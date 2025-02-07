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自由開講》恐懼自由思想滲透 中共封鎖留學生入體制

2025/02/07 10:30

◎ 三毛

中國多地近期公務員選調政策突然收緊，明確拒絕留學生參與，尤其針對海外知名高校畢業生，這一轉變不僅反映中共對「自由思想」的恐懼，更凸顯其對內外形勢惡化的高度不安；旅澳歷史學者李元華和美國南卡羅萊納大學教授謝田的分析，為理解中共拒絕留學生的真正意圖提供了重要視角；以下將深入探討此政策背後的動機及其對中國未來的影響。

中國拒絕留學生參與公務員選調的政策，顯示出中共對「自由思想」的恐懼與其在經濟衰退中的無奈選擇。示意圖。（法新社）中國拒絕留學生參與公務員選調的政策，顯示出中共對「自由思想」的恐懼與其在經濟衰退中的無奈選擇。示意圖。（法新社）

拒絕留學生：中共恐懼「自由思想」

旅澳歷史學者李元華指出，留學生在海外接觸自由社會資訊，對中共統治手段的認知更加清晰，回國後成為潛在的「不穩定因素」；中共認為，這些留學生的「自由思想」不僅威脅其黨文化，更可能破壞基層穩定，因此，拒絕留學生參與選調，是中共為確保其統治穩定而採取的自我防禦措施；同時，這也表明中共內部對外部世界的不信任正在加劇，甚至不惜犧牲人才引進的初衷

經濟衰退與體制封閉的雙重壓力

李元華認為，中共限制留學生的選調，還與中國經濟的衰退和國際脫鉤密切相關；隨著外資撤離與產業鏈外移，留學生帶回的外國管理經驗與知識已不再被需要，中共選擇以本土高校畢業生為核心，既能控制意識形態，也避免留學生因受西方思想影響而對黨文化產生牴觸；這種封閉政策，實則暴露了中共面對內外交困時的恐慌心理。

留學生與中共的「雙刃劍」關係

美國南卡羅萊納大學商學院教授謝田認為，海歸留學生帶來的西方管理理念與自由民主思想，長期以來對中共而言是一把「雙刃劍」；一方面，留學生的專業技能與國際視野可提升行政效率；另一方面，其思想和行為模式卻可能挑戰中共的官僚體制與黨文化，隨著中共加強對內部思想的管控，拒絕留學生參與選調，正是為了消除這一潛在威脅，確保公務員系統完全聽命於中共。

對中國未來的深遠影響

選調政策的改變，意味著中國對外封閉的趨勢進一步加劇；旅澳中國學者馮崇義認為，中共的這一政策將使中國逐漸失去與世界接軌的機會，人才回流大幅減少，國內官僚體制將更加僵化；對留學生的排斥，不僅損害了中國多年來積累的人才紅利，還進一步削弱了中共治理能力，在全球化日益深化的時代，這一封閉政策或將導致中國在國際競爭中陷入劣勢。

結論

中國拒絕留學生參與公務員選調的政策，顯示出中共對「自由思想」的恐懼與其在經濟衰退中的無奈選擇，李元華與謝田的分析，揭露了中共在政治與思想控制上的深層焦慮，並預示了中國封閉政策對未來發展的深遠影響；面對國內外挑戰，中共的政策調整或許能短期穩定其統治，但長遠來看，這種自我孤立的策略將加速中國陷入困境

（作者為研究生）

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