綠學院》【綠色人才領航地圖四】溫室氣體查驗員立場中立又身價看漲，值得投入嗎？

溫室氣體查驗員處理ISO 14060系列標準的查驗工作，包括ISO 14064-1：2018組織碳盤查、ISO 14064-2：2019（碳權）抵換／自願減量專案、ISO 14067產品碳足跡、ISO 14068-1碳中和，這些多是規範揭露特定數據品質的要求準則，也有技術與管理類型例如生態環境設計、產品環境標誌與宣告準則等系列其他標準。

◎ 綠學院

（取自貼文）

在秦始皇那個年代，靠的是軍事實力和政治強人推動「車同軌，書同文」，兩千多年後的今天，全世界靠的是ISO國際標準，制定全世界工商業國際標準達成車同軌、書同文。企業常用的ISO國際標準有兩種，一種是規範自身營運韌性相關的管理標準，例如ISO 14001環境管理標準；另一種是規範揭露營運特定資訊的要求準則，例如ISO 14064-1組織層級溫室氣體盤查準則。當公司導入ISO標準時，不管是流程或是數據是否合規，都不是公司自己說了算，需要有個第三方機構來稽核或查驗，確認無誤後就會給你一張「好寶寶貼紙」。

溫室氣體看不見又摸不著，公司之間彼此對話或交易的「碳帳本」可不能像美元這樣買空賣空或甚至做假帳，這就是ISO 14060系列標準提供的環境管理全球一致的標準語言。

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為什麼突然需要這麼多的溫室氣體查驗員？

確定公司是否符合ISO 14060系列標準規範的第三方機構，就是查驗單位，查驗單位也是營利的公司型態。本地的查驗市場過去由七家國際知名查驗單位聯合主導，類似特許行業，需要環境部許可通過才能辦理，很鐵飯碗，而且清一色都是外商。溫室氣體以前沒什麼人在意，生意不多，七家分配下來倒也相安無事。

這幾年組織碳盤查成了全民運動，加上金管會的上市櫃公司永續發展路徑圖發布後，要求未來約1,813家所有上市櫃公司都要先盤查後查驗，七家查驗單位對上千家企業盤查需求怎麼吃得消！？為此政府趕緊開放學術單位、研究單位、顧問單位都可以來申請成為查驗單位，於是就像「不管有沒有再生能源可賣，先拿到一張售電業執照再說」的再生能源售電業怪現象，很快市場就多出了幾十家查驗單位，大家都想要開門做生意，就要趕緊開始招募溫室氣體查驗員，一下子讓查驗人力需求猛增。

溫室氣體查驗員的工作內容

溫室氣體查驗員處理ISO 14060系列標準的查驗工作，包括ISO 14064-1：2018組織碳盤查、ISO 14064-2：2019（碳權）抵換／自願減量專案、ISO 14067產品碳足跡、ISO 14068-1碳中和，這些多是規範揭露特定數據品質的要求準則，也有技術與管理類型例如生態環境設計、產品環境標誌與宣告準則等系列其他標準。

我們可以用公司的會計帳來理解。公司的會計帳，都會有一些全球一致的標準語言，現在你公司改要處理碳排放，就需要另一本不是記錄金錢流動、而是紀錄溫室氣體流動的碳帳本，因此溫室氣體查驗員就像是查帳員，查你的碳帳本。

● 溫室氣體查驗員工作內容一：進行查驗工作

你可能覺得查碳帳本應該沒有查會計帳那麼複雜，反正數據都是公司或顧問提供，溫室氣體查驗員只要去公司聽簡報、打分數就可以，這個工作又是第三方機構，非常中立，人人都得聽你的。可惜ISO 14060系列標準並不像ISO 9001品質管理標準這麼有名，公司大多對碳盤查等規範並不熟悉，顧問也是從做中學，所以你去現場看到的數據品質通常都不好，交上來的資料錯誤很多，於是你得進行大量的客戶教育工作。

因為你需要到現場進行查驗工作，因此出差是家常便飯，一個查驗案大概至少需要四天訪廠，你任職的查驗單位會非常「物盡其用」地把你每年180~200個工作天排得滿滿，而且基本上你不能拒絕。 當你更專業之後，會再把你派去參加一些整合性的查驗工作，於是你的大腦被強迫升級進行多工作業，在面對客戶複雜的營運資訊與迥異的標準規範間求生不得、作死不易，隨著光陰流淌而逐漸事重身疲，髮蒼蒼，視茫茫，風吹草低也看不清牛羊。

