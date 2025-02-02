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自由開講》遶境文化與居民權益：熱鬧與安寧能否共存？

2025/02/02 15:00

◎ 葉宇晉

清晨不到七點，宮廟遶境活動的高分貝擴音器聲浪已劃破寧靜，讓住在附近的居民無法安眠。隔著氣密窗，聲音仍清晰可聞，許多非信徒被迫「參與」這場與他們無關的儀式。活動從清晨延續至上午十點，期間爆竹煙火此起彼落，種種噪音嚴重影響居民生活品質，讓人苦不堪言。

宮廟遶境是台灣文化的重要特色之一，期間施放爆竹煙火必須顧及鄰里和諧，才能平衡信仰與環境安寧的需求。示意圖，與本新聞無關。（資料照）宮廟遶境是台灣文化的重要特色之一，期間施放爆竹煙火必須顧及鄰里和諧，才能平衡信仰與環境安寧的需求。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

對於這樣的干擾，多數居民礙於宮廟信徒眾多，不敢出面抗議；而當居民報警或致電環保單位、1999市民專線，相關單位雖會到場處理，但多數時候僅作口頭勸導或簡單量測音量後便草草了事，罰款執行更是少之又少，讓問題始終無法根治。

根據現行規定，各縣市政府已明文公告，晚間十點至翌日早上八點為噪音禁制時段，民俗活動如廟會、婚喪禮儀等，不得使用擴音設備違規製造噪音。違反者依《噪音管制法》第23條，可處以新臺幣3000至30000元罰鍰，並要求立即改善。然而，罰鍰金額訂於民國81年，對於如今資金充裕的宮廟來說，僅是九牛一毛，難以真正產生威懾力。部分宮廟甚至仗著地方政治勢力的庇護，公然違法，使受害居民只能默默忍受。

宗教應是心靈的慰藉，而非惡鄰的象徵。宮廟遶境是台灣文化的重要特色之一，但也必須顧及鄰里和諧，平衡信仰與環境安寧的需求。為此，本文提出以下三點建議，希望各界共同努力改善現況：

一、修法提高罰鍰，強化執法效力

現行3000元的最低罰鍰金額已過時，無法對違規宮廟形成壓力。建議修訂法規，根據當前物價調整罰鍰標準，並加重屢犯者的罰則。同時，要求主管單位落實執法，避免執行時流於形式，真正展現政府解決問題的決心。

二、強化法治宣導，推動自律守法

多數宮廟主事者法治意識薄弱，對相關規範認識不足。建議地方政府編列小額預算，透過印製簡明易懂的宣導資料分發宮廟，並派員輔導落實法令。讓信徒了解尊重居民生活的重要性，從源頭預防問題發生，減少執法的對立與衝突。

三、鼓勵居民團結，監督政府作為

居民面對噪音干擾時，往往感到孤立無助。事實上，每位居民都有權力透過1999市政專線進行檢舉，並要求主管單位追蹤後續處理情形。只有當受害居民團結起來，才能形成足夠的壓力，促使政府正視問題，杜絕怠忽職守的情況。

神明活動的熱鬧，應該建立在對社區的尊重之上，而非以犧牲鄰居的安寧為代價。如果廟會活動的噪音問題持續未解，不僅損害了宗教活動的形象，也會進一步削弱居民對地方治理的信心。希望政府、宮廟與居民共同攜手，打造和諧共存的社區環境，真正實現信仰與生活的平衡。

（作者為行政人員）

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