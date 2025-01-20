群眾之事》藍白似是而非話術 合理化亂砍預算的行為

藍白帶風向，說去年預算2.7兆可以活，今年編3.1兆，砍了3000億元後，還有2.8兆，為什麼不能活？

◎林智群律師（klaw）

藍白帶風向，說去年預算2.7兆可以活，今年編3.1兆，砍了3000億元後，還有2.8兆，為什麼不能活？

嗯如果國家預算，要用這種似是而非的話術，來合理化自己亂砍的行為，然後一堆人還買單，那也蠻可悲的。

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1.首先給大家一個基本觀念，政府預算分兩個，「資本門」與「經常門」。

資本門支出指購置土地或房屋、公共工程經費、購買使用年限2年以上且金額新台幣1萬元以上設備，及對國內、外民間企業的投資等。

資本門以外的支出則屬經常門，如購買耗材費用、人事費與水電費等。

上面這個是行政院主計總處總預算編製作業手冊的定義。

2.預算跟稅收有正相關，政府的錢是要收支平衡，而不是都放在國庫裡面都不用，稅收越來越多，預算就會越來越多。像113年，收入是2.7兆，預算編了2.8兆，最近幾年公司個人都賺錢，稅收都超過預算，114年稅收是3.1兆，預算就編3.1兆（圖1、圖2），結果藍白說為什麼要編這麼多錢？砍到2.8兆哪裡不對？

圖1（取自貼文）

圖2（取自貼文）

收入有3.1兆，為什麼要砍到剩下2.8兆預算？藍白這個邏輯還真奇怪。政府的錢沒拿出來使用，那就是沒用，不會變成社會住宅或潛艦，你不拿錢造潛艦，開戰時，難道要跟老共說：「我沒潛艦，但我有很多錢，你怕不怕」嗎？

3.今年編3.1兆元，比去年多3000億元，這3000億元主要是用在國防支出410億元、經濟發展支出1109億元（主要是蓋社會住宅200億元、省道改善計劃140億元、行人安全計劃41億元、桃園鐵路地下化70億元）、教育科學文化支出561億元、社會福利支出413億元（主要是健保財務補強336億元、第五期癌症防治計劃40億元）。（圖3）

圖3（取自貼文）

4.如果看圖3，就可以知道增加的3000億元預算都是「資本門」，就是一堆計劃，而「資本門」的計劃跟預算，都需要「經常門」預算（影印費、水電費、人事費）去執行，不然什麼事情都做不了。

政府預算增加3000億元，是增加「資本門」預算，現在藍白砍的3000億元，大部分是業務費（水電費、事務費），這樣不是亂砍，是什麼？

最後預算數額2.8兆跟去年一樣，就代表可以活、可以運作？

老人年金預算沒砍，但把發放老人年金的工作人員辦公室水電費砍到0，辦公室沒辦法運作，老人可以領到老人年金嗎？

健保預算沒砍，但把健保局的水電費砍到0，健保電腦系統沒辦法運作，空有健保預算，有什麼用？

政府機關可以因為「經常門」預算被砍3000億元，就挪用增加的3000億元「資本門」預算嗎？不行！政府預算不能任意挪用，這是違法的！

藍白這個說法，不是笨，而是壞！我不相信賴士葆、朱立倫、黃國昌不知道事實真相，他們只是用話術在唬爛大家，合理化自己無腦亂砍預算的行為而已。

本文經授權轉載自林智群律師（klaw）臉書

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