺灣、香港等議題的輿論走向，甚至藉此測試他國對其擴張主義的反應；這類事件在國際間發酵後，助長了對中共的反感，並引發更多國家反思如何遏止中共輸出的民族主義與挑釁行徑。

各國如何面對小粉紅滋事行為

面對小粉紅滋事行徑，許多國家已採取應對措施，如強化執法以維護公共秩序，或增設針對種族仇恨與政治滋事的法律；然而，僅靠事後執法不足以解決根本問題，各國應進一步加強對中共滲透與民族主義輸出的監控，並在教育與輿論上強調多元價值觀，以削弱小粉紅思想的傳播；此外，受影響國家應加強彼此合作，共享資訊並建立快速反應機制，形成聯合制衡的態勢，對中共滋事行徑形成有力震懾。

洛杉磯野火毀家園，中國小粉紅竟幸災樂禍說：讓火燒得更猛烈些吧。（圖擷取自微博）

臺灣與國際社會的聯手反制策略

臺灣作為中共民族主義攻擊的主要目標，應積極利用小粉紅滋事事件加強國際宣傳，揭露中共的霸凌行徑，塑造自身作為民主價值守護者的形象；此外，臺灣可以與志同道合的國家合作，建立針對小粉紅行為的聯防機制，例如共同應對中國民族主義在網路及文化活動中的滲透，並提升國際間對臺灣主權的支持度；透過公開譴責與實質合作，臺灣與國際社會可以有效遏制小粉紅行為的擴散，同時反制中共的霸權策略，維護全球秩序與區域和平。

結語：團結一致對抗小粉紅霸凌

小粉紅的滋事行徑，表面上是極端民族情緒的宣洩，但實質上反映了中共對國際社會的干預與挑釁；只有各國攜手合作，臺灣積極推動國際連結，才能有效遏制此類行為，為全球秩序與臺海安全注入更多穩定力量。

（作者為研究生）

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