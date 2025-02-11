自由開講》中共網信辦出手 將擴大整治言論審查

◎ 何翊瑞

近日中國人民日報從中共中央直屬機構下轄網信辦公室獲悉，為了營造喜慶祥和的春節網路氣氛，竟決定在當日起生效集中整治為期一個月的網路平台與各式服務的生態類型網站，此專案行動含括六大面向：

（一）挑起極端對立問題

（二）炮製不實資訊問題

（三）宣揚低俗惡俗問題

（四）鼓吹不良文化問題

（五）違法活動引流問題

（六）侵害消費者權益問題

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中共一向以嚴格的言論與網路審查進行對人民的思想控管。圖為習近平（中）去年出席全新戰略性兵種「中國人民解放軍信息支援部隊」成立大會。（歐新社檔案照）

一、眾所皆知，中共一向以嚴格的言論與網路審查為由來進行對人民的思想控管，一旦有敏感度較高的字詞，甚至會引來中共國安人員登門造訪，因此我們可以從中共官媒所發表的敘述來看，對於這回整治的言論目標，竟不同以往，專以惡意醜化攻擊春節民俗、渲染鼓吹不婚不育、反婚反育為主要審查核心，其次是以過度追捧明星藝人，網紅群體為嚴控議題，甚至連風水運勢、破除太歲都被列入封建迷信陋習的整治對象，在這政府強力的政治宣傳運作的機器中，只允許且鼓勵各平台大致力宣揚黨內的思想，並且歌頌所謂的習式中國夢。

二、中共掌握國內的一言堂，涵蓋極廣，如此進一步升級對人民的網絡言論審查，只會引發國內群眾的不適，畢竟此六大面向皆非具體的敘述，更多的是模稜兩可的處理事情態度，可以說每項牽扯極廣，毋論是符合哪一項都可以輕易讓中共把這頂帽子給扣上去。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

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