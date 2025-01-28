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自由開講》衛福部捍衛青年健康 30歲以上健檢起跑

2025/01/28 11:30

◎ 邱世長

根據《自由時報--自由健康網》「1995年以前出生通通免費 衛福部：30歲以上健檢起跑」報導，衛福部調查，30至39歲族群中，每10個人就有1個高血壓、2個高血脂，青年的「三高」問題嚴重，這令國人憂心忡忡。

衛福部國民健康署宣布，成人預防保健升級，健康檢查年齡下調至30歲，以捍衛青年與國人的健康。（圖取自衛福部國民健康署臉書）衛福部國民健康署宣布，成人預防保健升級，健康檢查年齡下調至30歲，以捍衛青年與國人的健康。（圖取自衛福部國民健康署臉書）

青年是國家未來的希望，青年的健康亮起紅燈，這絕非國家之幸。國人健檢年齡的下修，有其必要性。

近日，衛福部國民健康署宣布，成人預防保健服務將篩檢年齡下修到30歲。

換句話說，1995年以前出生的民眾，每5年就能享1次免費健康檢查，預計有320萬名年輕人受惠，上百萬的家庭，因此有福了。

這項成人預防保健服務的「年齡下修」政策，青年能更健康、家庭能更圓滿，以及台灣的國力能更強健。

台灣的高血脂、高血壓與高血糖等「三高」問題，三者彼此環環相扣。

可惜，因為現代青年經常熬夜，生活起居不正常、飲食精緻化與速食化，偏偏又缺乏運動習慣，導致許多青年罹患三高這種「文明病」

甚至，青年突然發生腦中風、心肌梗塞、腎衰竭等病症，也屢屢上新聞。

這些健康保健的觀念，都有賴教育機構和學校，多加宣導，避免高血脂、高血壓與高血糖等「三高」問題，傷害國人健康，斲傷台灣的國力。

衛福部對症下藥，根據國人生活習慣的改變，以及「三高」問題的年輕化與惡化，將成人預防保健服務篩檢年齡下修到30歲，以捍衛青年與國人的健康，筆者給予喝采

（作者為教育工作者）

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