● 溫室氣體查驗員工作內容二：母公司ISO標準培訓

溫室氣體查驗員最主要的職責在於解讀條文，這部分的專業幸運時可仰賴任職的國外母公司。只要入行，日子久了之後你一定具備很多ISO標準的稽核員／查驗員身份，這會讓你的身價水漲船高。因為ISO經常上市各種新標準，所以你永遠學不完，需要時常去國外出差接受培訓，成為被認可的專業人員，惟自從新冠疫情後，多已改成日夜顛倒的遠距學習。

● 溫室氣體查驗員工作內容三：準備ISO標準的訓練教材

既然去查驗的時候，客戶都不專業，需要再次進行教育工作，不如自己開培訓課程，這就是為什麼你時常看到市面上有許多查驗單位自己開證照班。

於是沒有出差的時候，你就會忙著準備各種ISO標準的訓練教材。ISO經常上市各種新標準，並且會弄得像是人人都需要很多張ISO證照，確保查驗單位持續有很多錢可以賺，同時照顧眾多靠著ISO標準吃飯的供應鏈的生計。

由此可知，若有個公司有一套規範，也希望全世界跟他一起車同軌、書同文，可以付錢給查驗單位，請查驗單位的專家幫他開發標準，推廣到全世界。例如ISO 14068-1的前生PAS 2060，就是當年的環保署（今環境部）投入資源參與BSI碳中和標準修訂，並進而擁有中文版權標準。

溫室氣體查驗員需要哪些核心能力？

溫室氣體查驗員的工作強度、挑戰性高，根據綠學院行內人多年的經驗，整理出三個最重要的核心能力：

●核心能力一：洞察能力

溫室氣體查驗員畢竟沒有經營公司，不熟悉公司營運流程，因此如果沒有火眼金睛，很容易被數據蒙混過關。但因為查驗通過後要給予意見聲明書，查驗單位的名聲不能被拖下水，因此查驗員要有洞察能力糾錯，確保發出去的好寶寶貼紙不會引火上身，而這是需要不同產業的實戰經驗累積而成。

●核心能力二：溝通能力

溫室氣體查驗員需要與不同產業、背景的客戶打交道，他們的文化、思維模式、溝通方式都大不相同。不知是受到哪種教育理念的洗腦，只能用鼓勵代替責備，於是現代人都很玻璃心，你不能在言語中暗示他不懂、或他知道的是錯的，況且綠學院說ESG包山包海，按理來說客戶做的所有東西都算ESG、都不會錯。因此，你需要精準掌握溝通能力中的圓融技巧，要能夠堅定表達立場又不失優雅，給對方去跟老闆要資源的理由。這個工作很明顯並不適合剛出社會或是剛轉換跑道進入綠色產業工作的人，你懂的。

●核心能力三：學習能力

ISO標準條文是一種非常優美的文字藝術，長話絕對短說，因此為了合理化你在查驗工作遇到的各種複雜情境，必須隨時翻找各種國內外文獻資料，佐證你給出的建議的理由。為了要完成工作，你必須隨時處於學習備戰狀態，同時需要在跑來跑去的工作中給自己時間安靜下來，才能沉澱學習，內化成為你專業的一部分。

溫室氣體查驗員生涯潛力評估

溫室氣體查驗員的升遷路徑相對來說很單一，如果幾年的經歷讓你被公司看見，會讓你成為產品經理例如ISO 14064-1溫室氣體盤查產品經理，接下來就有機會升官，例如ISO 14064-1溫室氣體盤查產品總監，之後還可能升任為技術總監（CTO）、營運長（COO）、執行長（CEO）等。

由於溫室氣體查驗員專業能力要求較高，普遍需要有經驗的人才能勝任，起薪至少超過40,000元，且估算未來兩年有超過400個查驗員工作機會，身價絕對看漲，千萬不要因為工作內容感覺很挑戰而怯戰！

許多查驗單位由於人才短缺、或出於成本考慮，會使用大量的外部顧問去兼職查驗工作，若本來就是顧問輔導的客戶，再由查驗公司派遣去提供查驗服務，進而與顧問形成一條龍的包套服務，這就構成赤裸裸的利益衝突！若面試到這樣利益薰心的查驗單位時，建議你還是別去了吧。第三方機構雖然收了錢，但你的KPI是確認客戶的資料是否正確且符合標準，而不是以通過、給好寶寶貼紙為目的！

看到這裡你感到有點心動，可以上求職平台搜尋溫室氣體查驗員、查驗員、查證員、稽核員、ISO產品總監、輔導顧問等關鍵字，或是參考分隔線下方的工作內容描述。

我們觀察到，老字號的國際查驗單位都有獨特的企業文化，每個進去待久的人都會培養出很強的品牌認同，因此在加入前，應該先慎選你喜歡的文化。至於本地新成立的查驗單位，則要觀察是否以賺快錢的心態經營，畢竟不是所有公司都需要找查驗單位，會需要的多是為了符合國內法規或國外客戶的要求，而國外客戶認可的都是老字號的國際查驗單位，如果本地的查驗單位沒有下苦功培養出自己的查驗專業和文化，建立自己的品牌價值，經營出好的聲譽，時間一久就會跟再生能源售電業一樣，一場遊戲一場夢，徒留一聲嘆息。

溫室氣體查驗員

Greenhouse Gas Verifier/Validator Job Description

工作內容與職責範圍

查驗（含查證／確證）

1.執行ISO 14060系列標準的查驗工作。溫室氣體查驗員執行包含ISO 14064-1：2018組織碳盤查、ISO 14064-2：2019（碳權）抵換／自願減量專案、ISO 14067產品碳足跡、ISO 14068-1碳中和等查驗工作

2.向客戶詮釋ISO 14060系列標準條文內容，必要時對外進行公開課程培訓。此專業知識在入行初期時，由查驗公司定期培訓，未來因應新標準的發行或更版，由總公司進行專業培訓。隨著查驗資歷與經驗的增長，由查驗員晉升為主導查驗員，並最終具備專業講師資格

3.撰寫查驗結果意見聲明書。主導查驗員根據查驗團隊查核結論，撰寫查驗意見，經內部技術審查小組執行合規性審查後，核准查驗意見聲明書予被查驗方

授課

1.籌備或翻譯ISO 14060系列標準的培訓教材，擔任特定標準或方案之公開課程講師，授課對象含企業、合作單位

2.製備或翻譯ISO 14060系列標準的考卷，針對特定授課內容進行編撰，並於學員學習後，檢定其學習成果

受訓

1.接受總部及國內主管機關有關ISO 14060系列標準或方案之培訓

2.持續參與溫室氣體管理的最新政策、法規及或國際標準等新知研討

學歷

學士或碩士

科系

不拘，環境工程相關、環境科學相關、化學工程相關、企業管理相關者尤佳

語文條件

英文 -- 聽／中等、說／中等、讀／中等、寫／中等

工作經驗

1.二年以上實務工作經驗，具ISO 14060系列標準證照或相關工作經驗，或於產業界內外部曾執行稽核工作

工作技能

1.具備任何特定產業知識，能快速識別盤查報告書數據重點議題，確保查驗結果的準確性和合規性

2.具良好溝通能力，與不同產業背景的客戶有效溝通，明確維護查驗立場

3.具良好寫作能力，可彙整查驗小組查核結果，產出查驗報告

4.可簡潔地向企業或合作單位解釋及有效傳達查核結論與發現內容

5.邏輯清晰、擅長分析，具解決客戶與查驗團隊爭議問題的能力

6.具備學習能力，願學習並理解ISO標準及國內外新知，能應對查驗工作的各方面挑戰

軟體工具技能要求

Microsoft Office

人格特質

1.對溫室氣體查驗、永續議題有熱忱

2.具團隊合作精神及良好溝通表達能力

3.能獨立作業、高工作效率、可靠及有責任感

4.能不定期出差，具高度行動能力

5.注重細節，能對報告、數據和流程進行合理的核查

6.能適應長期執行類似性專案，不排斥規律化的工作樣態

額外加分條件／優先條件：

1.具溫室氣體或碳足跡、水足跡之輔導／查證經驗

2.已登錄為環境部溫室氣體主導查驗員／查驗員

3.具ISO相關主導稽核員證書並具企業溫室氣體的內稽、系統建置與推動之經驗者尤佳



本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖四】溫室氣體查驗員立場中立又身價看漲，值得投入嗎？

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